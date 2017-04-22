Не думаю, что Головкин вообще собирался драться в июне, но мы все еще над этим работаем - промоутер Сондерса

Британец вернется на ринг в июле в Лондоне.
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Фото: Zimbio
Промоутер чемпиона мира в среднем весе по версии WBO британского боксера Билли Джо Сондерса (24-0, 12 КО) Фрэнк Уоррен высказался по поводу ситуации вокруг боя его подопечного с обладателем титулов WBA (Super), IBO, WBC и IBF в этой же категории казахстанцем Геннадием Головкиным (37-0, 33 КО).
"Я не знаю, что там говорили, но Сондерс немного расстроен. Бой с Головкиным в июне, мы все еще работаем над этим, правда уже не на июнь. В то же время Сондерс должен оставаться активным, ему предстоит большой бой с Хурцидце. Думаю, Билли хочет показать всем, что он из себя представляет. Он все еще имя, с которым нужно считаться.
Я не думаю, что Головкин вообще собирался драться в июне. Его команда после последнего боя с Джейкобсом почувствовала, что ему нужно отдохнуть. Ходят разговоры о его поединке с "Канело", если тот побьет Чавеса 6 мая. Я очень скептически отношусь к тому, что бой Головкина с "Канело" вообще состоится", - заявил Уоррен в интервью IFL TV.
Ранее Сондерса называли наиболее вероятным соперником Головкина на поединок в июне, который, по слухам, должен был пройти в Казахстане. Однако, по всей видимости, он не состоится.
Уоррен уже анонсировал, что свой следующий бой Сондерс проведет 8 июля в Лондоне, где проведет защиту титула в бою против обязательного претендента Автандила Хурцидзе.
Что касается Головкина, по информации СМИ, он вернется на ринг в сентябре, а его соперником станет мексиканец Сауль "Канело" Альварес (48-1-1, 34 KO). Стороны ведут переговоры.
"Я не знаю, что там говорили, но Сондерс немного расстроен. Бой с Головкиным в июне, мы все еще работаем над этим, правда уже не на июнь. В то же время Сондерс должен оставаться активным, ему предстоит большой бой с Хурцидце. Думаю, Билли хочет показать всем, что он из себя представляет. Он все еще имя, с которым нужно считаться.
Я не думаю, что Головкин вообще собирался драться в июне. Его команда после последнего боя с Джейкобсом почувствовала, что ему нужно отдохнуть. Ходят разговоры о его поединке с "Канело", если тот побьет Чавеса 6 мая. Я очень скептически отношусь к тому, что бой Головкина с "Канело" вообще состоится", - заявил Уоррен в интервью IFL TV.
Ранее Сондерса называли наиболее вероятным соперником Головкина на поединок в июне, который, по слухам, должен был пройти в Казахстане. Однако, по всей видимости, он не состоится.
Уоррен уже анонсировал, что свой следующий бой Сондерс проведет 8 июля в Лондоне, где проведет защиту титула в бою против обязательного претендента Автандила Хурцидзе.
Что касается Головкина, по информации СМИ, он вернется на ринг в сентябре, а его соперником станет мексиканец Сауль "Канело" Альварес (48-1-1, 34 KO). Стороны ведут переговоры.