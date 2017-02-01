Жду звонка о новой дате боя. Не могу дождаться момента, чтобы нокаутировать Дортикоса - Шуменов

Ранее компанию кубинца лишили права на организацию боя с казахстанцем.
1 февраля 14:00
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Бейбут Шуменов (слева). Фото с сайта premierboxingchampions.com
"Обычный" чемпион мира по версии WBA в тяжелом весе казахстанский боксер Бейбут Шуменов (17-2, 11 КО) прокомментировал последние события вокруг его боя против обладателя титула "временного" чемпиона организации в этой же категории кубинца Юниэра Дортикоса (21-0, 20 КО).
Ранее стало известно, что промоутерская компания Caribe Promotions, представляющая интересы Дортикоса, потеряла эксклюзивное право на организацию поединка с Шуменовым.
"Последний раз я дрался в мае, и уже с июня я не выходил из зала потому, что должен был в сентябре боксировать с Лебедевым. Но он отказался от боя, и с тех пор я постоянно поддерживаю себя в форме. Я подписал контракт на бой с Дортикосом и должен был боксировать с ним 11 февраля в Майами, но после подписания соглашения Дортикос и его промоутер исчезли. Я не могу дождаться того момента, когда смогу нокаутировать его. Сейчас я жду звонка от моего менеджера, чтобы узнать новую дату боя", - приводит слова Шуменова BoxingScene.com.
При этом Caribe Promotions выиграла промоутерские торги еще в ноябре прошлого года со ставкой в размере 350 001 долларов, тем самым обязавшись провести бой в течение 90 дней. Однако этого не произошло. Кроме того, сторона Дортикоса просила отложить поединок, который был намечен на 11 февраля.
В итоге право организации поединка перешло к Тому Брауну из компании TGB Promotions, чья ставка на прошлогодних торгах стала второй.
Напомним, что Шуменов и Дортикос определят обязательного претендента для действующего "суперчемпиона" WBA россиянина Дениса Лебедева.
Ранее стало известно, что промоутерская компания Caribe Promotions, представляющая интересы Дортикоса, потеряла эксклюзивное право на организацию поединка с Шуменовым.
"Последний раз я дрался в мае, и уже с июня я не выходил из зала потому, что должен был в сентябре боксировать с Лебедевым. Но он отказался от боя, и с тех пор я постоянно поддерживаю себя в форме. Я подписал контракт на бой с Дортикосом и должен был боксировать с ним 11 февраля в Майами, но после подписания соглашения Дортикос и его промоутер исчезли. Я не могу дождаться того момента, когда смогу нокаутировать его. Сейчас я жду звонка от моего менеджера, чтобы узнать новую дату боя", - приводит слова Шуменова BoxingScene.com.
При этом Caribe Promotions выиграла промоутерские торги еще в ноябре прошлого года со ставкой в размере 350 001 долларов, тем самым обязавшись провести бой в течение 90 дней. Однако этого не произошло. Кроме того, сторона Дортикоса просила отложить поединок, который был намечен на 11 февраля.
В итоге право организации поединка перешло к Тому Брауну из компании TGB Promotions, чья ставка на прошлогодних торгах стала второй.
Напомним, что Шуменов и Дортикос определят обязательного претендента для действующего "суперчемпиона" WBA россиянина Дениса Лебедева.