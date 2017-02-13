Никогда не уеду из Казахстана - Жанат Жакиянов

Казахстанский боксер также рассказал о ближайших планах и тренировках под руководством Хаттона.
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Фото: Twitter
Жанат Жакиянов. Фото с сайта Hattonboxing.com
Чемпион мира по версиям WBA (Super) и IBO в легчайшем весе казахстанский боксер Жанат Жакиянов (27-1, 18 КО), накануне вернувшийся на родину, дал пресс-конференцию в Астане и ответил на вопросы журналистов, передает корреспондент Vesti.kz.
- Есть ли у Вас кумир в профессиональном боксе и планируете ли промоутерскую карьеру?
- Когда был помоложе, кумиры были, а сейчас есть только мотивация, моя семья. Промоутером быть не планирую. Хочу еще повыступать, защитить пояса. А может быть получится еще к ним прибавить пояса. Также хочу передать опыт молодым ребятишкам.
- Как проходит Ваш тренировочный процесс, заставляет ли тренер Рикки Хаттон копировать его стиль?
- За восемь-десять недель перед боями провожу в Англии тренировочный сбор. Двухразовые тренировки - плотно готовлюсь. Хаттон вложил в меня что-то новое. Он не ставит цель, чтобы я копировал его, он просто дополняет мои навыки.
- Как Вы встретились с Хаттоном?
- В 2011 году в Швейцарии был бой, и я одержал победу техническим нокаутом во втором раунде. Тогда команда Хаттона вышла на меня и с 2013 года он стал мне тренером и промоутером. Я счастлив, что с ним мы сумели добиться таких высот.
- Вы получили гонорар всего лишь 30 тысяч долларов, а Уоррен в пять раз больше. Почему вышло так и куда планируете потратить их?
- Уоррен был чемпионом. Нам главное нужен был этот пояс. Нам сказали "получите столько", и мы согласились без раздумий. А на счет, куда потратить, - пока еще не думал.
- Расскажите, какой настрой был перед боем и верите ли Вы в приметы. Расскажите о ходе боя с Уорреном?
- Сон был хороший. Приметам я не верю перед боем. У нас была задача в первых трех раундах присмотреться, лишь после этого прессинговать. Но вы сами видели, что произошло в первом раунде (Жакиянов дважды побывал в нокдауне), после этого мы поменяли наш план и сразу перешли в атаку. Если бы бой продолжался на дистанции, то он бы мог обхитрить меня. Я рад, что у меня получилось прессинговать.
- Многие хотят увидеть Ваш бой с японцем Шинсуке Яманакой (чемпионом WBC в легчайшем весе). Что Вы скажете по этому поводу?
- Я бы с радостью провел объединительный бой за титул WBC. Но организовать его будет не просто. А так я с удовольствием соглашусь.
Кто будет следующий мой соперник, я не знаю. Возможно, будет британец Джейми Макдоннелл, "регулярный" чемпион WBA.
- Поступало ли Вам предложение провести поединок в рамках EXPO-2017 в Астане?
- Пока нет, но я бы с радостью согласился провести поединок дома в Казахстане на EXPO.
- Не планируете переезд в США?
- Я тренируюсь в Петропавловске, но никогда не уеду из Казахстана. Я люблю свою страну и хотел бы все свои победы посвятить 25-летию Независимости.
Напомним, в поединке, который прошел 11 февраля в Толедо (США), Жакиянов отобрал пояса у американца Роуши Уоррена, победив раздельным решением судей. Видео боя можно посмотреть здесь. Благодаря победе, Жакиянов поднялся на второе место в рейтинге казахстанских боксеров вне зависимости от весовой категории (P4P) по версии авторитетного портала Boxrec.com.
- Есть ли у Вас кумир в профессиональном боксе и планируете ли промоутерскую карьеру?
- Когда был помоложе, кумиры были, а сейчас есть только мотивация, моя семья. Промоутером быть не планирую. Хочу еще повыступать, защитить пояса. А может быть получится еще к ним прибавить пояса. Также хочу передать опыт молодым ребятишкам.
- Как проходит Ваш тренировочный процесс, заставляет ли тренер Рикки Хаттон копировать его стиль?
- За восемь-десять недель перед боями провожу в Англии тренировочный сбор. Двухразовые тренировки - плотно готовлюсь. Хаттон вложил в меня что-то новое. Он не ставит цель, чтобы я копировал его, он просто дополняет мои навыки.
- Как Вы встретились с Хаттоном?
- В 2011 году в Швейцарии был бой, и я одержал победу техническим нокаутом во втором раунде. Тогда команда Хаттона вышла на меня и с 2013 года он стал мне тренером и промоутером. Я счастлив, что с ним мы сумели добиться таких высот.
- Вы получили гонорар всего лишь 30 тысяч долларов, а Уоррен в пять раз больше. Почему вышло так и куда планируете потратить их?
- Уоррен был чемпионом. Нам главное нужен был этот пояс. Нам сказали "получите столько", и мы согласились без раздумий. А на счет, куда потратить, - пока еще не думал.
- Расскажите, какой настрой был перед боем и верите ли Вы в приметы. Расскажите о ходе боя с Уорреном?
- Сон был хороший. Приметам я не верю перед боем. У нас была задача в первых трех раундах присмотреться, лишь после этого прессинговать. Но вы сами видели, что произошло в первом раунде (Жакиянов дважды побывал в нокдауне), после этого мы поменяли наш план и сразу перешли в атаку. Если бы бой продолжался на дистанции, то он бы мог обхитрить меня. Я рад, что у меня получилось прессинговать.
- Многие хотят увидеть Ваш бой с японцем Шинсуке Яманакой (чемпионом WBC в легчайшем весе). Что Вы скажете по этому поводу?
- Я бы с радостью провел объединительный бой за титул WBC. Но организовать его будет не просто. А так я с удовольствием соглашусь.
Кто будет следующий мой соперник, я не знаю. Возможно, будет британец Джейми Макдоннелл, "регулярный" чемпион WBA.
- Поступало ли Вам предложение провести поединок в рамках EXPO-2017 в Астане?
- Пока нет, но я бы с радостью согласился провести поединок дома в Казахстане на EXPO.
- Не планируете переезд в США?
- Я тренируюсь в Петропавловске, но никогда не уеду из Казахстана. Я люблю свою страну и хотел бы все свои победы посвятить 25-летию Независимости.
Напомним, в поединке, который прошел 11 февраля в Толедо (США), Жакиянов отобрал пояса у американца Роуши Уоррена, победив раздельным решением судей. Видео боя можно посмотреть здесь. Благодаря победе, Жакиянов поднялся на второе место в рейтинге казахстанских боксеров вне зависимости от весовой категории (P4P) по версии авторитетного портала Boxrec.com.