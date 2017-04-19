Билли Джо Сондерс проведет следующий бой в июле

Промоутер британца прокомментировал ситуацию.
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Британский промоутер Фрэнк Уоррен назвал сроки возвращения на ринг чемпиона WBO в среднем весе Билли Джо Сондерса (24-0, 12 КО).
"Он будет драться в июле. Мы объявим об этом после выходных. Мы хотели организовать бой с Головкиным, чтобы дать Билли шанс. Но, к сожалению, этого не случилось", - сказал Уоррен в интервью iFL TV.
Напомним, в последние месяцы Сондерса связывали с возможным поединком против казахстанца Геннадия Головкина (37-0, 33 КО), который владеет поясами WBC, WBA (Super), IBF и IBO в среднем весе. Сообщалось, что стороны ведут переговоры о бое в Астане, однако их встреча этим летом, по всей видимости, не состоится.
По данным американского журналиста Yahoo!Sport Криса Мэнникса, Головкин вернется на ринг в сентябре, а его соперником станет мексиканец Сауль "Канело" Альварес (48-1-1, 34 KO). Этот поединок считается многими специалистами и болельщиками самым ожидаемым в мировом боксе.