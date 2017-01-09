Канат Ислам проведет бой в андеркарте у Роя Джонса

Поединок пройдет в США.

Представитель промоутерской компании NelsonsPromotion в Казахстане Нургазы Исмагамбетов сообщил корреспонденту Vesti.kz дату следующего боя боксера-профессионала Каната Ислама (22-0, 18 КО).



"Следующий бой Каната Ислама состоится 17 февраля в Ньюарке, Нью- Джерси. Это будет 10-ти раундовый бой в андеркарте вечера бокса Роя Джонса. Это не защита титула. Защиту титулов Канат будет проводить в Казахстане. О сопернике скоро сообщим. Канат Ислам уже в штатах проходит тренировочный сбор под руководством Нельсона Лопеза", - отметил Исмагамбетов.



Ранее в СМИ сообщалось о возможном поединке Ислама с Саулем Альваресом в мае этого года.



Российский эксперт в области бокса Александр Беленький весьма скептически отнесся к этой информации, тогда как его коллега Григорий Стангрит заявил, что такой вариант развития событий вполне возможен.



32-летний казахстанец тренируется в США, где провел два поединка в 2015 и 2016 году. В своем последнем бою Ислам 29 октября в Алматы решением судей победил ганца Патрика Аллотея, а Альварес 17 сентября нокаутировал британца Лиама Смита.