Стал известен следующий соперник Каната Ислама

Казахстанский боксер вернется на ринг в феврале в андеркарте у Роя Джонса.
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Фото с сайта ProBoxing-Fans.com
Стал известен следующий соперник казахстанского боксера-профессионала Каната Ислама (22-0, 18 КО) по февральскому поединку, сообщается в группе спортсмена ВКонтакте.
Соперником Ислама, выступающего в первом среднем весе, станет бразилец Робсон Ассис, в активе которого 16 побед при трех поражениях. При этом девять поединков Ассис завершил досрочно, отправив своих оппонентов в нокаут.
Ранее сообщалось, что Ислам выступит в андеркарте у Роя Джонса-младшего. Этот вечер бокса состоится 17 февраля в городе Уилмингтон, штат Делавэр.
При этом отмечалось, что это будет защита титула для Ислама. Формат поединка - десять раундов.
В своем последнем бою Ислам 29 октября в Алматы решением судей победил ганца Патрика Аллотея.
Соперником Ислама, выступающего в первом среднем весе, станет бразилец Робсон Ассис, в активе которого 16 побед при трех поражениях. При этом девять поединков Ассис завершил досрочно, отправив своих оппонентов в нокаут.
Ранее сообщалось, что Ислам выступит в андеркарте у Роя Джонса-младшего. Этот вечер бокса состоится 17 февраля в городе Уилмингтон, штат Делавэр.
При этом отмечалось, что это будет защита титула для Ислама. Формат поединка - десять раундов.
В своем последнем бою Ислам 29 октября в Алматы решением судей победил ганца Патрика Аллотея.