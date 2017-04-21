Видео нокаута Автандила Хурцидзе в бою за титул временного чемпиона WBO

Грузин нанес сопернику первое поражение.
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Автандил Хурцидзе. Фото Reuters©
Грузинский боксер Автандил Хурцидзе (33-2-2, 22 KO) нокаутировал британца Томми Лэнгфорда (18-1, 6 KO) и защитил титул временного чемпиона WBO в среднем весе, передает корреспондент Vesti.kz.
Их бой стал главным событием вечера бокса, который проходил 22 апреля в Лестере. Поединок завершился в пятом раунде, когда Хурцидзе отличным ударом отправил Лэнгфорда на канвас. Британец с трудом поднялся, но рефери не позволил продолжить бой.
Теперь Хурцидзе обязан встретиться с полноценным чемпионом WBO Билли Джо Сондерсом (24-0, 12 КО). Британец ранее заплатил отступные грузину, поэтому тот и встретился с Лэнгфордом.
Ранее стало известно, что Сондерс планирует вернуться на ринг в июле. Не исключено, что его соперником станет Хурцидзе. Грузинский боксер перед боем с Лэнгфордом заявил, что в случае победы встретится с Сондерсом.
Их бой стал главным событием вечера бокса, который проходил 22 апреля в Лестере. Поединок завершился в пятом раунде, когда Хурцидзе отличным ударом отправил Лэнгфорда на канвас. Британец с трудом поднялся, но рефери не позволил продолжить бой.
Автандил Хурцидзе нокаутировал Томми Лэнгфорда в 5 раунде и стал временным чемпионом WBO в среднем весе pic.twitter.com/GDOXSTYbwy— Григорий Стангрит (@GPStangrit) 22 апреля 2017 г.
Khurtsidze KO's Langford in the 5th #LangfordKhurtsidze pic.twitter.com/1fxeKnyA95— BOXING CORNER 24/7 (@boxingcorner247) 22 апреля 2017 г.
Теперь Хурцидзе обязан встретиться с полноценным чемпионом WBO Билли Джо Сондерсом (24-0, 12 КО). Британец ранее заплатил отступные грузину, поэтому тот и встретился с Лэнгфордом.
Ранее стало известно, что Сондерс планирует вернуться на ринг в июле. Не исключено, что его соперником станет Хурцидзе. Грузинский боксер перед боем с Лэнгфордом заявил, что в случае победы встретится с Сондерсом.