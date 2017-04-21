Хурцидзе нокаутировал Лэнгфорда и стал обязательным претендентом для чемпиона WBO Сондерса

Бой проходил в Лестере.
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Автандил Хурцидзе. Фото с сайта worldsport.ge
Грузинский боксер Автандил Хурцидзе нокаутировал британца Томми Лэнгфорда и защитил титул временного чемпиона WBO в среднем весе, передает корреспондент Vesti.kz.
Их поединок стал главным событием вечера бокса, который проходил 22 апреля в Лестере.
С первых секунд Хурцидзе завладел преимуществом. Атаки грузина привели к успеху в пятом раунде, когда он отправил Лэнгфорда в нокаут.
Теперь Хурцидзе обязан встретиться с полноценным чемпионом WBO Билли Джо Сондерсом (24-0, 12 КО). Британец ранее заплатил отступные грузину, поэтому тот и встретился с Лэнгфордом.
Для 37-летнего Хурцидзе эта победа стала 33-й в карьере и 22-й досрочной - также на его счету два поражения и две ничьи. Для 27-летнего Лэнгфорда это поражение стало первым в профи - до этого он имел 18 побед (6 нокаутом).
Ранее стало известно, что Сондерс планирует вернуться на ринг в июле. Не исключено, что его соперником станет Хурцидзе. Грузинский боксер перед боем с Лэнгфордом заявил, что в случае победы встретится с Сондерсом.
Их поединок стал главным событием вечера бокса, который проходил 22 апреля в Лестере.
С первых секунд Хурцидзе завладел преимуществом. Атаки грузина привели к успеху в пятом раунде, когда он отправил Лэнгфорда в нокаут.
Теперь Хурцидзе обязан встретиться с полноценным чемпионом WBO Билли Джо Сондерсом (24-0, 12 КО). Британец ранее заплатил отступные грузину, поэтому тот и встретился с Лэнгфордом.
Для 37-летнего Хурцидзе эта победа стала 33-й в карьере и 22-й досрочной - также на его счету два поражения и две ничьи. Для 27-летнего Лэнгфорда это поражение стало первым в профи - до этого он имел 18 побед (6 нокаутом).
Ранее стало известно, что Сондерс планирует вернуться на ринг в июле. Не исключено, что его соперником станет Хурцидзе. Грузинский боксер перед боем с Лэнгфордом заявил, что в случае победы встретится с Сондерсом.