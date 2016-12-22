WBA рассмотрит просьбу Шуменова и Дортикоса о лишении Лебедева титула

Наверх
Пожалуйста, подождите...
Вход
Результаты
Сегодня
Скоро
Сделать ставку >>>
Футбол. Чемпионат Германии 2016/17
Бавария РБ Лейпциг 3:0
Футбол. Суперубок Италии 2016
Ювентус Милан 1:1 п. 3:4
Футбол. Чемпионат Италии 2016/17
Интер Лацио 3:0
Фиорентина Наполи 3:3
Рома Кьево 3:1
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Серик Дикмен спор Атырау 0:11
Тобол Кайсар 1:1
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2016/17
Медвешчак Металлург Мг 6:3
Торпедо НН Динамо М 1:2 ОТ
Спартак Локомотив 2:1
Адмирал Югра 4:1
Авангард Динамо Мн 0:1
Барыс Трактор 3:4
Медвешчак Салават Юлаев 3:2 Б
Куньлунь Ред Стар Амур 0:1 Б
Хоккей. Высшая Хоккейная Лига 2016/17
Челмет Торпедо УК 0:8
Южный Урал Сарыарка 3:4
Челмет Сарыарка 0:3
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2016/17
Горняк Бейбарыс 2:3 ОТ
Алматы Темиртау 4:3
Алтай-Торпедо Кулагер 1:4
Горняк Бейбарыс 1:6
Алматы Темиртау 4:1
Алтай-Торпедо Кулагер 1:7
Волейбол. Первенство Казахстана по волейболу среди мужских команд высшей лиги 2016/17
Атырау-2 Жайык 3:2
Мангыстау Динамо-Костанай 3:2
Динамо-Казыгурт КазНАУ-Алматы (фарм) 3:0
Павлодар-2 Тараз-2 2:3
ТНК «Казхром-2» Женис-Есиль СК (фарм) 2:3
Алтай-2 Кайсар 3:1
Жетысу-Жастар Тараз-2 0:3
Жайык Мангыстау 1:3
КазНАУ-Алматы (фарм) Павлодар-2 1:3
Актобе ТНК «Казхром-2» 0:3
Женис-Есиль СК (фарм) Атырау-2 3:1
Кайсар Динамо-Казыгурт 1:3
Волейбол. 25-й Чемпионат Казахстана по волейболу среди женских команд Национальной лиги 2016/17
Астана Жетысу 1:3
Алтай Иртыш-Казхром 1:3
Караганда Алматы 0:3
Иртыш-Казхром Караганда 3:0
Жетысу Алтай 0:3
Алматы Астана 3:0
Водное поло. Открытый чемпионат России среди мужчин - 2016/17
Динамо Ас Астана 11:8
Динамо Ас Астана 9:7
Теннис. Турнир серии ITF - "Хуахин (Тайланд) - 2016/6"
Евсеев Нам 2:0
Евсеев Альтмайер 0:2
Баскетбол. Единая Лига ВТБ-2016/17
Зенит СПб Астана 99:72
Баскетбол. Балтийская баскетбольная лига 2016/17
Баронс Кварталс Барсы Атырау 101:94
Баскетбол. Первенство Казахстана среди мужских команд Высшей лиги 2016/17
Алматинский Легион Казыгурт 80:83
Капшагай Тобол 97:80
Бенди. Первенство России среди команд Высшей лиги - 2016/17
Акжайык Динамо-Казань-2 9:3
Акжайык Универсал
Акжайык Универсал
Универсал Акжайык
Универсал Акжайык
Бокс. Профессиональный бокс 2016
Акбербаев Крстатич
Сделать ставку >>>
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Тобол Окжетпес 20:00
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2016/17
Куньлунь Ред Стар Амур 0:1 Б
ХК Сочи Динамо М 3:2
Хоккей. Высшая Хоккейная Лига 2016/17
Челмет Сарыарка 0:3
Южный Урал Торпедо УК 4:5 Б
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2016/17
Алтай-Торпедо Кулагер 1:7
Бенди. Первенство России среди команд Высшей лиги - 2016/17
Акжайык Динамо-Казань-2 9:3
Сделать ставку >>>
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2016/17
ХК Сочи Динамо М 3:2
Барыс Металлург Мг 17:00
Авангард Трактор 17:00
Нефтехимик СКА 20:00
Барыс Авангард 19:30
Хоккей. Высшая Хоккейная Лига 2016/17
Зауралье Торпедо УК 19:30
Рубин Сарыарка 20:00
Зауралье Сарыарка 19:30
Рубин Торпедо УК 20:00
Футбол. Чемпионат Англии 2016/17
Халл Сити Манчестер Сити 23:15
Ливерпуль Сток Сити 23:15
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Тобол Окжетпес 20:00
Тобол Атырау 21:00
Бенди. Первенство России среди команд Высшей лиги - 2016/17
Акжайык Динамо-Казань-2 14:00
Бокс. Профессиональный бокс 2016
Жанабаев Танампей
Волейбол. 25-й Чемпионат Казахстана по волейболу среди женских команд Национальной лиги 2016/17
Караганда Астана 14:00
Иртыш-Казхром Жетысу 16:00
Алтай Алматы 18:00
Алматы Иртыш-Казхром 14:00
Жетысу Караганда 16:00
Астана Алтай 18:00
Баскетбол. XXV-й чемпионат Казахстана среди женских команд 2016/17
Иртыш Тигры Астаны 17:00
Тигры Астаны Окжетпес 17:00
Окжетпес Иртыш 17:00
Лыжные гонки. Кубок мира по лыжным гонкам 2016/17
Индивидуальный спринт. Свободный стиль. Этап 5. Валь Мюстаир (Швейцария) 17:50
Индивидуальный спринт. Свободный стиль. Этап 5. Валь Мюстаир (Швейцария) (женщины) 17:50
Обсуждаемые

Кто станет обязательным претендентом на титул WBC Геннадия Головкина?

WBA рассмотрит просьбу Шуменова и Дортикоса о лишении Лебедева титула

В последнем бою россиянин, несмотря на поражение, не лишился пояса.

Ссылки по теме:

56 Комментариев
Бейбут Шуменов. фото с сайта fightweek.com
Бейбут Шуменов. фото с сайта fightweek.com
Регулярный чемпион WBA в первом тяжелом весе казахстанец Бейбут Шуменов просит организацию лишить россиянина Дениса Лебедева титула WBA (Super). Об этом сообщает Fightnews.com

C аналогичной просьбой в WBA обратился и кубинец Юниер Дортикос. Президент WBA Жилберто Мендоcа заверил их, что организация рассмотрит этот вопрос. 

Причиной обращения Дортикоса и Шуменова стало поражение Лебедева от соотечественника Мурата Гассиева. Изначально на кону в поединке должно было быть два пояса - IBF и WBA. В последний момент Лебедев получил у WBA разрешение не выставлять их титул, так как Гассиев не являлся официальным претендентом. 

В августе Шуменов уже просил WBA лишить Лебедева титула. По его мнению, Лебедев не выполнил свое обязательство перед ассоциацией, согласно которому россиянин должен был провести защиту пояса WBA в течение 120 дней после состоявшегося 21 мая в Москве объединительного боя с Виктором Рамиресом.

Затем Шуменов пытался добиться назначения промоутерских торгов по бою с Лебедевым. Казахстанец обвиняет россиянина в нежелании драться с ним.

Из-за ситуации с Лебедевым Шуменов согласился на бой с Дортикосом, который пройдет 11 февраля в Майами.
Просмотров: 6283  Комментариев: 56
  0  
На главнуюВ раздел

Комментарии

 
 
Asset Вчера 23:46
Статус: Сидит на банке
Рейтинг: 235
Перестал уважать Шуменова после боя с Хопкинсом, теперь он опустился ниже плинтуса.
Ответить -8
 
Арман Вчера 23:51
Статус: Мастер спорта
Рейтинг: 620
Asset, мне тоже не нравится такой поступок Бейбута...
Ответить -10
 
Нургиса Игибаев Вчера 23:50
Статус: Профи
Рейтинг: 359
А чё там Уэйд делает?
Ответить 2
 
serikjan atau Вчера 23:59
Статус: Олимп. чемпион
Рейтинг: 2688
Вообще-то Шуменов здесь прав, раз Гассиев победил Лебедева, теперь Шуменов должен встретится на ринге с Гассиевым, не Дортикосом, не Лебедевым. Он прав на 100, по всем правилам, если мыслить здраво, теперь должен состоится бой Гассиев - Шуменов.
Ответить 6
 
Рустам Султанов Сегодня 00:10
Статус: Юниор
Рейтинг: 81
serikjan atau,Упаси господь Шуменова от встречи с Гасей!
Ответить -2
 
Санек Васильев Сегодня 01:02
Статус: Профи
Рейтинг: 346
Рустам Султанов, А ты чьих кровей будешь бродяга? Если ты из России то это абсолютно не дает тебе права говорить гадости про наших казахстанских боксеров и боксерш. Если ты залетный и здесь чтобы чисто какашки раскидывать, то шел бы ты лесом дружище
Ответить 3
 
Рустам Султанов Сегодня 01:25
Статус: Юниор
Рейтинг: 81
Санек Васильев,Какая разница чьих я кровей и откуда, у каждого есть право на своё мнение!
Ответить 0
 
Нурлан Шынтасов Сегодня 06:50
Статус: Сидит на банке
Рейтинг: 263
Рустам Султанов,да ты видимо нейтральный,кто победить ты за него,как во время войны,ты торгач по профессией ?
Ответить 1
 
Рустам Султанов Сегодня 10:00
Статус: Юниор
Рейтинг: 81
Нурлан Шынтасов,Нет, есть боксёры за которых я болею, а по профессии я учитель!
Ответить 0
 
Санек Васильев Сегодня 11:31
Статус: Профи
Рейтинг: 346
Рустам Султанов, Ну так держи свое мнение при себе и пиши адекватные комменты и не включай свой говномет. Лучше про своих наркоманов Поветкина и труса Лебедева пиши где нибудь на чемпе или албоксе. Ты на мыле помоему сидел, фамилия и имя знакомы твои, и там вроде адекватные комменты писал, а тут прям разошелся.
Ответить 1
 
Рустам Султанов Сегодня 12:14
Статус: Юниор
Рейтинг: 81
Санек Васильев,Да на майл ру я любил потусить, и писал в принципе тоже самое что и сейчас, в неадекватности меня упрекнуть сложновато, а на счёт мнения, так коментарии на сайте, для того и нужны, чтобы люди мнение своё выражали. На майл ру ты явно под другим ником сидел!
Ответить 0
 
Санек Васильев Сегодня 12:41
Статус: Профи
Рейтинг: 346
Рустам Султанов, Да я там был под ником Сан Саныч. Но я там был недолго и заходил в основном почитать новости, ну и глянуть на комменты некоторых "любителей бокса" так сказать. Там такой срач стоял, аж пыль до потолка. Потом я просто читал новости и не смотрел комменты. Ужас какой срач там был. Я поклонник Ковалева, Гассиева, ну и так как я из Казахстана то естественно я поклонник всех наших не только боксеров но и всех спортсменов. Вот как то так дружище
Ответить 0
 
Рустам Султанов Сегодня 18:26
Статус: Юниор
Рейтинг: 81
Санек Васильев,Да, на майл ру был самый глобальный срач из всех, поэтому там и закрыли по итогу комменты, но надо сказать, что майл ру мне не хватает, оллбоксинг нудный и причёсаный, модеры половину комментов не пропускают. Я щас в основном на файтньюс ком сижу, там можно спокойно общаться на любые темы!
Ответить 0
 
Санек Васильев Сегодня 18:35
Статус: Профи
Рейтинг: 346
Рустам Султанов, На оллбоксинге "культурный" срач))))) все друг на друга какают но культурно делают это, потому что Гриша там сразу в баньку отправляет неугодных)))) я все бокс.сайты читаю, но комментю только на вестях. Я помню твои комменты, ты или сам занимался боксом или просто хорошо его знаешь.
Ответить 0
 
Рустам Султанов Сегодня 18:40
Статус: Юниор
Рейтинг: 81
Санек Васильев,Да я года два занимался боксом в универе, а так больше слежу за ним, лет 5 уже, поэтому что-то знаю!
Ответить 0
 
Санек Васильев Сегодня 18:53
Статус: Профи
Рейтинг: 346
Рустам Султанов, Если по чеснаку то я уважаю всех боксеров, ну по крайней мере Витязя и Лебедева, я в курсе что все это политика, а в политику как известно мы простой народ вмешатся не можем, и Сергея вообще внагляк засудили. Просто ты начал писать про Шуму и я написал в ответ про Поветкина и Лебедева. Не в обидку
Ответить 0
 
Рустам Султанов Сегодня 18:56
Статус: Юниор
Рейтинг: 81
Санек Васильев,Да норм всё, адекват, адеквата поймёт, всего тебе наилучшего!
Ответить 0
 
Санек Васильев Сегодня 18:58
Статус: Профи
Рейтинг: 346
Рустам Султанов, Взаимно дружище
Ответить 0
 
Григорий Краснощеков Сегодня 16:17
Статус: Мастер спорта
Рейтинг: 550
Санек Васильев, На счет наркомана Поветкина ты явно погорячился, или вообще неадекват, если веришь продажной ВАДА и трусам, пожирателям допинга америкосам. Прежде чем поддакивать всяким продажным тварям, сопоставь факты и проанализируй ситуацию: в первых пробах козлы якобы находят милионные доли запрещенных препаратов, на основании чего отменяют бои, прикрывая своих чемпов, а когда вскрывают пробы Б, оказывается всё чисто, но поезд ушел, их чемпы свободны от обязательств, даже в случае проигрыша промоутерских торгов, а соперник обосран с помощью продажной ВАДЫ. Проанализируй ситуацию, если есть чем...
Ответить 0
 
Санек Васильев Сегодня 01:03
Статус: Профи
Рейтинг: 346
Рустам Султанов, Или ты просто тролль?
Ответить 0
 
serikjan atau Сегодня 01:16
Статус: Олимп. чемпион
Рейтинг: 2688
Рустам Султанов, раз Гассиев победил Лебедева, он уже по сути суперчемпион по WBA, а суперчемпион Гассиев должен встретится с чемпионом Шуменовым, значит это точно такой же обязательный бой, как Головкин - Джейкобс. "Упаси господь" здесь не в том уровне, Гассиев намного слабее Дортикоса. Кубинец - потенциальный чемпион мира, он сможет легко побить всех остальных чемпионов: и Лебедева, и Гассиева, и Беллью. Но не Усика.
Ответить 0
 
Рустам Султанов Сегодня 01:28
Статус: Юниор
Рейтинг: 81
serikjan atau,Пока Дортикос не встретиться с теми кого ты перечислил, не известно сильнее он их или нет, но то что он хороший боксёр уже ясно, но на сколько он хорош не и известно, поскольку он не проверен!
Ответить 0
 
Asset Сегодня 01:13
Статус: Сидит на банке
Рейтинг: 235
serikjan atau, в чем прав? Если хочет драться с Гассиевым, то пусть дерется на здоровье. Ему надо показывать себя на ринге, а не заниматься нытьем вне...
Я разочаровался в нам, когда после поражения от Хопкинса он сказал: - я бы победил, просто неправильную тактику выбрал.
Какая нафиг тактика, когда тебя старик в нокдаун отправляет, просто будь мужиком, признай поражение.
Ответить 0
 
Станислав Сегодня 09:46
Статус: Дублёр
Рейтинг: 172
serikjan atau, а че он тогда не требует боя с Гассиевым, а вместо этого как ч.рт требует лишения титула Лебедева? все бегает и ноет!
Ответить 1
 
serikjan atau Сегодня 10:36
Статус: Олимп. чемпион
Рейтинг: 2688
Станислав, сейчас они ничего не может требовать от Гассиева, Гассиев чемпион по IBF. А Шуменов и Дортикос претенденты по WBA. Пояс суперчемпиона Лебедева, это - не его его пояс. Всем понятно. Лебедев, рас не выставлял этот пояс на кон, в бое против Гассиева, и проиграл, титул суперчемпиона должен быть вакантным.
Ответить -1
 
Рустам Султанов Сегодня 00:10
Статус: Юниор
Рейтинг: 81
Бейбут шкура, пояса в боях не привык зарабатывать, только ноет и попрошайничает!
Ответить -3
 
serikjan atau Сегодня 01:08
Статус: Олимп. чемпион
Рейтинг: 2688
Рустам Султанов, все таки Бейбут наш чемпион, и первый казахстанец чемпион мира в двух весовых категориях. Чемпион мира Рамирес, который победил во втором раунде Лебедев, да и сам лжепилот, тоже ничем не лучше Шуменова.
Ответить 1
 
Рустам Султанов Сегодня 01:37
Статус: Юниор
Рейтинг: 81
serikjan atau,Я всё понимаю это ваш пацан и вы за него, и это правильно, просто Шуменов редко боксирует и с откровенно слабыми ребятами, но при этом уже чемп в двух категориях, известны его финансовые возможности и связи с вба, и в основном за счёт этого он и цепляет свои пояса, это все видят и всем понятно, поэтому объективно уважения к нему как к боксёру мало, он делец, махинатор, который добивается своего за счёт связей и бабок, а это портит бокс. Например Головкин, как бы его не критиковали, реальный боксёр, который рулит именно за счёт своей боксёрской составляющей!
Ответить 0
 
serikjan atau Сегодня 05:44
Статус: Олимп. чемпион
Рейтинг: 2688
Рустам Султанов, Шуменов скорее всего ваш пацан. Он - казахстанец.
Ответить 1
 
Рустам Султанов Сегодня 10:02
Статус: Юниор
Рейтинг: 81
serikjan atau,А ты не казахстанец?, я тем более!
Ответить 0
 
Акмарал Асембекова Сегодня 20:58
Статус: Фанат
Рейтинг: 21
serikjan atau,біресе Бейбут наш чемпион, первый казахстанец... біресе скорее всего ваш пацан, он казахстанец. не деп оттап кеттің өзі. Не жазып жатқаныңды өзің білесің ба?
Ответить 0
 
Нурлан Шынтасов Сегодня 06:56
Статус: Сидит на банке
Рейтинг: 263
Рустам Султанов,он не проиграл еще(Головкин)если бы проиграл ты бы его тоже критиковал бы,тебе не бокс а тот кто выиграет и он прав и ты за него с тобой понятно
Ответить 3
 
Рустам Султанов Сегодня 10:05
Статус: Юниор
Рейтинг: 81
Нурлан Шынтасов,Если бы Головкин проиграл, это значит, что он дрался с по настоящему топовым боксёром, прежде всего за это ему было бы уважение, да и проиграть можно по разному, можно бесславно как Уолтерс проиграл на табуретке Ломаченко, а можно так проиграть, что тебя полюбят больше, чем за все предыдущие победы, как Проводникова, когда он проиграл Бредли!
Ответить 0
 
Азамат Ибрагимов Сегодня 01:05
Статус: Фанат
Рейтинг: 28
Алдымен сол Бейбіт сияқты болып алыңдар компьютер алдында отырып алып батыр болмай,Бейбіт сияқты мұхит асып бағындырып алыңдар мұнда оттай бермей сол сөзді бетіне айта алмайсыңдар ғой
Ответить 5
 
жулдыз Сегодня 01:23
Статус: Дублёр
Рейтинг: 181
Азамат Ибрагимов , айтпа, өз қандастарын осылай кемсітіп сөйлегендерін түсінбеймін. Өздерінің қолынан түк келмейді, елді жамандағаннан басқа.
Ответить 2
 
НуриК ИсаеВ Сегодня 03:09
Статус: Профи
Рейтинг: 321
Об этом перед боем надо было думать..
Ответить -1
 
Куандык Ахметжанов Сегодня 03:15
Статус: Сидит на банке
Рейтинг: 279
если вба лишит лебедя пояса , то февральский бой получается за вакантный пояс
Ответить 0
 
Viprin Viprin Сегодня 07:28
Статус: Чемпион РК
Рейтинг: 1039
Куандык Ахметжанов, так было бы здорово.... но Рябинский откупится
Ответить 0
 
Aksai Сегодня 03:32
Статус: Зритель
Рейтинг: 1
fff
Ответить 0
 
Viprin Viprin Сегодня 06:58
Статус: Чемпион РК
Рейтинг: 1039
Хватит писать негатив про Шуменова, как бы вы этого не хотели он второй по рейтингу и популярности КЗ боксер. Я уверен он выиграет и Досртикоса, гассиева, лебедева....
Ответить 2
 
Talgat Kasenov Сегодня 09:09
Статус: Мастер спорта
Рейтинг: 612
Прав Шуменов. Если бой Шуменов - Лебедев не состоялся, то он по сути не состоялся по одной "уважительной" причине (пошли на встречу команде Лебедева) что он должен был выставить пояс ВБА в бою с Гассиевым, иначе никакой логики в правилах ВБА абсолютно нет.
НО! почему то пояс не стали выставлять в бою с Гассиевым, тогда я так думаю по правилам пояс должен быть отобран у Лебедева и за него должны драться Дортикос и Шуменов.
Я и ранее знал что, именно этот вопрос подымут после боя Лебедев-Гассиев, значить правильно я думал.
Ответить 1
 
Данияр Сейтханов Сегодня 09:35
Статус: Сидит на банке
Рейтинг: 273
Чемпион не должен проигрывать, а Лебедеа проиграл, вот и должен был лишиться пояса
Ответить 1
 
serikjan atau Сегодня 10:44
Статус: Олимп. чемпион
Рейтинг: 2688
Данияр Сейтханов, это раз, во-вторых, так как он не выставил на кон пояс WBA в бое с Гассиевым, пояс должен быть вакантным. Это - не его пояс. Если Головкин против Джейкобса, защищает только пояс WBA, и остальные не оспариваются, что сказали бы шумные.
Ответить 0
 
Данияр Сейтханов Сегодня 11:41
Статус: Сидит на банке
Рейтинг: 273
стальные не оспари
serikjan atau, Шуменов и так просит, чтобы пояс был вакантным, или супер ВБА убрали вообще, Лебедеву дали приставку супер из-за того что он заработал пояс IBF. Теперь этого пояса нет, вот и должны убрать супер пояса, Тем более их супер чемпион проиграл, я не вижу логики вообще, как может супер чемпион проиграть
Ответить 0
 
Станислав Сегодня 09:48
Статус: Дублёр
Рейтинг: 172
Шуменов мешок! Он не Усика не Лебедева не Гассиева не сможет победить!
Ответить 0
 
serikjan atau Сегодня 10:48
Статус: Олимп. чемпион
Рейтинг: 2688
Станислав, Лебедев Бейбуту по силам, есть шансы на 40 проц, а Дортикос нет, там шансы Бенйбута около 20. К сожалению он выбирал самого сильного соперника, среди возможных.
Ответить 0
 
Темуджин Байханов Сегодня 10:26
Статус: Юниор
Рейтинг: 88
Шуменов сильнее Акбербаева,а Левит с Пинчуком не рискуют быть профессионалами. Вывод Шуменов сильнейший казахстанский боксер тяжелого веса. А не любовь,это от любви к русскоязычным экспертам )
Ответить 0
 
Islam Zhanbolar Сегодня 11:29
Статус: Профи
Рейтинг: 335
Бейбуд должен встретится с Гассиевым.
Гассиев ушатает Шуменова, мое мнение и ещё Гассиев крупнее и мощнее.
Лебедеву ваще пора завязывать, ато его рожу скоро изуродуют неузнаем )))
Ответить 0
 
147258 147258 Сегодня 12:46
Статус: Зритель
Рейтинг: 1
Islam Zhanbolar ,
Ответить 0
 
147258 147258 Сегодня 12:48
Статус: Зритель
Рейтинг: 1
Бейбут это позор Казахского бокса уходи, лучше дай возможность другим нашим боксерам поднятся жеке басын ойламай сколько таланта иза отсутствие денег не могут подняться опомнись
Ответить 0
 
Viprin Viprin Сегодня 13:22
Статус: Чемпион РК
Рейтинг: 1039
147258 147258, Шуменов единственный боксер КЗ чемпион мира в 2 весовых категориях. Без промоутера, менеджера и тренера за 10 боев стал чемпионом... других таких у нас нет.
Ответить -1
 
147258 147258 Сегодня 14:49
Статус: Зритель
Рейтинг: 1
Будут и не один но настоящее а он нет Головкин молодец для родины все делает строит спорт комплекс в майкудуке строит производства угла на топливо смтроит курортную зону Каркаралинске а что Шума сделал только денги родителей проедает акенин малы балага мал болмайды таких надо чтоб было по меньше не благотворительности не выступает как другие как не стыдно
Ответить 0
 
нгоро-нгоро Сегодня 17:06
Статус: Дублёр
Рейтинг: 123
Viprin Viprin, Шуменов - позорный мешок, мажор, который не побив ни одного топа умудрился тем не менее стать "чемпионом" . Правильно сказал Ковалев - бумажный чемпион. Ну тут он опять губу раскатал чтобы без боя ремешок отжать, хе-хе, батыр , че сказать)). Ведь дойди дело до боя у него нет шансов ни с одним из тройки Гассиев, Дортикос, Лебедев. Он это прекрасно понимает, вот и мутит опять с продажным Мендосой - боссом WBA .
Ответить 2
 
Viprin Viprin Сегодня 19:04
Статус: Чемпион РК
Рейтинг: 1039
нгоро-нгоро, Шуменов твоего Лебедева точно ушатает
Ответить 0
 
Закрыть
Закрыть