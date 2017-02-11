Жанат Жакиянов обошел Бейбута Шуменова в рейтинге P4P казахстанских боксеров

В выходные он выиграл чемпионские титулы WBA и IBF.
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Фото с сайта boxingscene.com
Чемпион мира в легчайшем весе по версиям WBA (Super) и IBO Жанат Жакиянов (27-1, 18 КО) поднялся в рейтинге казахстанских боксеров вне зависимости от весовой категории (P4P) по версии авторитетного портала Boxrec.com, передает корреспондент Vesti.kz.
Эти пояса Жакиянов завоевал в минувшие выходные, когда победил американца Роуши Уоррена. При этом казахстанец в первом раунде дважды побывал в нокдауне, но затем переломил ход поединка. Видео боя можно посмотреть здесь.
В рейтинге казахстанских боксеров лидирует чемпион мира в среднем весе по версиям WBC, WBA, IBF и IBO Геннадий Головкин (36-0, 33 КО). Следом за ним идут Жакиянов и временный чемпион WBA в первом тяжелом весе Бейбут Шуменов (17-2, 11 КО).
В первую десятку также входят Иса Акбербаев (18-0, 13 КО - первый тяжелый вес), Канат Ислам (22-0, 18 КО - первый полусредний), Жанкош Тураров (20-0, 14 КО), Бахтияр Эюбов (11-0, 11 КО - полусредний), Батыр Жукембаев (8-0, 7 КО - полусредний), Александр Журавский (13-2, 11 КО - полусредний) и Бекман Сойлыбаев (9-0, 4 КО - второй полулегкий).
Отметим, что рейтинги сайта Boxrec составляются компьютером. Формула учитывает многие факторы, среди которых - рейтинг соперника, судейские записки, бои и другие.
Эти пояса Жакиянов завоевал в минувшие выходные, когда победил американца Роуши Уоррена. При этом казахстанец в первом раунде дважды побывал в нокдауне, но затем переломил ход поединка. Видео боя можно посмотреть здесь.
В рейтинге казахстанских боксеров лидирует чемпион мира в среднем весе по версиям WBC, WBA, IBF и IBO Геннадий Головкин (36-0, 33 КО). Следом за ним идут Жакиянов и временный чемпион WBA в первом тяжелом весе Бейбут Шуменов (17-2, 11 КО).
В первую десятку также входят Иса Акбербаев (18-0, 13 КО - первый тяжелый вес), Канат Ислам (22-0, 18 КО - первый полусредний), Жанкош Тураров (20-0, 14 КО), Бахтияр Эюбов (11-0, 11 КО - полусредний), Батыр Жукембаев (8-0, 7 КО - полусредний), Александр Журавский (13-2, 11 КО - полусредний) и Бекман Сойлыбаев (9-0, 4 КО - второй полулегкий).
Отметим, что рейтинги сайта Boxrec составляются компьютером. Формула учитывает многие факторы, среди которых - рейтинг соперника, судейские записки, бои и другие.