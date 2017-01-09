Канат Ислам может провести бой против Сауля Альвареса в 2017 году

Мексиканец готов поставить на кон в поединке пояс WBO.

Казахстанский боксер Канат Ислам (22-0, 18 КО) может стать соперником для чемпиона мира в первом среднем весе по версии WBO Сауля "Канело" Альвареса (48-1-1, 34 КО).

Как сообщает Fightnews.com, такие слухи ходят среди боксерской общественности. Бой Альварес - Ислам может пройти 6 мая на стадионе "Даллас Ковбойз" в Техасе. Арена вмещает 80 тысяч человек.

По данным издания, Альварес не против выставить на кон в бою с Исламом пояс WBO. Казахстанец идет на пятом месте в рейтинге организации.

В своем последнем бою Альварес 17 сентября именно на стадионе "Далас Ковбойз" нокаутировал британца Лиама Смита, а Ислам 29 октября в Алматы решением судей победил ганца Патрика Аллотея. 32-летний казахстанец тренируется в США, где провел два поединка в 2015 и 2016 году.

26-летнего Альвареса называют одним из возможных соперников для казахстанца Геннадия Головкина (36-0, 33 КО), который владеет чемпионскими поясами WBC, WBA, IBF и IBO в среднем весе. В 2017 году мексиканец планирует подняться в дивизион GGG. Бой Головкин - Альварес считается одним из самых ожидаемых в мировом боксе.