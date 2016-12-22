WBA рассмотрит просьбу Шуменова и Дортикоса о лишении Лебедева титула

В последнем бою россиянин, несмотря на поражение, не лишился пояса.
Вчера 23:23
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Бейбут Шуменов. фото с сайта fightweek.com
Регулярный чемпион WBA в первом тяжелом весе казахстанец Бейбут Шуменов просит организацию лишить россиянина Дениса Лебедева титула WBA (Super). Об этом сообщает Fightnews.com.
C аналогичной просьбой в WBA обратился и кубинец Юниер Дортикос. Президент WBA Жилберто Мендоcа заверил их, что организация рассмотрит этот вопрос.
Причиной обращения Дортикоса и Шуменова стало поражение Лебедева от соотечественника Мурата Гассиева. Изначально на кону в поединке должно было быть два пояса - IBF и WBA. В последний момент Лебедев получил у WBA разрешение не выставлять их титул, так как Гассиев не являлся официальным претендентом.
В августе Шуменов уже просил WBA лишить Лебедева титула. По его мнению, Лебедев не выполнил свое обязательство перед ассоциацией, согласно которому россиянин должен был провести защиту пояса WBA в течение 120 дней после состоявшегося 21 мая в Москве объединительного боя с Виктором Рамиресом.
Затем Шуменов пытался добиться назначения промоутерских торгов по бою с Лебедевым. Казахстанец обвиняет россиянина в нежелании драться с ним.
Из-за ситуации с Лебедевым Шуменов согласился на бой с Дортикосом, который пройдет 11 февраля в Майами.
C аналогичной просьбой в WBA обратился и кубинец Юниер Дортикос. Президент WBA Жилберто Мендоcа заверил их, что организация рассмотрит этот вопрос.
Причиной обращения Дортикоса и Шуменова стало поражение Лебедева от соотечественника Мурата Гассиева. Изначально на кону в поединке должно было быть два пояса - IBF и WBA. В последний момент Лебедев получил у WBA разрешение не выставлять их титул, так как Гассиев не являлся официальным претендентом.
В августе Шуменов уже просил WBA лишить Лебедева титула. По его мнению, Лебедев не выполнил свое обязательство перед ассоциацией, согласно которому россиянин должен был провести защиту пояса WBA в течение 120 дней после состоявшегося 21 мая в Москве объединительного боя с Виктором Рамиресом.
Затем Шуменов пытался добиться назначения промоутерских торгов по бою с Лебедевым. Казахстанец обвиняет россиянина в нежелании драться с ним.
Из-за ситуации с Лебедевым Шуменов согласился на бой с Дортикосом, который пройдет 11 февраля в Майами.