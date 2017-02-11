Бой Жакиянов - Яманака сейчас является самым интересным в легчайшем весе - Стангрит

Накануне казахстанский боксер завоевал два титула чемпиона мира.
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Фото Лео Уилсона. Boxingscene.com
Основатель проекта FightSpace и известный российский комментатор Григорий Стангрит назвал казахстанского боксера Жаната Жакиянова бойцом чемпионского калибра с чемпионским характером. В интервью корреспонденту Vesti.kz Стангрит также сообщил о том, что бой Жаната с японцем Шинсуке Яманака был бы самым интересным в легчайшем весе.
"На Жакиянова не ставили, потому что он, по сути, был гостем, а гостям побеждать всегда непросто. Но лично мне до боя казалось, что если Жакиянов будет самим собой - ежесекундный прессинг и постоянные атаки, то у него очень высокие шансы увезти пояс с собой. И в этом бою Жанат доказал, что он является бойцом чемпионского калибра с чемпионским характером. Не часто мы видим, как боец, который дважды оказался в нокдауне в первом раунде, затем выигрывает бой. Причем, на мой взгляд, выигрывает справедливо.
Надеюсь, что в скором времени промоутеры смогут организовать ему объединительные поединки. В частности, в его весе есть японец Шинсуке Яманака, который владеет титулом WBC и входит в топ-10 pound-for-pound по версии The Ring Magazine. Бой Жакиянов - Яманака, возможно, сейчас является самым интересным в этом дивизионе", - прокомментировал Стангрит.
Напомним, 11 февраля в США Жакиянов встречался с американцем Роуши Уорреном. Бой завершился победой ZZ раздельным решением судей. Побывав дважды в нокдауне, казахстанец затем невероятным образом переломил ход поединка и стал новым чемпионом мира по версиям WBA (Super) и IBO.
"На Жакиянова не ставили, потому что он, по сути, был гостем, а гостям побеждать всегда непросто. Но лично мне до боя казалось, что если Жакиянов будет самим собой - ежесекундный прессинг и постоянные атаки, то у него очень высокие шансы увезти пояс с собой. И в этом бою Жанат доказал, что он является бойцом чемпионского калибра с чемпионским характером. Не часто мы видим, как боец, который дважды оказался в нокдауне в первом раунде, затем выигрывает бой. Причем, на мой взгляд, выигрывает справедливо.
Надеюсь, что в скором времени промоутеры смогут организовать ему объединительные поединки. В частности, в его весе есть японец Шинсуке Яманака, который владеет титулом WBC и входит в топ-10 pound-for-pound по версии The Ring Magazine. Бой Жакиянов - Яманака, возможно, сейчас является самым интересным в этом дивизионе", - прокомментировал Стангрит.
Напомним, 11 февраля в США Жакиянов встречался с американцем Роуши Уорреном. Бой завершился победой ZZ раздельным решением судей. Побывав дважды в нокдауне, казахстанец затем невероятным образом переломил ход поединка и стал новым чемпионом мира по версиям WBA (Super) и IBO.