Если Головкин не сможет объединить титулы, он просто будет драться с большими именами, которые скажут "да" - Леффлер

Промоутер продолжает вести переговоры о бое с Сондерсом.
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Промоутер чемпиона мира в среднем весе по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF Геннадия Головкина (36-0, 33 КО) Том Леффлер заявил, что его подопечный все еще не теряет намерения объединить все титулы в среднем весе, отобрав пояс WBO у Билли Джо Сондерса, сообщает boxingscene.com.
"Так же, как и с Golden Boy Promotions, я держу связь с промоутером Сондерса Фрэнком Уорреном. Ни для кого не секрет, что основная цель Геннадия - собрать все титулы в среднем дивизионе, - сказал Леффлер. - Если мы сделаем бой с Сондерсом, будет здорово. Если сделаем бой с "Канело", тоже прекрасно. Если нет, Головкин будет просто продолжать драться с теми, кто выйдет против него на ринг. Если он не сможет объединить титулы, если не сможет получить недостающий пояс, он будет драться с самыми большими именами, которые скажут ему "да".
Напомним, 18 марта на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке Головкин проведет поединок против американца Дэниэла Джейкобса. Телеканал HBO покажет его по системе платных трансляций (PPV). В Казахстане бой будут транслировать "Казахстан" и KazSport.