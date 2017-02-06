Денис Лебедев рассказал о встрече с Геннадием Головкиным

Он отметил человеческие качества казахстанского боксера.
Вчера 23:43
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Денис Лебедев. Фото с сайта lenta.ru
Чемпион мира в первом тяжелом весе по версии WBA российский боксер Денис Лебедев (29-3, 22 КО) по приглашению своих друзей посетил Экибастуз, сообщает Tengrinews.kz.
В городе, который находится в Павлодарской области, Лебедев провел мастер-класс для юных спортсменов.
"Чтобы добиться успеха в спорте, не надо никаких формул и секретов никаких нет. Достаточно просто соблюдать режим, не пропускать тренировки и обязательно надо слушаться родителей. Родители никогда плохого не пожелают. Мой отец отвел меня на бокс в первом классе сразу после 1 сентября. Что из этого вышло, вы видите. Во всем, чего я добился, "виноваты" мои родители", - сказал Лебедев экибастузским детям.
Он научил юных боксеров ударам их знаменитого соотечественника Геннадия Головкина (36-0, 33 КО), который владеет четырьмя из пяти поясов среднего веса. Заключается он в том, что когда противник полностью закрыт, можно резко убрать одну руку, а другой нанести удар.
"Но учиться этому надо не на ринге, а на тренировке, - отметил Лебедев. - Для того чтобы научиться этому приему, нужна хорошая реакция. С первого раза так однозначно не получится".
Также Лебедев рассказал о встрече с Головкиным, которая случилась 3 декабря перед проигранным боем с соотечественником Муратом Гассиевым (24-0, 17 КО).
"Друзья привели его ко мне в раздевалку. Он зашел, - вспоминает Лебедев. - Улыбчивый очень, вежливый, уважительный человек. Воспитанный и тактичный. Мы перекинулись парой словечек. Он сказал "Пусть победит сильнейший".
Может быть, он даже и болел за Гассиева, потому что они в одной команде, у одного тренера. Но он не сказал, что он за Мурата болеет. Если бы я тренировался с Сашей Поветкиным, я бы сказал его противнику "Ты хороший парень, но я болею за Саню". Но Гена так не сказал, и это говорит о многом".
Во время визита в Экибастуз Лебедев посетил также детский дом "Умит". Сам спортсмен вместе с супругой Анной воспитывает четверых детей.
В городе, который находится в Павлодарской области, Лебедев провел мастер-класс для юных спортсменов.
"Чтобы добиться успеха в спорте, не надо никаких формул и секретов никаких нет. Достаточно просто соблюдать режим, не пропускать тренировки и обязательно надо слушаться родителей. Родители никогда плохого не пожелают. Мой отец отвел меня на бокс в первом классе сразу после 1 сентября. Что из этого вышло, вы видите. Во всем, чего я добился, "виноваты" мои родители", - сказал Лебедев экибастузским детям.
Он научил юных боксеров ударам их знаменитого соотечественника Геннадия Головкина (36-0, 33 КО), который владеет четырьмя из пяти поясов среднего веса. Заключается он в том, что когда противник полностью закрыт, можно резко убрать одну руку, а другой нанести удар.
"Но учиться этому надо не на ринге, а на тренировке, - отметил Лебедев. - Для того чтобы научиться этому приему, нужна хорошая реакция. С первого раза так однозначно не получится".
Также Лебедев рассказал о встрече с Головкиным, которая случилась 3 декабря перед проигранным боем с соотечественником Муратом Гассиевым (24-0, 17 КО).
"Друзья привели его ко мне в раздевалку. Он зашел, - вспоминает Лебедев. - Улыбчивый очень, вежливый, уважительный человек. Воспитанный и тактичный. Мы перекинулись парой словечек. Он сказал "Пусть победит сильнейший".
Может быть, он даже и болел за Гассиева, потому что они в одной команде, у одного тренера. Но он не сказал, что он за Мурата болеет. Если бы я тренировался с Сашей Поветкиным, я бы сказал его противнику "Ты хороший парень, но я болею за Саню". Но Гена так не сказал, и это говорит о многом".
Во время визита в Экибастуз Лебедев посетил также детский дом "Умит". Сам спортсмен вместе с супругой Анной воспитывает четверых детей.