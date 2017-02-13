Тренер Жаната Жакиянова назвал имя следующего соперника

Хаттон отметил, что казахстанец теперь номер один и остальным придется встать в очередь.
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Жанат Жакиянов с тренером Рикки Хаттоном. Фото из твиттера
Тренер чемпиона мира по версиям WBA (Super) и IBO в легчайшем весе казахстанского боксера Жаната Жакиянова (27-1, 18 КО) Рикки Хаттон назвал имя следующего потенциального соперника.
По его словам, первую защиту титула Жакиянов может провести против британца Джейми Макдоннелла (29-2-1, 13 КО), владеющего поясом "регулярного" чемпиона WBA в этой же категории. Хаттон признался, что в прошлом он пытался организовать этот поединок, но безуспешно из-за незаинтересованности стороны возможного противника.
"Да, мы хотели устроить ему бой с Макдоннеллом, но те ничего не захотели, - сказал Хаттон Sky Sports. - Теперь, когда все встало с ног на голову и титул у нас, возможно, Эдди Хирн (промоутер) все-таки ответит на звонок. Теперь Жанат номер один, и Макдоннеллу, возможно, придется встать в очередь".
Напомним, 11 февраля в Толедо (США) Жакиянов победил раздельным решением судей американца Роуши Уоррена (14-2, 4 КО) и стал обладателем двух титулов. При этом в первом раунде казахстанский боксер дважды побывал в нокдауне.
Накануне Жакиянов вернулся на родину и рассказал о ближайших планах. Подробнее можно прочитать здесь.
По его словам, первую защиту титула Жакиянов может провести против британца Джейми Макдоннелла (29-2-1, 13 КО), владеющего поясом "регулярного" чемпиона WBA в этой же категории. Хаттон признался, что в прошлом он пытался организовать этот поединок, но безуспешно из-за незаинтересованности стороны возможного противника.
"Да, мы хотели устроить ему бой с Макдоннеллом, но те ничего не захотели, - сказал Хаттон Sky Sports. - Теперь, когда все встало с ног на голову и титул у нас, возможно, Эдди Хирн (промоутер) все-таки ответит на звонок. Теперь Жанат номер один, и Макдоннеллу, возможно, придется встать в очередь".
Напомним, 11 февраля в Толедо (США) Жакиянов победил раздельным решением судей американца Роуши Уоррена (14-2, 4 КО) и стал обладателем двух титулов. При этом в первом раунде казахстанский боксер дважды побывал в нокдауне.
Накануне Жакиянов вернулся на родину и рассказал о ближайших планах. Подробнее можно прочитать здесь.