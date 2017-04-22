Головкин - просто старая девчонка, которая не хочет ни с кем драться - Сондерс

Британец в резкой форме высказался в адрес GGG по поводу их сорванного боя.
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Фото: Getty Images
Чемпион мира по версии WBO в среднем весе британский боксер Билли Джо Сондерс (24-0, 12 КО) в резкой форме высказался в адрес казахстанца Геннадия Головкина (37-0, 33 КО), владеющего титулами WBA (Super), IBO, WBC и IBF в этой же категории, по поводу их сорванного боя.
"Геннадий Головкин - это просто девчонка, - сказал Сондерс в интервью IFL TV. - Он не хочет ни с кем драться, у кого есть приличный рэкорд. Я слышал, у него небольшая травма. Он собирался драться со мной. Чего они боялись? Я не знаю, но он стареет.
Может, он ждет боя с "Канело". Если я окажусь в не у дел еще на один год, то пусть будет так. Я не знаю, если на это финансовые причины. Полагаю, что да. Ему сейчас 35. Он не может драться три-четыре раза в год как раньше, потому что тело уже не может этого делать. Не все Бернарды Хопкинсы. Думаю, теперь они это понимают".
Ранее сообщалось, что стороны ведут переговоры о поединке, который, по слухам, должен был пройти в июне в Казахстане. Промоутер Сондерса Фрэнк Уоррен объяснял задержку с подписанием контракта тем обстоятельством, что у Головкина травма. Однако тренер казахстанца Абель Санчес опроверг эту информацию.
Позже журналист Yahoo! Sports Крис Мэнникс со ссылкой на собственный источник сообщил, что Головкин не будет боксировать с Сондерсом в июне. Вместо этого казахстанец сосредоточится на подготовке к бою с мексиканцем Саулем "Канело" Альваресом (48-1-1, 34 КО), который может пройти в сентябре. Эту версию подтвердил и президент WBO.
Между тем, Уоррен анонсировал дату и место проведения следующего боя Сондерса. Его соперник также известен.
"Геннадий Головкин - это просто девчонка, - сказал Сондерс в интервью IFL TV. - Он не хочет ни с кем драться, у кого есть приличный рэкорд. Я слышал, у него небольшая травма. Он собирался драться со мной. Чего они боялись? Я не знаю, но он стареет.
Может, он ждет боя с "Канело". Если я окажусь в не у дел еще на один год, то пусть будет так. Я не знаю, если на это финансовые причины. Полагаю, что да. Ему сейчас 35. Он не может драться три-четыре раза в год как раньше, потому что тело уже не может этого делать. Не все Бернарды Хопкинсы. Думаю, теперь они это понимают".
Ранее сообщалось, что стороны ведут переговоры о поединке, который, по слухам, должен был пройти в июне в Казахстане. Промоутер Сондерса Фрэнк Уоррен объяснял задержку с подписанием контракта тем обстоятельством, что у Головкина травма. Однако тренер казахстанца Абель Санчес опроверг эту информацию.
Позже журналист Yahoo! Sports Крис Мэнникс со ссылкой на собственный источник сообщил, что Головкин не будет боксировать с Сондерсом в июне. Вместо этого казахстанец сосредоточится на подготовке к бою с мексиканцем Саулем "Канело" Альваресом (48-1-1, 34 КО), который может пройти в сентябре. Эту версию подтвердил и президент WBO.
Между тем, Уоррен анонсировал дату и место проведения следующего боя Сондерса. Его соперник также известен.