Сондерс всюду разгуливает с ручкой для контракта, а все его избегают, даже Головкин - Уоррен

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Результаты
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Футбол. Чемпионат Германии 2016/17
Шальке-04 РБ Лейпциг 1:1
Футбол. Чемпионат Англии 2016/17
Бернли Манчестер Юнайтед 0:2
Ливерпуль Кристал Пэлас 1:2
Челси Саутгемптон 4:2
Футбол. Чемпионат России 2016/17
Краснодар Арсенал Тл 2:0
Спартак М Урал 1:0
Футбол. Ла Лига Испании 2016/17
Сельта Бетис 0:1
Реал М Барселона 2:3
Эйбар Атлетик 0:1
Спортинг Х Эспаньол 1:1
Атлетико М Вильярреал 0:1
Футбол. Чемпионат Италии 2016/17
Милан Эмполи 1:2
Ювентус Дженоа 4:0
Пескара Рома 1:4
Футбол. Чемпионат Казахстана 2017. Премьер-Лига
Футбол. Чемпионат Эстонии 2017
Тулевик Вапрус Пярну 2:1
Футбол. Международный юношеский (U-16) турнир "Кубок Развития УЕФА" . Черногория - 2017
Черногория (U-16) Казахстан (U-16) 2:0
Азербайджан (U-16) Босния и Герцеговина (U-16) 0:3
Волейбол. Первенство Казахстана по волейболу среди женских команд высшей лиги "А" 2016/17
Дворец школьников Костанай 0:3
Казыгурт Куаныш и К 0:3
Хоккей. Чемпионат Мира по хоккею 2016/17. Дивизион I группа А
Казахстан Южная Корея 2:5
Польша Украина 2:1
Венгрия Австрия 1:3
Казахстан Польша 1:0 ОТ
Венгрия Южная Корея 1:3
Украина Австрия 0:1
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2016/17
Номад Темиртау 5:0
Теннис. Кубок Федерации 2017
Канада Казахстан 3:2
Абанда Путинцева 2:0
Андрееску Шведова 2:0
Дабровски, Себов Воскобоева, Керимбаева 1:2
Теннис. Турнир ATP Будапешт (Венгрия) 2017
Кукушкин Лоренци 0:2
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Аньнин (Китай) -2017"
Фаббиано Недовесов 2:1
Бурый, Молчанов Мартин, Недовесов 0:2
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Франкавилла (Италия) -2017"
Ян Бублик 0:2
Драганья, Драганья Елгин, Голубев 2:0
Теннис. Турнир серии ITF - "Шымкент (Казахстан) - 2017/3"
Давыдов, Мнушкин Джавакян, Евсеев 2:1
Аяп, Ботезан Нарбеков, Жукаев 2:0
Чемботаев, Ташбулатов Гахов, Хасанов 0:2
Евсеев Киямов 2:1
Овчаров Хасанов 0:2
Вилелья Мартинес Ташбулатов 2:0
Теннис. Турнир серии ITF - "Карши (Узбекистан) - 2017"
Янчук, Палкина Айнитдинова, Меренкова 1:2
Вардхан Хабибулин 2:0
Айнитдинова Меренкова 2:0
Попко Саидкаримов 2:0
Файзиев, Хабибулин Музаев, Пулатов 2:0
Теннис. Турнир серии ITF - "Аньнин (Китай) - 2017"
Дияс Вонгтеанчай 2:0
Теннис. Турнир серии ITF - "Анталья (Турция) - 2017/4"
Калкенова Мордергер 0:2
Велоспорт. Элитная многодневная гонка "Тур Романдии-2017"
Индивидуальная гонка. Этап 1. Aigle - Aigle (4.8 km) 19:00
Водное поло. Мировая лига 2016/17
Австралия Новая Зеландия 18:3
Япония США 8:10
Китай Казахстан 6:7
Китай Новая Зеландия 9:7
США Казахстан 15:10
Япония Австралия 12:13 Б
Бокс. Профессиональный бокс 2017
Шуменов Дортикос
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Футбол. Чемпионат Англии 2016/17
Челси Саутгемптон 4:2
Арсенал Лестер Сити 00:45
Кристал Пэлас Тоттенхэм 01:00
Футбол. Чемпионат России 2016/17
Оренбург Зенит 20:00
ЦСКА М Локомотив М 22:30
Футбол. Ла Лига Испании 2016/17
Атлетико М Вильярреал 0:1
Барселона Осасуна 23:30
Депортиво Реал М 01:30
Хоккей. Чемпионат Мира по хоккею 2016/17. Дивизион I группа А
Казахстан Украина 23:30
Велоспорт. Элитная многодневная гонка "Тур Романдии-2017"
Групповая гонка. Этап 2. Aigle - Шампери (173.3 km) 17:05
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Аньнин (Китай) -2017"
Бурый, Молчанов Мартин, Недовесов 0:2
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Франкавилла (Италия) -2017"
Шафранек Бублик 19:30
Водное поло. Мировая лига 2016/17
Китай Новая Зеландия 9:7
США Казахстан 15:10
Япония Австралия 12:13 Б
>>>
Футбол. Чемпионат Германии 2016/17
Байер Шальке-04 00:30
Вольфсбург Бавария 22:30
Хоффенхайм Айнтрахт Фр 21:30
Футбол. Чемпионат Англии 2016/17
Арсенал Лестер Сити 00:45
Кристал Пэлас Тоттенхэм 01:00
Манчестер Сити Манчестер Юнайтед 01:00
Вест Бромвич Лестер Сити 20:00
Кристал Пэлас Бернли 22:30
Манчестер Юнайтед Суонси Сити 17:00
Эвертон Челси 19:05
Тоттенхэм Арсенал 21:30
Уотфорд Ливерпуль 01:00
Футбол. Чемпионат России 2016/17
Оренбург Зенит 20:00
ЦСКА М Локомотив М 22:30
Амкар Краснодар 20:00
Локомотив М Рубин 19:30
ЦСКА М Спартак М 20:00
Крылья Советов Оренбург 18:30
Футбол. Ла Лига Испании 2016/17
Барселона Осасуна 23:30
Депортиво Реал М 01:30
Алавес Эйбар 23:30
Севилья Сельта 00:30
Вильярреал Спортинг Х 00:45
Реал М Валенсия 20:15
Лас-Пальмас Атлетико М 22:30
Эспаньол Барселона 00:45
Эйбар Леганес 22:30
Сельта Атлетик 00:45
Малага Севилья 01:00
Футбол. Чемпионат Италии 2016/17
Аталанта Ювентус 00:45
Торино Сампдория 22:00
Рома Лацио 16:30
Кротоне Милан 19:00
Интер Наполи 00:45
Футбол. Чемпионат Казахстана 2017. Премьер-Лига
Шахтер Ордабасы
Тобол Иртыш
Кайсар Астана
Тараз Атырау
Окжетпес Актобе
Кайрат Акжайык 18:00
Акжайык Тобол
Астана Кайрат
Атырау Кайсар
Актобе Тараз
Окжетпес Шахтер
Иртыш Ордабасы
Футбол. Первенство Казахстана по футболу 2017. 1 лига
Кыран Кайрат А
Экибастуз Байконур
Жетысу Шахтер-Булат
Каспий Кызыл-Жар СК
Футбол. Чемпионат Узбекистана 2017
Металлург Бк Бухоро 22:00
Футбол. Вторая лига Казахстана 2017
Кайрат М (мол) Атырау (мол)
Кайсар (мол) СДЮШОР №7
Иртыш (мол) Жетысу (мол)
Ордабасы (мол) Шахтер (мол)
Рузаевка Акжайык (мол)
Тараз (мол) Тобол (мол)
Астана (мол) Актобе (мол)
Алтай УК Окжетпес (мол)
Футбол. 2 Бундеслига Германии 2016/17
Бохум Динамо Др 22:30
Футбол. Чемпионат Беларуси 2017
БАТЭ Шахтер Сл 21:30
Футбол. Чемпионат Эстонии 2017
Тулевик Флора 22:00
Футбол. Лига чемпионов 2016/17
Реал М Атлетико М 00:45
Футбол. Международный юношеский (U-16) турнир "Кубок Развития УЕФА" . Черногория - 2017
Казахстан (U-16) Босния и Герцеговина (U-16) 15:00
Черногория (U-16) Азербайджан (U-16) 15:00
Казахстан (U-16) Азербайджан (U-16) 15:00
Босния и Герцеговина (U-16) Черногория (U-16) 15:00
Хоккей. Чемпионат Мира по хоккею 2016/17. Дивизион I группа А
Казахстан Украина 23:30
Польша Венгрия 20:00
Австрия Южная Корея 23:30
Венгрия Казахстан 16:30
Польша Австрия 20:00
Южная Корея Украина 23:30
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2016/17
Темиртау Номад 19:00
Велоспорт. Элитная многодневная гонка "Тур Романдии-2017"
Групповая гонка. Этап 2. Aigle - Шампери (173.3 km) 17:05
Групповая гонка. Этап 3. Шампери - Bulle (160.7 km) 16:45
Групповая гонка. Этап 4. Payerne - Payerne (187 km) 16:45
Групповая гонка. Этап 5. Domdidier - Leysin (163.5 km) 17:10
Групповая гонка. Общий зачет 08:00
Индивидуальная гонка. Этап 6. Лозанна - Лозанна (17.9 km) 16:00
Велоспорт. Однодневная гонка высшей категории "Кольцо Финанцплац" 2017
Групповая гонка. Финал Эшборн - Франкфурт. 218,7 км.
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Франкавилла (Италия) -2017"
Шафранек Бублик 19:30
Водное поло. Мировая лига 2016/17
США Китай 11:30
Новая Зеландия Япония 12:50
Австралия Казахстан 14:10
Казахстан Новая Зеландия 11:30
Япония Китай 12:50
Австралия США 14:10
Австралия Китай 11:30
Новая Зеландия США 12:50
Казахстан Япония 14:10
Футзал. Кубок УЕФА по футзалу 2016/17
Газпром-Югра Спортинг Л 18:00
Интер Мовистар Кайрат 20:30
Бокс. Профессиональный бокс 2017
Уалиханов Санчес
Волейбол. Молодежный (U-23) чемпионат Азии по волейболу 2017
Узбекистан (U-23) Казахстан (U-23) 11:30
Китайский Тайбей (U-23) Узбекистан (U-23) 16:30
Казахстан (U-23) Китайский Тайбей (U-23) 16:30
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Лучший гол восьмого тура КПЛ?

Сондерс всюду разгуливает с ручкой для контракта, а все его избегают, даже Головкин - Уоррен

Промоутер британца не теряет надежды организовать бой с GGG.

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10 Комментариев
Билли Джо Сондерс. Фото: Daily Star
Билли Джо Сондерс. Фото: Daily Star
Промоутер чемпиона мира в среднем весе по версии WBO британского боксера Билли Джо Сондерса (24-0, 12 КО) Фрэнк Уоррен высказался по поводу сорванного боя с обладателем титулов WBA (Super), IBO, WBC и IBF в этой же категории казахстанцем Геннадием Головкиным (37-0, 33 КО).

"Дело в том, что Билли, пожалуй, самый разочарованный боец в боксе. Этот парень разгуливает всюду с ручкой в заднем кармане, чтобы подписать контракт, но все его избегают, вплоть до Головкина. Я большой фанат Геннадия, но искренне верю, что у них были сомнения по поводу боя с Билли.

С нашей стороны сделка была уже готова. Люди Головкина, мы, Лу ДиБелла (промоутер Хурцидзе) подписали соглашение, согласно которому победитель поединка Хурцидзе - Лэнгфорд откажется от статуса обязательного претендента на титул WBO, чтобы Сондерс мог сразиться с Головкиным. Этого не случилось к этому времени, но мы надеемся это воскресить", - цитирует Уоррена Boxing News.

Ранее промоутер Сондерса выразил сомнения, что Головкин вообще собирался драться с ними в июне. При этом Уоррен отметил, что они продолжают работать над этим поединком.

Сам Сондерс в очередной раз в резкой форме высказался в адрес Головкина, назвав его "старой девчонкой, которая не хочет ни с кем драться". Свой следующий бой британец проведет в июле в Лондоне против обязательного претендента грузина Автандила Хурцидзе.

Ранее сообщалось, что команды Головкина и Сондерса ведут переговоры о поединке, который, по слухам, должен был пройти в июне в Казахстане. Уоррен объяснял задержку с подписанием контракта тем обстоятельством, что у казахстанца травма. Однако тренер GGG Абель Санчес опроверг эту информацию.

Позже журналист Yahoo! Sports Крис Мэнникс со ссылкой на собственный источник сообщил, что Головкин не будет боксировать с Сондерсом в июне. Вместо этого казахстанец сосредоточится на подготовке к бою с мексиканцем Саулем "Канело" Альваресом (48-1-1, 34 КО), который может пройти в сентябре. Эту версию подтвердил и президент WBO.
  Комментариев: 10
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Комментарии

 
 
serikjan atau Сегодня 15:18
Статус: Олимп. чемпион
Рейтинг: 3430
Хурцидзе молор, отправил чемпиона Британии Лэнгфорда в ТКО 5 раунде. Теперь 8 июля Сондерс - Хурцидзе. Но старичок грузин-коротышка не соперник Сондерсу. Хурцидзе, он только - МайкТайсон, и все. Теперь остались интересные бои: 20 мая: Энжикам - Мурата (бой за титул ЧМ по WBA, прежний титул Джейкобса). И Хейланд - Чарло, 20 апреля Хейланд нокаутировал (КО) Верона 8 раунде.
Ответить 0
 
Станислав Сегодня 15:35
Статус: Профи
Рейтинг: 302
Че ручку тоскать...? Есть бой с Хурцидзе вот и пусть ждёт!
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Алимжан Ахметжан Сегодня 15:39
Статус: Сидит на банке
Рейтинг: 251
Гантели нужно таскать, а не ручку, а то пожирнел сильно с ручкой..
Ответить 1
 
Григорий Краснощеков Сегодня 15:41
Статус: МСМК
Рейтинг: 881
Жадность фраера сгубила. Хотел свой ремешок на аукцион выставить между Геной и саулешкой - кто больше даст, но в итоге перехитрил сам себя. Оба денежные соперники кинули придурка. Теперь грузин вполне может за копейки у цыгана пояс отобрать
Ответить 4
 
serikjan atau Сегодня 16:17
Статус: Олимп. чемпион
Рейтинг: 3430
Григорий Краснощеков, он из нового поколения средневесов (т.н. "космическое поколение"). У Хурцидзе нету никаких шансов. Он из старого поколения. Теперь уже Сондерса трудно поймать. До 2020 года он неуловим, в зоне недосягаемости.
Ответить -2
 
serikjan atau Сегодня 16:35
Статус: Олимп. чемпион
Рейтинг: 3430
Если Канело ускользает, тогда Головкин остается ни с чем. Даже если бой состоится пройдет ли Головкин Альвареса, там шансы 60/40. После Канело, Головкина ждет Чарло. При благоприятном ходе событии.
Ответить 0
 
Kaizer Сегодня 16:57
Статус: Легенда спорта
Рейтинг: 6056
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Mox Сегодня 17:00
Статус: Чемпион РК
Рейтинг: 1340
Ты свободен, Ручечник… Пшёл вон отсюда! Не свети, ты нам мешаешь.
Проводи его, Шарапов... До автобуса./Место встречи изменить нельзя/

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Murat Kulanbai Сегодня 17:10
Статус: Сидит на банке
Рейтинг: 275
На вид он весит 95 кг, какой бокс в 72 кг. Боя бы с Головкиным не было по любому.
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Mr Сегодня 17:31
Статус: Профи
Рейтинг: 419
Сондерс поимел сам себя.
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