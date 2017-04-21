Билли Джо Сондерс в июле проведет бой против Автандила Хурцидзе

Грузинский боксер стал обязательным претендентом для чемпиона WBO.
Сегодня 10:18
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Автандил Хурцидзе. Фото с сайта isport.ua
Следующим соперником чемпиона WBO в среднем весе британца Билли Джо Сондерса станет представитель Грузии Автандил Хурцидзе.
Как сообщает Boxrec, поединок боксеров состоится в Лондоне 8 июля текущего года.
Напомним, Хурцидзе нокаутировал британца Томми Лэнгфорда и защитил титул временного чемпиона WBO в среднем весе, став обязательным претендентом для Сондерса. При этом британец ранее заплатил отступные грузину, поэтому тот и встретился с Лэнгфордом.
Также промоутер Сондерса заявил, что июньский бой с Головкиным не состоится, и он проведет поединок в июле.