Журналист ESPN назвал точную дату боя Головкин - Сондерс в Казахстане

Британцу принадлежит единственный пояс, которого не хватает казахстанцу.
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Коллаж twitter.com
Журналист латиноамериканской редакции ESPN Фернандо Барбоза сообщил о дате боя между казахстанцем Геннадием Головкиным и британцем Билли Джо Сондерсом.
"Бой GGG - Сондерс планируется на 10 июня в Казахстане. Так как GGG 18 марта встретится с Джейкобсом, никто пока не хочет подтверждать официально", - написал Барбоза в твиттере.
В начале января американские СМИ сообщили о договоренности Головкина и Сондерса о бое в Казахстане летом. Поединок планируется провести в дни EXPO-2017, а позже пресс-служба мировой выставки подтвердила факт переговоров между боксерами.
В то же время Сондерс анонсировал свой большой бой за пределами США и родной Великобритании.
27-летний Сондерс начал профессиональную карьеру в 2009 году. На его счету 27 побед (14 нокаутом) в 27 проведенных боях. Британец владеет поясом чемпиона мира в среднем весе по версии WBO, который он завоевал в декабре 2015 года после победы над ирландцем Энди Ли.
34-летний Головкин в профессиональном боксе дебютировал в 2006 году. На его счету 36 побед (33 нокаутом) в 36 боях. В следующем поединке 18 марта чемпион мира по версиям WBC, WBA, IBF и IBO в среднем весе встретится с американцем Дэниэлом Джейкобсом.
В 2016 году Головкин вел переговоры с Сондерсом о бое, но не смог договориться. Встретиться c британцем GGG хочет из-за пояса WBO, которого ему не хватает для объединения всех титулов среднего веса.
Добавим, что свой единственный бой в Казахстане Головкин провел 16 декабря 2010 года. Поединок против панамца Нельсона Хуана Тапиа проходил в Астане и завершился в третьем раунде. В этом бою Головкин завоевал пояс WBA.
"Бой GGG - Сондерс планируется на 10 июня в Казахстане. Так как GGG 18 марта встретится с Джейкобсом, никто пока не хочет подтверждать официально", - написал Барбоза в твиттере.
В начале января американские СМИ сообщили о договоренности Головкина и Сондерса о бое в Казахстане летом. Поединок планируется провести в дни EXPO-2017, а позже пресс-служба мировой выставки подтвердила факт переговоров между боксерами.
В то же время Сондерс анонсировал свой большой бой за пределами США и родной Великобритании.
Necesitamos confirmacion de GGG Saunders para Junio 10 en Kazakhstan...debido a GGG Jacobs el 18 de Marzo, .nadie quiere confirmar..— Fernando Barbosa (@BarbosaBox) 12 февраля 2017 г.
27-летний Сондерс начал профессиональную карьеру в 2009 году. На его счету 27 побед (14 нокаутом) в 27 проведенных боях. Британец владеет поясом чемпиона мира в среднем весе по версии WBO, который он завоевал в декабре 2015 года после победы над ирландцем Энди Ли.
34-летний Головкин в профессиональном боксе дебютировал в 2006 году. На его счету 36 побед (33 нокаутом) в 36 боях. В следующем поединке 18 марта чемпион мира по версиям WBC, WBA, IBF и IBO в среднем весе встретится с американцем Дэниэлом Джейкобсом.
В 2016 году Головкин вел переговоры с Сондерсом о бое, но не смог договориться. Встретиться c британцем GGG хочет из-за пояса WBO, которого ему не хватает для объединения всех титулов среднего веса.
Добавим, что свой единственный бой в Казахстане Головкин провел 16 декабря 2010 года. Поединок против панамца Нельсона Хуана Тапиа проходил в Астане и завершился в третьем раунде. В этом бою Головкин завоевал пояс WBA.