Жанат Жакиянов стал вторым в рейтинге самых титулованных действующих боксеров Казахстана

Лидирует в нем Геннадий Головкин.
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Жанат Жакиянов с тренером Рикки Хаттоном. Фото из твиттера
33-летний Жанат Жакиянов (27-1, 18 КО) стал вторым в рейтинге самых титулованных действующих боксеров Казахстана, передает корреспондент Vesti.kz.
В минувшие выходные в США Жакиянов победил американца Роуши Уоррена и завоевал пояса WBA (Super) и IBO в легчайшем весе. При этом казахстанец в первом раунде дважды побывал в нокдауне, но затем переломил ход поединка. Видео боя можно посмотреть здесь.
Два титула чемпиона мира позволили Жакиянову стать вторым в списке самых титулованных действующих боксеров Казахстана. Выше него только 34-летний Геннадий Головкин (36-0, 33 КО), который владеет поясами WBC, WBA, IBF и IBO в среднем весе.
Третьим в рейтинге идет 33-летний Бейбут Шуменов (17-2, 11 КО), которому принадлежит титул регулярного чемпиона мира в первом тяжелом весе по версии WBA. Казахстанец безуспешно пытался организовать бой против суперчемпиона Дениса Лебедева. Обладая статусом обязательного претендента, Шуменов даже обратился в WBA с просьбой лишить россиянина титула.
Другие казахстанские боксеры владеют региональными поясами, которые имеют менее значимый статус:
Канат Ислам (22-0, 18 КО - первый полусредний вес) - WBO Inter-Continental, WBA Fedelatin;
Александр Журавский (13-2, 11 КО - полусредний) - WBO Oriental;
Бекман Сойлыбаев (9-0, 4 КО - второй полулегкий) - WBC Eurasia Pacific Boxing Council, WBA-NABA USA;
Иса Акбербаев (18-0, 13 КО - первый тяжелый) - пояс Global Boxing Counsil (Германия).
С рейтингом лучших казахстанских боксеров вне зависимости от весовой категории (P4P) по версии Boxrec.com вы можете ознакомиться здесь. Интересно, что и в нем первые три позиции занимают Головкин, Жакиянов и Шуменов.
В минувшие выходные в США Жакиянов победил американца Роуши Уоррена и завоевал пояса WBA (Super) и IBO в легчайшем весе. При этом казахстанец в первом раунде дважды побывал в нокдауне, но затем переломил ход поединка. Видео боя можно посмотреть здесь.
Два титула чемпиона мира позволили Жакиянову стать вторым в списке самых титулованных действующих боксеров Казахстана. Выше него только 34-летний Геннадий Головкин (36-0, 33 КО), который владеет поясами WBC, WBA, IBF и IBO в среднем весе.
Третьим в рейтинге идет 33-летний Бейбут Шуменов (17-2, 11 КО), которому принадлежит титул регулярного чемпиона мира в первом тяжелом весе по версии WBA. Казахстанец безуспешно пытался организовать бой против суперчемпиона Дениса Лебедева. Обладая статусом обязательного претендента, Шуменов даже обратился в WBA с просьбой лишить россиянина титула.
Другие казахстанские боксеры владеют региональными поясами, которые имеют менее значимый статус:
Канат Ислам (22-0, 18 КО - первый полусредний вес) - WBO Inter-Continental, WBA Fedelatin;
Александр Журавский (13-2, 11 КО - полусредний) - WBO Oriental;
Бекман Сойлыбаев (9-0, 4 КО - второй полулегкий) - WBC Eurasia Pacific Boxing Council, WBA-NABA USA;
Иса Акбербаев (18-0, 13 КО - первый тяжелый) - пояс Global Boxing Counsil (Германия).
С рейтингом лучших казахстанских боксеров вне зависимости от весовой категории (P4P) по версии Boxrec.com вы можете ознакомиться здесь. Интересно, что и в нем первые три позиции занимают Головкин, Жакиянов и Шуменов.