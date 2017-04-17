Сначала нанесу первое поражение Лэнгфорду, а после него будет Сондерс - Хурцидзе

Ранее чемпион WBO "откупился" от грузинского претендента.
Вчера 23:49
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Автандил Хурцидзе. Фото с сайта fightnetwork.com
Грузинский боксер среднего веса Автандил Хурцидзе (32-2-2, 21 КО) в интервью BoxingScene поделился ожиданиями от боя с британцем Томми Лэнгфордом.
Их поединок пройдет 22 апреля в Лестере. Победитель боя станет временным чемпионом WBO и обязательным претендентом для обладателя полноценного пояса WBO - британца Билли Джо Сондерса (24-0, 12 КО).
"Я в восторге от того, что мне наконец представилась возможность боксировать за чемпионский титул. Последние годы я много работал для этого, и я отдам всего себя, чтобы воплотить свою мечту в жизнь. Это будет большой честью - нанести Лэнгфорду первое поражение в карьере. После победы над ним Сондерс будет следующим", - цитирует Хурцидзе "Чемпионат".
Ранее промоутер Фрэнк Уоррен подтвердил, что победитель поединка Хурцидзе - Лэнгфорд станет обязательным соперником для Сондерса.
Стоит отметить, что Сондерс должен был встретиться с Хурцидзе, однако предпочел заплатить компенсацию грузину. Многие связали этот шаг с переговорами британца о бое в Астане с казахстанцем Геннадием Головкиным (37-0, 33 КО), которому принадлежат остальные пояса среднего веса - WBC, WBA (Super), IBF и IBO. .
По данным американского журналиста Yahoo!Sport Криса Мэнникса, Головкин вернется на ринг в сентябре, а его соперником станет мексиканец Сауль "Канело" Альварес (48-1-1, 34 KO). Этот поединок считается многими специалистами и болельщиками самым ожидаемым в мировом боксе.
Их поединок пройдет 22 апреля в Лестере. Победитель боя станет временным чемпионом WBO и обязательным претендентом для обладателя полноценного пояса WBO - британца Билли Джо Сондерса (24-0, 12 КО).
"Я в восторге от того, что мне наконец представилась возможность боксировать за чемпионский титул. Последние годы я много работал для этого, и я отдам всего себя, чтобы воплотить свою мечту в жизнь. Это будет большой честью - нанести Лэнгфорду первое поражение в карьере. После победы над ним Сондерс будет следующим", - цитирует Хурцидзе "Чемпионат".
Ранее промоутер Фрэнк Уоррен подтвердил, что победитель поединка Хурцидзе - Лэнгфорд станет обязательным соперником для Сондерса.
Стоит отметить, что Сондерс должен был встретиться с Хурцидзе, однако предпочел заплатить компенсацию грузину. Многие связали этот шаг с переговорами британца о бое в Астане с казахстанцем Геннадием Головкиным (37-0, 33 КО), которому принадлежат остальные пояса среднего веса - WBC, WBA (Super), IBF и IBO. .
По данным американского журналиста Yahoo!Sport Криса Мэнникса, Головкин вернется на ринг в сентябре, а его соперником станет мексиканец Сауль "Канело" Альварес (48-1-1, 34 KO). Этот поединок считается многими специалистами и болельщиками самым ожидаемым в мировом боксе.