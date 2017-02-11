Журналист ESPN назвал точную дату боя Головкин - Сондерс в Казахстане

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Результаты
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Футбол. Чемпионат Германии 2016/17
Майнц Аугсбург 2:0
Ингольштадт 04 Бавария 0:2
Шальке-04 Герта 2:0
Вольфсбург Хоффенхайм 2:1
Футбол. Чемпионат Англии 2016/17
Арсенал Халл Сити 2:0
Манчестер Юнайтед Уотфорд 2:0
Ливерпуль Тоттенхэм 2:0
Бернли Челси 1:1
Суонси Сити Лестер Сити 2:0
Футбол. Ла Лига Испании 2016/17
Эспаньол Реал Сосьедад 1:2
Бетис Валенсия 0:0
Алавес Барселона 0:6
Осасуна Реал М 1:3
Вильярреал Малага 1:1
Лас-Пальмас Севилья 0:1
Атлетико М Сельта 3:2
Футбол. Чемпионат Италии 2016/17
Наполи Дженоа 2:0
Фиорентина Удинезе 3:0
Кротоне Рома 0:2
Интер Эмполи 2:0
Кальяри Ювентус 0:2
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Иртыш Ом Экибастуз 3:1
Ордабасы Локомотив Тш 2:1
Актобе Тосно 0:0
Окжетпес Луч-Энергия 1:1
Атырау Балмазуйвароши 0:0
Астана Железничар 1:1
Атырау Чихура 2:0
Тобол (U-21) Динамо М 0:5
Иртыш Ом Экибастуз 1:0
Акжайык Алашкерт 3:0
Шахтер Академия Пандев 1:1
Кайсар Бананц 2:0
Баскетбол. XXV-й Чемпионат Казахстана среди мужских команд Национальной лиги 2016/17
Барсы Атырау Астана 64:79
Барсы Атырау Астана 54:67
Баскетбол. Первенство Казахстана среди мужских команд Высшей лиги 2016/17
Барс Каспий-2 103:40
Барсы Атырау-2 Иртыш 81:65
Тигры Астаны Окжетпес 83:99
Иртыш Барс 67:80
Барсы Атырау-2 Тигры Астаны 61:68
Окжетпес Каспий-2 107:59
Каспий-2 Барсы Атырау-2 42:69
Тигры Астаны Иртыш 81:69
Окжетпес Барс 85:79
Бокс. Профессиональный бокс 2017
Жакиянов Уоррен 2:1
Шуменов Дортикос
Хоккей. Молодежная Хоккейная Лига 2016/17
Кузнецкие Медведи (мол) Снежные Барсы (мол) 2:5
Сибирские Снайперы (мол) Алтай (мол) 3:1
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2016/17
Алтай-Торпедо Горняк 1:2
Иртыш Астана 2:1
Темиртау Арлан 2:0
Алматы Бейбарыс 4:1
Темиртау Арлан 3:4 ОТ
Алматы Бейбарыс 0:2
Кулагер Номад 3:2
Иртыш Астана 0:1 ОТ
Алтай-Торпедо Горняк 3:2
Кулагер Номад 2:4
Биатлон. Чемпионат мира по биатлону 2017
Спринт. 7,5 км. Финалы (женщины) 19:45
Спринт. 10 км. Финалы 19:45
Гонка преследования. 10 км. Финалы (женщины) 15:30
Гонка преследования. 12,5 км. Финалы 19:45
Теннис. Кубок Федерации 2017
Кумхум Путинцева 0:2
Буаям, Плипеч Шведова, Керимбаева 0:2
Казахстан Япония 2:1
Воскобоева Осака 1:2
Путинцева Дои 2:0
Шведова, Воскобоева Аояма, Хозуми 2:0
Бенди. Первенство России среди команд Высшей лиги - 2016/17
Универсал Акжайык
Универсал Акжайык
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Футбол. Чемпионат Англии 2016/17
Борнмут Манчестер Сити 02:00
Футбол. Ла Лига Испании 2016/17
Атлетико М Сельта 3:2
Эйбар Гранада 01:45
Футбол. Чемпионат Италии 2016/17
Кальяри Ювентус 0:2
Лацио Милан 01:45
Футбол. 2 Бундеслига Германии 2016/17
Ганновер 96 Бохум 01:15
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Актобе Сталь Дн 14:00
Тараз Септември 20:00
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2016/17
Локомотив Адмирал 22:00
Хоккей. Высшая Хоккейная Лига 2016/17
Торпедо УК Буран 18:30
Сарыарка ХК Рязань 19:00
Хоккей. Молодежная Хоккейная Лига 2016/17
Авто (мол) Снежные Барсы (мол) 19:30
Толпар (мол) Алтай (мол) 19:30
Волейбол. 25-й Чемпионат Казахстана по волейболу среди мужских команд Национальной лиги 2016/17
Алтай Тараз 14:00
ТНК "Казхром" Есиль СК 16:00
Павлодар Атырау 18:00
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Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2016/17
Локомотив Адмирал 22:00
Барыс Сибирь 19:30
Салават Юлаев Ак Барс 20:00
СКА Спартак 22:30
Трактор Металлург Мг 20:00
Слован Медвешчак 23:55
Барыс Металлург Нк 19:30
Югра Сибирь 20:00
ЦСКА Торпедо НН 22:30
Металлург Мг Трактор 20:00
Барыс Авангард 17:00
Салават Юлаев Лада 17:30
ЦСКА Спартак 20:00
Хоккей. Высшая Хоккейная Лига 2016/17
Торпедо УК Буран 18:30
Сарыарка ХК Рязань 19:00
Торпедо УК ХК Рязань 18:30
Сарыарка Буран 19:00
Торпедо УК СКА-Нева 18:30
Сарыарка Звезда Чх 19:00
Торпедо УК Звезда Чх 17:00
Сарыарка СКА-Нева 17:00
Хоккей. Молодежная Хоккейная Лига 2016/17
Авто (мол) Снежные Барсы (мол) 19:30
Толпар (мол) Алтай (мол) 19:30
Авто (мол) Снежные Барсы (мол) 14:00
Толпар (мол) Алтай (мол) 16:00
Авто (мол) Алтай (мол) 14:00
Толпар (мол) Снежные Барсы (мол) 19:30
Толпар (мол) Снежные Барсы (мол) 19:30
Авто (мол) Алтай (мол) 19:30
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2016/17
Бейбарыс Кулагер
Арлан Алматы 19:00
Астана Алтай-Торпедо 19:00
Номад Иртыш 19:00
Горняк Темиртау 19:00
Горняк Темиртау
Номад Иртыш
Бейбарыс Кулагер
Арлан Алматы
Астана Алтай-Торпедо
Хоккей. Зимние Азиатские игры 2017
Казахстан Япония 09:00
Тайланд Южная Корея 12:30
Китай Гонконг 16:00
Гонконг Тайланд 09:00
Волейбол. 25-й Чемпионат Казахстана по волейболу среди мужских команд Национальной лиги 2016/17
Алтай Тараз 14:00
ТНК "Казхром" Есиль СК 16:00
Павлодар Атырау 18:00
Тараз ТНК "Казхром" 14:00
Есиль СК Павлодар 16:00
Буревестник-Алматы Алтай 18:00
Павлодар Тараз 14:00
ТНК "Казхром" Буревестник-Алматы 16:00
Атырау Есиль СК 18:00
Буревестник-Алматы Павлодар 14:00
Алтай ТНК "Казхром" 16:00
Тараз Атырау 18:00
Павлодар Алтай 14:00
Есиль СК Тараз 16:00
Атырау Буревестник-Алматы 18:00
ТНК "Казхром" Павлодар 14:00
Буревестник-Алматы Есиль СК 16:00
Алтай Атырау 18:00
Футбол. Чемпионат Германии 2016/17
Аугсбург Байер 01:30
Футбол. Чемпионат Англии 2016/17
Борнмут Манчестер Сити 02:00
Футбол. Ла Лига Испании 2016/17
Эйбар Гранада 01:45
Гранада Бетис 01:45
Спортинг Х Атлетико М 18:00
Реал М Эспаньол 21:15
Севилья Эйбар 01:45
Реал Сосьедад Вильярреал 17:00
Барселона Леганес 01:45
Футбол. Чемпионат Италии 2016/17
Лацио Милан 01:45
Ювентус Палермо 01:45
Эмполи Лацио 01:45
Милан Фиорентина 01:45
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Ордабасы (U-21) Актобе (U-21)
Окжетпес Подбескидже
Актобе Сталь Дн 14:00
Тараз Септември 20:00
Кайсар Олимпик Д
Тобол (U-21) Силкеборг
Астана Заря Лг
Акжайык Динамо Бт
Атырау Днепр Дн
Шахтер Заря Лг
Тобол Оренбург
Астана Олимпия Л
Тобол (U-21) Арсенал-мол Тл
Кайрат Динамо М 20:00
Актобе Амкар
Атырау Ильичевец
Тобол Ильичевец
Шахтер Динамо Бт
Футбол. 2 Бундеслига Германии 2016/17
Ганновер 96 Бохум 01:15
Бохум Вюрцбургер Киккерс 18:00
Футбол. Лига чемпионов 2016/17
Бенфика Боруссия Д 01:45
ПСЖ Барселона 01:45
Бавария Арсенал 01:45
Реал М Наполи 01:45
Футбол. Лига Европы 2016/17
Краснодар Фенербахче 22:00
Астра Дж Генк 23:55
Лудогорец Копенгаген 23:55
Сельта Шахтер Д 23:55
Олимпиакос Османлыспор 23:55
Гент Тоттенхэм 23:55
Ростов Спарта П 23:55
Боруссия М Фиорентина 23:55
А3 Алкмаар Лион 23:55
Легия В Аякс 02:05
Андерлехт Зенит 02:05
Манчестер Юнайтед Сент-Этьен 02:05
Вильярреал Рома 02:05
Хапоэль Б-Ш Бешикташ 02:05
ПАОК Шальке-04 02:05
Атлетик АПОЕЛ 02:05
Футзал. Чемпионат Казахстана по футзалу 2016/17
Кайрат Аят 18:00
Актобе СДЮШОР № 7 20:00
Кайрат Аят 18:00
Актобе СДЮШОР № 7 19:00
Велоспорт. Многодневная гонка высшей категории "Тур Омана" 2017
Групповая гонка. Этап 1. Аль-Савади - Насим Гарден (176.5 km) 13:10
Групповая гонка. Общий зачет 08:00
Групповая гонка. Этап 2. Nakhal - Аль-Бустан (145.5 km) 13:05
Групповая гонка. Этап 3. Сиб - Курайят (162 km) 13:10
Групповая гонка. Этап 4. Ас-Сифа - Сиб (118 km) 14:10
Групповая гонка. Этап 5. Sama'il - Джабаль Аль-Ахдар (152.5 km) 13:00
Групповая гонка. Этап 6. Сиб - Матра (130.5 km) 13:10
Теннис. Турнир ATP Мемфис (США) 2017
Кукушкин Браун 21:00
Теннис. Турнир WTA Доха (Катар) 2017
Путинцева Бачински 14:00
Бабош, Касаткина Савчук, Шведова 14:00
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Шербур (Франция) -2017"
Диес, Верворт Бехар, Голубев 15:00
Баскетбол. Единая Лига ВТБ-2016/17
Локомотив-Кубань Астана 23:00
Зенит СПб ЦСКА 23:00
Цмоки-Минск Астана 19:00
ЦСКА Локомотив-Кубань 19:00
Баскетбол. XXV-й чемпионат Казахстана среди женских команд 2016/17
Тигры Астаны Окжетпес 18:30
Окжетпес Иртыш 18:30
Иртыш Тигры Астаны 16:00
Биатлон. Чемпионат мира по биатлону 2017
Индивидуальная гонка. 15 км. Финалы (женщины) 19:30
Индивидуальная гонка. 20 км. Финалы 19:30
Эстафета. 4х6 км. Финалы (женщины) 19:45
Эстафета. 4х7,5 км. Финалы 19:45
Масс-старт. 12,5 км. Финалы (женщины) 16:30
Масс-старт. 15 км. Финалы 19:45
Бенди. Первенство России среди команд Высшей лиги - 2016/17
Акжайык Никельщик 14:00
Акжайык Никельщик 14:00
Бокс. Всемирная Серия Бокса 2016/17
Астана Арланс Узбек Тайгерс
Чайна Драгонс Patriot Boxing Team
Бокс. Профессиональный бокс 2017
Ислам Ассис 08:00
Лыжные гонки. Кубок мира по лыжным гонкам 2016/17
Индивидуальный спринт. Свободный стиль. Этап 12. Отепя (Эстония) 16:00
Индивидуальный спринт. Свободный стиль. Этап 12. Отепя (Эстония) (женщины) 16:00
Индивидуальная гонка, 10 км. Классический стиль. Этап 12. Отепя (Эстония) (женщины) 15:30
Индивидуальная гонка. 15 км. Классический стиль. Этап 12. Отепя (Эстония) 17:30
Лыжные гонки. Зимние Азиатские игры 2017
Индивидуальный спринт, 1,4 км. Классический стиль. Финалы
Индивидуальный спринт, 1,4 км. Классический стиль. Финалы (женщины)
Кёрлинг. Зимние Азиатские игры 2017
Китай Казахстан 06:00
Япония Китайский Тайбэй 06:00
Южная Корея Катар 06:00
Япония Катар 10:30
Казахстан Китай 10:30
Южная Корея Казахстан 15:00
Япония Катар 15:00
Казахстан Япония 06:00
Китай Китайский Тайбэй 06:00
Катар Южная Корея 06:00
Южная Корея Китай 06:00
Катар Казахстан 06:00
Катар Казахстан 10:30
Китайский Тайбэй Южная Корея 10:30
Китай Япония 10:30
Водное поло. Открытый чемпионат России среди мужчин - 2016/17
Динамо Ас Астана 21:00
Динамо Ас Астана 14:30
Сноубординг. Зимние Азиатские игры 2017
Параллельный слалом-гигант. Финалы
Параллельный слалом-гигант. Финалы (женщины)
Параллельный слалом. Финалы
Параллельный слалом. Финалы (женщины)
Конькобежный спорт. Зимние Азиатские игры 2017
500 м. Финалы
5000 м. Финалы
1000 м. Финалы (женщины)
3000 м. Финалы (женщины)
Шорт-трек. Зимние Азиатские игры 2017
1500 м. Финалы
1500 м. Финалы (женщины)
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Кто стал лучшим казахстанским спортсменом на Универсиаде-2017?

Журналист ESPN назвал точную дату боя Головкин - Сондерс в Казахстане

Британцу принадлежит единственный пояс, которого не хватает казахстанцу.

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18 Комментариев
Коллаж twitter.com
Коллаж twitter.com
Журналист латиноамериканской редакции ESPN Фернандо Барбоза сообщил о дате боя между казахстанцем Геннадием Головкиным и британцем Билли Джо Сондерсом

"Бой GGG - Сондерс планируется на 10 июня в Казахстане. Так как GGG 18 марта встретится с Джейкобсом, никто пока не хочет подтверждать официально", - написал Барбоза в твиттере. 

В начале января американские СМИ сообщили о договоренности Головкина и Сондерса о бое в Казахстане летом. Поединок планируется провести в дни EXPO-2017, а позже пресс-служба мировой выставки подтвердила факт переговоров между боксерами.

В то же время Сондерс анонсировал свой большой бой за пределами США и родной Великобритании. 


27-летний Сондерс начал профессиональную карьеру в 2009 году. На его счету 27 побед (14 нокаутом) в 27 проведенных боях. Британец владеет поясом чемпиона мира в среднем весе по версии WBO, который он завоевал в декабре 2015 года после победы над ирландцем Энди Ли.

34-летний Головкин в профессиональном боксе дебютировал в 2006 году. На его счету 36 побед (33 нокаутом) в 36 боях. В следующем поединке 18 марта чемпион мира по версиям WBC, WBA, IBF и IBO в среднем весе встретится с американцем Дэниэлом Джейкобсом.

В 2016 году Головкин вел переговоры с Сондерсом о бое, но не смог договориться. Встретиться c британцем GGG хочет из-за пояса WBO, которого ему не хватает для объединения всех титулов среднего веса. 

Добавим, что свой единственный бой в Казахстане Головкин провел 16 декабря 2010 года. Поединок против панамца Нельсона Хуана Тапиа проходил в Астане и завершился в третьем раунде. В этом бою Головкин завоевал пояс WBA. 
  Комментариев: 18
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Комментарии

 
 
Fanat&sport; Сегодня 07:33
Статус: Чемпион мира
Рейтинг: 1577
Пока официально не объявят, все это слухи
Ответить 0
 
serikjan atau Сегодня 08:14
Статус: Олимп. чемпион
Рейтинг: 3103
Fanat&sport;, официально не может объявлять до 18 марта. Поскольку, этот бой пока не может быть санкционирован боксерскими организациями, их уже пять, как "объединительный". Другими словами: "Сондерс выйдет на победителя боя Головкин - Джейкобс". Вот почему нам эти слухи так важны, подробности и официальная информация будет только после 18 марта.
Ответить 1
 
Аскар Шагаланов Сегодня 08:45
Статус: Юниор
Рейтинг: 59
serikjan atau, цыгана интересуют только деньги, дороже продать пояс. С другими не светит столько денег, да и ремешок можно потерять случайно. Вполне может быть правдивая инфа, судя по раскладам.
Ответить 1
 
S.O.G. Сегодня 09:45
Статус: МСМК
Рейтинг: 777
Аскар Шагаланов , да неужели из-за денег ))) а ггг чо фантики что ли интересуют вон 15лям ему дают что бы он побил рыжего ) а он видишь ли не согласен , ну тогда не надо жаловаться что с ним никто не хочет драться , сам виноват !!! пусть дальше мешков окучивает , впрочем ему не привыкать
Ответить -3
 
Saken Abdikarimov Сегодня 09:54
Статус: Зритель
Рейтинг: 2
S.O.G., в гипотетическом бою с Рыжим его интересует расклад в процентном соотношении. а не тупо фиксированная сумма
Ответить 0
 
serikjan atau Сегодня 10:09
Статус: Олимп. чемпион
Рейтинг: 3103
S.O.G., всех нас, живущих, деньги интересуют, и там тоже - всех чемпионов интересует деньги. Деньги всем нужны, нельзя обвинить Сондерса или Головкина - финансовые вопросы всегда на первом месте. Но профессиональном боксе есть такое неписаное правило: "С жадными никто не хочет выйти на ринг". Вот почему, когда боксер не хочет выйти на ринг против кого-то, становятся чрезмерно жадными, и они так скрывает свою трусость.
Ответить 0
 
Marlen Zharimbetov Сегодня 11:50
Статус: Фанат
Рейтинг: 34
S.O.G.,и попроси Андрюшу дать реванш Сереге, а то тетя Катя ждет ответ уже более 120 часов, такое чувство что сливаются реперы.
Ответить 0
 
Nurlan Сегодня 09:38
Статус: Профи
Рейтинг: 451
serikjan atau, Сондерс не выйдет против победителя Джейкобс/Головкин, скорее всего он выйдет только на Головкина в случае победы Головкина, так как Джейкобс скорее всего не вел переговоры с Сондерсом. Хотя теоретический вряд ли Джейкобс будет против обьединительного боя.
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Куандык Ахметжанов Сегодня 07:34
Статус: Профи
Рейтинг: 302
УРАААААААААААААААААА! Это наши договорились ,Леффлер лиж подписывал бумаги ,
Ответить 0
 
Бейбут Есмурзин Сегодня 07:47
Статус: Профи
Рейтинг: 468
Может состояться бой с Сондерсом если он до этого не проиграет пояс. А если проиграет то и тому не куда деваться от хороших денег в Экспо если это будет Хурцидзе.
Ответить 0
 
serikjan atau Сегодня 08:07
Статус: Олимп. чемпион
Рейтинг: 3103
Бейбут Есмурзин, ОП на титул чемпиона мира по WBO Хурцидзе согласился повременить с боем, это - официальная инфа. Такой же случай, когда Головкин дал согласие бою Котто - Альварес.
Ответить 1
 
Dron777 Сегодня 08:18
Статус: Профи
Рейтинг: 412
Ну че народ говорил же)
Ответить 0
 
tuz super Сегодня 08:21
Статус: Чемпион РК
Рейтинг: 1479
хорошо бы
Ответить 0
 
Куандык Ахметжанов Сегодня 08:50
Статус: Профи
Рейтинг: 302
С самого верха дали приказ организовать этот бой ради ЭКСО !
Ответить 0
 
Бейбут Есмурзин Сегодня 09:24
Статус: Профи
Рейтинг: 468
Гена один из людей который имеет прямое отношение к Экспо 2017. Он же каждом бою рекламирует Экспо даже где бывает и без боя. Так что надеюсь что Экспо организует настоящий чемпионский бой для GGG.
Ответить 2
 
Аскербек Какимов Сегодня 09:52
Статус: Профи
Рейтинг: 376
Надеюсь с цыганом не за дорого договорились, его прижал Хурцидзе, наверно подумав, что может профукать пояс за копейки, сам напросился встретиться с Головкиным. Даже 1,5 млн которые оплачены Лемье для него слишком. Гонорар Сондерсу с натяжкой тысяч 500 тысяч долларами, только за то что это бои за звание абсолютного чемпиона.
Ответить 1
 
serikjan atau Сегодня 10:41
Статус: Олимп. чемпион
Рейтинг: 3103
Аскербек Какимов, Хурцидзе Сондерсу не соперник, он победил Юбенка и Энди Ли. Этих боксеров даже сам Головкин не победил еще. Сондерса сможет победить только Головкин, Джейкобс и Альварес, если сможет - больше никто в среднем весе. Здесь, если он выйдет на Хурцидзе, этот бой тоже должен состоятся в июне, тогда Сондерс пропускает выгодный Астананинский бой. Он заплатил эту 500 тыс. отступные Хурцидзе. Хурцидзе с радостью согласился, потому что знал проиграет бой с Сондерсом, а такие деньги он не зарабатывает никогда. Иначе Хурцидзе не согласился бы ни за какие деньги. Теперь даже в случае поражение с Головкиным Сондерс должен получать 10 раз больше - 5 млн. Если бой состоится, скажем спасибо ЭКСПО, а не Хурцидзе. Если контракт будет подписан на ЭКСПО - тогда уже за дело войдет отечественные спонсоры: не зря Головкин побывал в Атырауской области: там нефтяные гигантские компании и международные консорциумы с млрд-ными оборотами за месяц: им 5 млн. (обоим боксерам 10 млн.) - копейки. Даже Брук получил за бой с Головкиным 8 млн. (6 млн фунтов), Сондерс, чем хуже Брука, по приоритетности.
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Серикбай Омирбаев Сегодня 11:04
Статус: Сидит на банке
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serikjan atau, в такой форме как с боем с Акавовым кажется Сондерс много кому проиграет)))
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