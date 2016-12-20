Канат Ислам вошел в пятерку сильнейших боксеров рейтинга WBO

Ранее сообщалось, что свой следующий бой он проведет в январе в США.
Вчера 13:49
9 Комментариев
Ссылки по теме:
- Канат Ислам вернулся в четверку сильнейших рейтинга WBA
- Канат Ислам вошел в ТОП-10 рейтинга WBO
- Стали известны дата и место следующего боя Каната Ислама
Канат Ислам. Фото с сайта Premier Boxing Champions
Казахстанский боксер-профессионал Канат Ислам (22-0, 18 КО), выступающий в первом среднем весе, поднялся на одну позицию в рейтинге Всемирной боксерской организации (WBO) в этом дивизионе, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Свой последний бой 32-летний Ислам провел 29 октября в Алматы. Его соперником был ганец Патрик Аллотей.
Поединок продлился все отведенные 12 раундов, по итогам которых казахстанский боксер победил единогласным решением судей. Для Ислама эта победа стала 22-й в 22-х боях (18 КО).
В обновленном рейтинге WBO в первом среднем весе Ислам занимает пятое место. Чемпионом организации в этом весе является мексиканец Сауль "Канело" Альварес.
Ожидается, что свой следующий бой Ислам проведет в январе 2017 года в США. Сообщалось, что соперник будет по линии WBO, подробнее здесь.
Свой последний бой 32-летний Ислам провел 29 октября в Алматы. Его соперником был ганец Патрик Аллотей.
Поединок продлился все отведенные 12 раундов, по итогам которых казахстанский боксер победил единогласным решением судей. Для Ислама эта победа стала 22-й в 22-х боях (18 КО).
В обновленном рейтинге WBO в первом среднем весе Ислам занимает пятое место. Чемпионом организации в этом весе является мексиканец Сауль "Канело" Альварес.
Ожидается, что свой следующий бой Ислам проведет в январе 2017 года в США. Сообщалось, что соперник будет по линии WBO, подробнее здесь.