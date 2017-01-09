Российский комментатор оценил вероятность проведения боя Сауль Альварес - Канат Ислам

По неофициальной информации, этот поединок может состояться в мае этого года.

Известный российский комментатор Григорий Стангрит прокомментировал информацию о том, что в мае мексиканец Сауль "Канело" Альварес может провести бой с казахстанским боксером Канатом Исламом. По его мнению, озвученному корреспонденту Vesti.kz, подобный бой не является невозможным.



"Почему же нереальный поединок? В таком бое нет ничего невозможного. Но лучше, конечно, некоторое время подождать. Возможно, это такое давление на команду Чавеса-младшего со стороны Альвареса", - отметил Стангрит.



Напомним, по сообщению Fightnews.com, слухи о бое Альварес - Ислам ходят среди боксерской общественности. Поединок может пройти 6 мая на стадионе "Даллас Ковбойз" в Техасе. Арена вмещает 80 тысяч человек.



По данным издания, Альварес не против выставить на кон в бою с Исламом пояс WBO. При этом Альварес ведет переговоры о поединке на май со своим соотечественником Хулио Сезаром Чавесом-младшим.