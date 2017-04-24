Сондерс всюду разгуливает с ручкой для контракта, а все его избегают, даже Головкин - Уоррен

Промоутер британца не теряет надежды организовать бой с GGG.
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Билли Джо Сондерс. Фото: Daily Star
Промоутер чемпиона мира в среднем весе по версии WBO британского боксера Билли Джо Сондерса (24-0, 12 КО) Фрэнк Уоррен высказался по поводу сорванного боя с обладателем титулов WBA (Super), IBO, WBC и IBF в этой же категории казахстанцем Геннадием Головкиным (37-0, 33 КО).
"Дело в том, что Билли, пожалуй, самый разочарованный боец в боксе. Этот парень разгуливает всюду с ручкой в заднем кармане, чтобы подписать контракт, но все его избегают, вплоть до Головкина. Я большой фанат Геннадия, но искренне верю, что у них были сомнения по поводу боя с Билли.
С нашей стороны сделка была уже готова. Люди Головкина, мы, Лу ДиБелла (промоутер Хурцидзе) подписали соглашение, согласно которому победитель поединка Хурцидзе - Лэнгфорд откажется от статуса обязательного претендента на титул WBO, чтобы Сондерс мог сразиться с Головкиным. Этого не случилось к этому времени, но мы надеемся это воскресить", - цитирует Уоррена Boxing News.
Ранее промоутер Сондерса выразил сомнения, что Головкин вообще собирался драться с ними в июне. При этом Уоррен отметил, что они продолжают работать над этим поединком.
Сам Сондерс в очередной раз в резкой форме высказался в адрес Головкина, назвав его "старой девчонкой, которая не хочет ни с кем драться". Свой следующий бой британец проведет в июле в Лондоне против обязательного претендента грузина Автандила Хурцидзе.
Ранее сообщалось, что команды Головкина и Сондерса ведут переговоры о поединке, который, по слухам, должен был пройти в июне в Казахстане. Уоррен объяснял задержку с подписанием контракта тем обстоятельством, что у казахстанца травма. Однако тренер GGG Абель Санчес опроверг эту информацию.
Позже журналист Yahoo! Sports Крис Мэнникс со ссылкой на собственный источник сообщил, что Головкин не будет боксировать с Сондерсом в июне. Вместо этого казахстанец сосредоточится на подготовке к бою с мексиканцем Саулем "Канело" Альваресом (48-1-1, 34 КО), который может пройти в сентябре. Эту версию подтвердил и президент WBO.
"Дело в том, что Билли, пожалуй, самый разочарованный боец в боксе. Этот парень разгуливает всюду с ручкой в заднем кармане, чтобы подписать контракт, но все его избегают, вплоть до Головкина. Я большой фанат Геннадия, но искренне верю, что у них были сомнения по поводу боя с Билли.
С нашей стороны сделка была уже готова. Люди Головкина, мы, Лу ДиБелла (промоутер Хурцидзе) подписали соглашение, согласно которому победитель поединка Хурцидзе - Лэнгфорд откажется от статуса обязательного претендента на титул WBO, чтобы Сондерс мог сразиться с Головкиным. Этого не случилось к этому времени, но мы надеемся это воскресить", - цитирует Уоррена Boxing News.
Ранее промоутер Сондерса выразил сомнения, что Головкин вообще собирался драться с ними в июне. При этом Уоррен отметил, что они продолжают работать над этим поединком.
Сам Сондерс в очередной раз в резкой форме высказался в адрес Головкина, назвав его "старой девчонкой, которая не хочет ни с кем драться". Свой следующий бой британец проведет в июле в Лондоне против обязательного претендента грузина Автандила Хурцидзе.
Ранее сообщалось, что команды Головкина и Сондерса ведут переговоры о поединке, который, по слухам, должен был пройти в июне в Казахстане. Уоррен объяснял задержку с подписанием контракта тем обстоятельством, что у казахстанца травма. Однако тренер GGG Абель Санчес опроверг эту информацию.
Позже журналист Yahoo! Sports Крис Мэнникс со ссылкой на собственный источник сообщил, что Головкин не будет боксировать с Сондерсом в июне. Вместо этого казахстанец сосредоточится на подготовке к бою с мексиканцем Саулем "Канело" Альваресом (48-1-1, 34 КО), который может пройти в сентябре. Эту версию подтвердил и президент WBO.