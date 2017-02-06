Мне интересен бой с Бейбутом Шуменовым - Денис Лебедев

Казахстанец просил WBA лишить россиянина пояса за избегание боя с ним.
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Денис Лебедев. Фото "Р-Спорт"
Чемпион мира в полутяжелом весе по версии WBA россиянин Денис Лебедев (29-3, 22 KO) готов провести защиту титула против казахстанца Бейбута Шуменова (17-2, 11 KO). Об этом он заявил во время визита в Экибастуз, сообщает Tengrinews.kz.
В последнем бою 3 декабря Лебедев проиграл раздельным решением соотечественнику Мурату Гассиеву и лишился пояса IBF.
По словам Лебедева, он хочет еще раз встретиться с Гассиевым, но отказывается называть это реваншем.
"У меня еще есть обязательство перед WBA, где я являюсь суперчемпионом, а ваш земляк Бейбут Шуменов является регулярным чемпионом. И мне нужно будет еще провести там защиту. И вот сейчас мы будем садиться за стол переговоров и решать, что в приоритете. Ну и хотелось бы, конечно, сделать бой с Муратом Гассиевым. Как команда договорится, так и будет. Мне интересен и этот бой, и этот", - сказал Лебедев на встрече с юными боксерами из Экибастуза.
В августе Шуменов обратился в WBA с просьбой лишить Лебедева пояса, так как тот избегает боя с ним. В декабре организация сообщила, что рассмотрит это предложение, но до сих пор не вынесла вердикта.
В феврале Шуменов должен был провести бой с Юниером Дортикосом. Сторона кубинца выиграла промоутерские торги, но вскоре потеряла эксклюзивные права на организацию поединка. Теперь они переданы Тому Брауну из компании TGB Promotions, а сам Шуменов ждет звонка о новой дате боя с Дортикосом.
Подробнее о визите Лебедева в Экибастуз вы можете прочитать здесь. Город в Павлодарской области он посетил по приглашению друзей.
В последнем бою 3 декабря Лебедев проиграл раздельным решением соотечественнику Мурату Гассиеву и лишился пояса IBF.
По словам Лебедева, он хочет еще раз встретиться с Гассиевым, но отказывается называть это реваншем.
"У меня еще есть обязательство перед WBA, где я являюсь суперчемпионом, а ваш земляк Бейбут Шуменов является регулярным чемпионом. И мне нужно будет еще провести там защиту. И вот сейчас мы будем садиться за стол переговоров и решать, что в приоритете. Ну и хотелось бы, конечно, сделать бой с Муратом Гассиевым. Как команда договорится, так и будет. Мне интересен и этот бой, и этот", - сказал Лебедев на встрече с юными боксерами из Экибастуза.
В августе Шуменов обратился в WBA с просьбой лишить Лебедева пояса, так как тот избегает боя с ним. В декабре организация сообщила, что рассмотрит это предложение, но до сих пор не вынесла вердикта.
В феврале Шуменов должен был провести бой с Юниером Дортикосом. Сторона кубинца выиграла промоутерские торги, но вскоре потеряла эксклюзивные права на организацию поединка. Теперь они переданы Тому Брауну из компании TGB Promotions, а сам Шуменов ждет звонка о новой дате боя с Дортикосом.
Подробнее о визите Лебедева в Экибастуз вы можете прочитать здесь. Город в Павлодарской области он посетил по приглашению друзей.