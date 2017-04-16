Промоутер Билли Джо Сондерса назвал его возможного следующего соперника

Британец мог встретиться с Головкиным.
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Сондерс (слева) и Уоррен. Фото Boxingscene.com
Британский промоутер Фрэнк Уоррен назвал возможного следующего соперника чемпиона WBO в среднем весе Билли Джо Сондерса (24-0, 12 КО), передает корреспондент Vesti.kz.
На вопрос одного из болельщиков в твиттере "Получит ли победитель боя между Томми Лэнгфордом (18-0, 6 KO) и Автандилом Хурцидзе (32-2, 21 KO) пояс чемпиона мира?" Уоррен ответил следующее.
"Победитель этого боя станет обязательным соперником для обладателя титула WBO Билли Джо Сондерса", - написал Уоррен, но не уточнил, в какие сроки может состояться такой поединок.
Бой между британцем Лэнгфордом и грузином Хурцидзе пройдет 22 апреля в Лестере. Сейчас временным чемпионом WBO является Хурцидзе.
Стоит отметить, что ранее Лэнгфорд выражал готовность стать следующим соперником Сондерса, а Хурцидзе получил от чемпиона WBO денежную компенсацию, чтобы не проводить с ним обязательный бой.
В последние месяцы Сондерса связывали с возможным поединком против казахстанца Геннадия Головкина (37-0, 33 КО), который владеет поясами WBC, WBA (Super), IBF и IBO в среднем весе. Сообщалось, что стороны ведут переговоры о бое в Астане, однако их встреча этим летом, по всей видимости, не состоится.
По данным американского журналиста Yahoo!Sport Криса Мэнникса, Головкин вернется на ринг в сентябре, а его соперником станет мексиканец Сауль "Канело" Альварес (48-1-1, 34 KO). Этот поединок считается многими специалистами и болельщиками самым ожидаемым в мировом боксе.
На вопрос одного из болельщиков в твиттере "Получит ли победитель боя между Томми Лэнгфордом (18-0, 6 KO) и Автандилом Хурцидзе (32-2, 21 KO) пояс чемпиона мира?" Уоррен ответил следующее.
"Победитель этого боя станет обязательным соперником для обладателя титула WBO Билли Джо Сондерса", - написал Уоррен, но не уточнил, в какие сроки может состояться такой поединок.
the winner becomes the mandatory for @bjsaunders_ WBO crown https://t.co/kNG5JFHenC— Frank Warren (@frankwarren_tv) 18 апреля 2017 г.
Бой между британцем Лэнгфордом и грузином Хурцидзе пройдет 22 апреля в Лестере. Сейчас временным чемпионом WBO является Хурцидзе.
Стоит отметить, что ранее Лэнгфорд выражал готовность стать следующим соперником Сондерса, а Хурцидзе получил от чемпиона WBO денежную компенсацию, чтобы не проводить с ним обязательный бой.
В последние месяцы Сондерса связывали с возможным поединком против казахстанца Геннадия Головкина (37-0, 33 КО), который владеет поясами WBC, WBA (Super), IBF и IBO в среднем весе. Сообщалось, что стороны ведут переговоры о бое в Астане, однако их встреча этим летом, по всей видимости, не состоится.
По данным американского журналиста Yahoo!Sport Криса Мэнникса, Головкин вернется на ринг в сентябре, а его соперником станет мексиканец Сауль "Канело" Альварес (48-1-1, 34 KO). Этот поединок считается многими специалистами и болельщиками самым ожидаемым в мировом боксе.