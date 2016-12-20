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Челмет Сарыарка 14:00
Южный Урал Торпедо УК 18:00
Зауралье Торпедо УК 19:30
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Динамо Ас Астана 21:00
Динамо Ас Астана 21:00
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Фиорентина Наполи 01:45
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Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
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Тобол Окжетпес 21:00
Тобол Атырау 21:00
Волейбол. 25-й Чемпионат Казахстана по волейболу среди женских команд Национальной лиги 2016/17
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Жетысу Алтай 16:00
Алматы Астана 18:00
Караганда Астана 14:00
Иртыш-Казхром Жетысу 16:00
Алтай Алматы 18:00
Алматы Иртыш-Казхром 14:00
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Кто станет обязательным претендентом на титул WBC Геннадия Головкина?

Канат Ислам вошел в пятерку сильнейших боксеров рейтинга WBO

Ранее сообщалось, что свой следующий бой он проведет в январе в США.

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9 Комментариев
Канат Ислам. Фото с сайта Premier Boxing Champions
Канат Ислам. Фото с сайта Premier Boxing Champions
Казахстанский боксер-профессионал Канат Ислам (22-0, 18 КО), выступающий в первом среднем весе, поднялся на одну позицию в рейтинге Всемирной боксерской организации (WBO) в этом дивизионе, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Свой последний бой 32-летний Ислам провел 29 октября в Алматы. Его соперником был ганец Патрик Аллотей.

Поединок продлился все отведенные 12 раундов, по итогам которых казахстанский боксер победил единогласным решением судей. Для Ислама эта победа стала 22-й в 22-х боях (18 КО).

В обновленном рейтинге WBO в первом среднем весе Ислам занимает пятое место. Чемпионом организации в этом весе является мексиканец Сауль "Канело" Альварес.

Ожидается, что свой следующий бой Ислам проведет в январе 2017 года в США. Сообщалось, что соперник будет по линии WBO, подробнее здесь.
Просмотров: 5374  Комментариев: 9
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Комментарии

 
 
Fater Вчера 14:12
Статус: МСМК
Рейтинг: 994
Алга Канат!!!
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serikjan atau Вчера 14:41
Статус: Олимп. чемпион
Рейтинг: 2651
Ну WBO дает! Наш Канат пятый по их рейтингу: впереди него Канело, Эндред, Котто и Маргарито.
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serikjan atau Вчера 14:49
Статус: Олимп. чемпион
Рейтинг: 2651
Ну Канат, в следующем году Канело перейдет в другую весовую категорию, чемпионский пояс будет вакантным. А Котто и Маргарито - легендарные старички уйдет в пенсию. А Уильямса уже побил Чарло. вызывай на ринг Степана Хорвата, и побей его, и будешь претендовать на вакантную чемпионскую пояс.
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serikjan atau Вчера 14:50
Статус: Олимп. чемпион
Рейтинг: 2651
С Эндред, а именно от этого Эндреда так боялся Канело.
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Kaizer Вчера 15:02
Статус: Ветеран спорта
Рейтинг: 4922
Зря Канат с Элом связался. Он наших бойцов вообще на втором плане держит...
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Мухамбет Имангазиев Вчера 17:16
Статус: Сидит на банке
Рейтинг: 257
Kaizer, если пятый может не так уж плохо продвигает
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M585 Вчера 15:39
Статус: Фанат
Рейтинг: 25
В перспективе Канат может выйти на бой с Канелло! Было бы интересно понаблюдать рыжего в бою с Канатом, перед тем как он будет (если будет) драться с Головкиным.
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Арай Абикеев Вчера 20:27
Статус: Зритель
Рейтинг: 1
Саулешка скоро в тупике окажется меду Кана и Гены если останется в своем весе и даже перейдет в вес Головкина)))
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Viprin Viprin Вчера 21:24
Статус: Чемпион РК
Рейтинг: 1033
А вдруг Альварес бросит вызов Канату Исламу....
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