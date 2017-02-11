Канат Ислам показал свою тренировку перед боем с Робсоном Ассисом

Поединок состоится 17 февраля в США.
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17 февраля казахстанский боксер Канат Ислам проведет поединок против бразильца Робсона Ассиса, сообщает корреспондент Vesti.kz. На данный момент казахстанец продолжает подготовку к этому бою. Причем 32-летний Канат Ислам со своей командой перебрался в Филадельфию, где и продолжает подготовку.
"В Филадельфии сейчас зима. Решили сменить место тренировок для того, чтобы привыкнуть к погоде. Чтобы проводить тренировки в условиях, в которых пройдет сам поединок. У Каната все в порядке с весом. Питается легкой пищей", - сообщил представитель боксера и журналист Берик Султан.
По словам Султана, от Филадельфии до Уилмингтона, где пройдет вечер бокса, расстояние небольшое, поэтому был выбран этот город. Команда боксера уже опробовала зал для тренировок.
Представляем вашему вниманию видео с одной из тренировок казахстанского боксера перед боем с бразильцем.
Стоит отметить, что бой обладателя титулов WBO Intercontinental и WBA Fedelatin в первом среднем весе состоится в городе Уилмингтон (штат Делавэр, США). В прямом эфире его покажут телеканалы "Казахстан" и KazSport (по казахстанскому времени он пройдет утром 18 февраля).
Узнать подробнее о том, кто такой Робсон Ассис, можно здесь. А прочитать о том, зачем Канату Исламу бой с бразильцем, - в этой новости.
Напомним, что в главном бою этого боксерского шоу экс-чемпион мира в четырех весовых категориях 48-летний американец Рой Джонс-младший встретится со своим 46-летним соотечественником Бобби Гунном. Боксеры разыграют вакантный пояс чемпиона мира по версии WBF (World Boxing Foundation) в первом тяжелом весе.