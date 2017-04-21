Промоутер Сондерса анонсировал дату и место проведения боя с Хурцидзе

Недавно грузин завоевал титул временного чемпиона WBO.
Сегодня 17:22
Ссылки по теме:
- Видео: Сондерс едва не подрался с Хурцидзе на пресс-конференции
- Хурцидзе нокаутировал Лэнгфорда и стал обязательным претендентом для чемпиона WBO Сондерса
- Билли Джо Сондерс проведет следующий бой в июле
Билли Джо Сондерс и Фрэнк Уоррен. Фото ©Getty Images
Промоутер чемпиона мира по версии WBO в среднем весе британского боксера Билли Джо Сондерса (24-0, 12 КО) Фрэнк Уоррен официально анонсировал бой его подопечного с обладателем временного титула в это же категории грузином Автандилом Хурцидзе (33-2-2, 22 КО).
По его словам, их поединок состоится 8 июля в Лондоне на арене Copper Box. Для Сондерса это будет вторая защита титула.
"Хурцидзе - хороший боец. Вы можете увидеть это, посмотрев на его количество побед нокаутом. По крайней мере теперь британские фаны знают, каков его уровень. Сондерс обязан провести с ним поединок. Мы хотим организовать этот бой 8 июля в Лондоне", - приводит слова Уоррена BoxingScene.com.
Хурцидзе завоевал титул временного чемпиона мира WBO в среднем весе в ночь с 22 на 23 апреля, нокаутировав Томми Лэнгфорда. При этом грузин уже был обязательным претендентом для Сондерса, но британец откупился от него.
По его словам, их поединок состоится 8 июля в Лондоне на арене Copper Box. Для Сондерса это будет вторая защита титула.
"Хурцидзе - хороший боец. Вы можете увидеть это, посмотрев на его количество побед нокаутом. По крайней мере теперь британские фаны знают, каков его уровень. Сондерс обязан провести с ним поединок. Мы хотим организовать этот бой 8 июля в Лондоне", - приводит слова Уоррена BoxingScene.com.
Хурцидзе завоевал титул временного чемпиона мира WBO в среднем весе в ночь с 22 на 23 апреля, нокаутировав Томми Лэнгфорда. При этом грузин уже был обязательным претендентом для Сондерса, но британец откупился от него.