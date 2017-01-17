До "Канело" ему далеко, или что нужно знать о бразильском сопернике Каната Ислама

Поединок запланирован на 17 февраля в США.
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Фото с сайта thefightcity.com
Казахстанский боксер-профессионал Канат Ислам 2017 год начнет с поединка против бразильца Робсона Соареш де Ассиса. Подробнее о сопернике - в материале корреспондента Vesti.kz.
Совсем не "Канело"
Ожидалось, что наступит прояснение в организации боя казахстанца Каната Ислама и мексиканской звезды Саулем "Канело" Альваресом. Но пока в этом теме полный штиль, вместо чемпиона мира по версии WBO для казахстанца нашли соперника в Бразилии. По-своему боксер примечательный и куда интереснее Патрика Аллотея из Ганы, предыдущего визави Ислама. Но он, в отличие от африканца, уже практически "на пенсии", и свой главный бой в карьере, наверное, уже провел.
Итак, южноамериканскому боксеру Робсону Соарешу де Ассису 38 лет - профессиональная карьера его стартовала в 2006 году. В первом бою Ассис по очкам выиграл у другого дебютанта Эурепиуса Хосе Де Мауры. Затем был шестилетний перерыв... Вернулся Ассис в мае 2012 года и за 24 месяца выиграл 13 боев. Успешная серия вывела бразильца в титульный поединок: Ассис выиграл пояс interim WBO Latino в полусреднем весе в противостоянии с аргентинцем Хектором Карлосом Сантаной.
Нокаут в Австралии!
Возможно, главный бой в карьере бразилец провел в Австралии. Его соперником стал восходящая звезда местной школы бокса, но еще мало кому известный Джефф Хорн (сейчас он следующий соперник Мэнни Пакьяо - прим. автора). Бой для Ассиса сложился очень тяжело. В четвертом раунде он дважды оказался на настиле ринга, а уже на следующей трехминутке встреча была остановлена. Нокаут! Первое, но тотальное поражение бразильца. Поход за поясами PABA и WBO Oriental завершился для южноамериканца неудачей.
Правда, простаивал Робсон не долго. Через месяц провел восьмираундовую встречу с соотечественником Флавио Пардиньо и выиграл бой. Прошло еще 11 месяцев, и добротный послужной список предоставил ветерану шанс в еще одном титульном противостоянии. И снова в "гостях". Колумбийцу Самуэлю Варгасу, который дислоцируется в Канаде, для боя за "временный" пояс WBA-NABA нужен был крепкий визави, и пригласили бразильца. Поединок продолжался почти шесть раундов и завершился победой техническим нокаутом. Ассис второй раз в карьере проиграл выездной поединок.
Отметим, что вес обоих боксеров превышал не только лимит полусредней, но и первой средней категории - оба весили свыше 154 фунтов. Для следующего поединка будущему сопернику Ислама подобрали "разминочного" оппонента - за плечами Хоэля Перейры де Силвы было 30 боев и всего пять побед. Ассис нокаутировал соотечественника уже в первом раунде.
Звезда по фамилии Батлер
Финальным аккордом в карьере бразильца стала встреча с канадским проспектом Стивеном Батлером. К 21 году соперник Ассиса набрал крейсерский ход и выиграл 16 боев, один свел вничью (сейчас 18 побед и ничья). Бразилец продержался на ринге два с половиной раунда и бесславно уступил молодежному чемпиону по версии IBF.
Выходит, на текущий момент Ассис проиграл всего три боя. Что их объединяет? Все они были за пределами Бразилии и досрочные. В каждой встрече южноамериканцу противостояли сопернику с куда более лучшим послужным списком и перспективами. Можно сказать, что каждый его визави имеет если не звездный статус, то, предзвездный точно. Хотя бы для своей страны. И не будем забывать, что из 16 побед Ассис девять боев выиграл досрочно.
Нужен ли этот бой бразильцу?
Бой с Исламом станет для Ассиса четвертой выездной попыткой. Не исключено, что бразилец попытается дать бой и уйти с ринга со славной победой. Другое дело, казахстанец. Ему нужна яркая и досрочная победа, поэтому, уверены, он думает только о том, чтобы "уничтожить" визави как можно быстрее. Тем более, если бой действительно пройдет в андеркарте поединка Роя Джонса-младшего, это дополнительный стимул для зрелищного выступления.
Напомним, ранее появилась информация о бое казахстанца Каната Ислама (22-0-0, 18КО) и бразильца Робсона Соареша де Ассиса (16-3-0, 9КО). Позже появился баннер поединка. Другие новости о карьере казахстанца Каната Ислама можно найти здесь.
Фото zimbio.com и thefightcity.com
Совсем не "Канело"
Ожидалось, что наступит прояснение в организации боя казахстанца Каната Ислама и мексиканской звезды Саулем "Канело" Альваресом. Но пока в этом теме полный штиль, вместо чемпиона мира по версии WBO для казахстанца нашли соперника в Бразилии. По-своему боксер примечательный и куда интереснее Патрика Аллотея из Ганы, предыдущего визави Ислама. Но он, в отличие от африканца, уже практически "на пенсии", и свой главный бой в карьере, наверное, уже провел.
Итак, южноамериканскому боксеру Робсону Соарешу де Ассису 38 лет - профессиональная карьера его стартовала в 2006 году. В первом бою Ассис по очкам выиграл у другого дебютанта Эурепиуса Хосе Де Мауры. Затем был шестилетний перерыв... Вернулся Ассис в мае 2012 года и за 24 месяца выиграл 13 боев. Успешная серия вывела бразильца в титульный поединок: Ассис выиграл пояс interim WBO Latino в полусреднем весе в противостоянии с аргентинцем Хектором Карлосом Сантаной.
Нокаут в Австралии!
Возможно, главный бой в карьере бразилец провел в Австралии. Его соперником стал восходящая звезда местной школы бокса, но еще мало кому известный Джефф Хорн (сейчас он следующий соперник Мэнни Пакьяо - прим. автора). Бой для Ассиса сложился очень тяжело. В четвертом раунде он дважды оказался на настиле ринга, а уже на следующей трехминутке встреча была остановлена. Нокаут! Первое, но тотальное поражение бразильца. Поход за поясами PABA и WBO Oriental завершился для южноамериканца неудачей.
Правда, простаивал Робсон не долго. Через месяц провел восьмираундовую встречу с соотечественником Флавио Пардиньо и выиграл бой. Прошло еще 11 месяцев, и добротный послужной список предоставил ветерану шанс в еще одном титульном противостоянии. И снова в "гостях". Колумбийцу Самуэлю Варгасу, который дислоцируется в Канаде, для боя за "временный" пояс WBA-NABA нужен был крепкий визави, и пригласили бразильца. Поединок продолжался почти шесть раундов и завершился победой техническим нокаутом. Ассис второй раз в карьере проиграл выездной поединок.
Отметим, что вес обоих боксеров превышал не только лимит полусредней, но и первой средней категории - оба весили свыше 154 фунтов. Для следующего поединка будущему сопернику Ислама подобрали "разминочного" оппонента - за плечами Хоэля Перейры де Силвы было 30 боев и всего пять побед. Ассис нокаутировал соотечественника уже в первом раунде.
Звезда по фамилии Батлер
Финальным аккордом в карьере бразильца стала встреча с канадским проспектом Стивеном Батлером. К 21 году соперник Ассиса набрал крейсерский ход и выиграл 16 боев, один свел вничью (сейчас 18 побед и ничья). Бразилец продержался на ринге два с половиной раунда и бесславно уступил молодежному чемпиону по версии IBF.
Выходит, на текущий момент Ассис проиграл всего три боя. Что их объединяет? Все они были за пределами Бразилии и досрочные. В каждой встрече южноамериканцу противостояли сопернику с куда более лучшим послужным списком и перспективами. Можно сказать, что каждый его визави имеет если не звездный статус, то, предзвездный точно. Хотя бы для своей страны. И не будем забывать, что из 16 побед Ассис девять боев выиграл досрочно.
Нужен ли этот бой бразильцу?
Бой с Исламом станет для Ассиса четвертой выездной попыткой. Не исключено, что бразилец попытается дать бой и уйти с ринга со славной победой. Другое дело, казахстанец. Ему нужна яркая и досрочная победа, поэтому, уверены, он думает только о том, чтобы "уничтожить" визави как можно быстрее. Тем более, если бой действительно пройдет в андеркарте поединка Роя Джонса-младшего, это дополнительный стимул для зрелищного выступления.
Напомним, ранее появилась информация о бое казахстанца Каната Ислама (22-0-0, 18КО) и бразильца Робсона Соареша де Ассиса (16-3-0, 9КО). Позже появился баннер поединка. Другие новости о карьере казахстанца Каната Ислама можно найти здесь.
Фото zimbio.com и thefightcity.com