Билли Джо Сондерс откупился от обязательного претендента на его титул

Ранее стало известно, что чемпион WBO летом в Казахстане проведет бой с Головкиным.
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Билли Джо Сондерсм. Фото roundbyroundboxing.com
Чемпион мира в среднем весе по версии WBO британский боксер Билли Джо Сондерс (24-0, 12 КО) откупился от обязательного претендента на его титул.
Сторона Сондерса согласилась заплатить обязательному претенденту из Грузии Автандилу Хурцидзе, чтобы тот повременил с притязаниями на чемпионский пояс. Сам британец с разрешения Всемирной боксерской организации (WBO) вместо защиты проведет "более значимый поединок".
Имя соперника Сондерса не называется, однако с новой силой активизировались слухи о возможном летнем противостоянии британца и казахстанца Геннадия Головкина (36-0, 33 КО), владеющего титулами WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе.
В начале января американские СМИ уже сообщали о договоренности Головкина и Сондерса на бой в Казахстане летом. Отмечалось, что поединок планируется провести в дни EXPO-2017, пресс-служба мировой выставки подтвердила факт переговоров между боксерами. Однако промоутер GGG Том Леффлер опроверг информацию о переговорах с британцем.
В то же время Сондерс анонсировал свой большой бой за пределами США и родной Великобритании. Позже Леффлер заявил, что находится на связи с промоутером британца Фрэнком Уорреном.
Между тем журналист латиноамериканской редакции ESPN Фернандо Барбоза назвал точную дату боя Головкин - Сондерс в Казахстане. По его информации, это состоится 10 июня.
Добавим, что свой следующий бой Головкин проведет 18 марта в Нью-Йорке. его соперником будет "регулярный" чемпион WBA в среднем весе американец Дэниэл Джейкобс (32-1, 29 КО).
Сторона Сондерса согласилась заплатить обязательному претенденту из Грузии Автандилу Хурцидзе, чтобы тот повременил с притязаниями на чемпионский пояс. Сам британец с разрешения Всемирной боксерской организации (WBO) вместо защиты проведет "более значимый поединок".
Имя соперника Сондерса не называется, однако с новой силой активизировались слухи о возможном летнем противостоянии британца и казахстанца Геннадия Головкина (36-0, 33 КО), владеющего титулами WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе.
В начале января американские СМИ уже сообщали о договоренности Головкина и Сондерса на бой в Казахстане летом. Отмечалось, что поединок планируется провести в дни EXPO-2017, пресс-служба мировой выставки подтвердила факт переговоров между боксерами. Однако промоутер GGG Том Леффлер опроверг информацию о переговорах с британцем.
В то же время Сондерс анонсировал свой большой бой за пределами США и родной Великобритании. Позже Леффлер заявил, что находится на связи с промоутером британца Фрэнком Уорреном.
Между тем журналист латиноамериканской редакции ESPN Фернандо Барбоза назвал точную дату боя Головкин - Сондерс в Казахстане. По его информации, это состоится 10 июня.
Добавим, что свой следующий бой Головкин проведет 18 марта в Нью-Йорке. его соперником будет "регулярный" чемпион WBA в среднем весе американец Дэниэл Джейкобс (32-1, 29 КО).