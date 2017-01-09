Альваресу не нужен боец, которого не знают в США - Беленький о Канате Исламе

Ранее появилась информация, что мексиканец собирается провести бой с казахстанским боксером.
Сегодня 13:50
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Канат Ислам. Фото ©Vesti.kz
Российский эксперт в области бокса Александр Беленький заявил, что информация о возможном поединке мексиканца Сауля "Канело" Альвареса и казахстанского боксера Каната Ислама является "уткой". По его мнению, озвученному корреспонденту Vesti.kz, Ислам не представляет интереса для американской публики.
"Насчет этого много не расскажешь на сегодняшний день. Поэтому буду очень кратким. На мой взгляд - это "утка". Не нужен Саулю Альваресу боец, которого не знают в США. Собственно, и сам бой вызывает много сомнений", - прокомментировал Беленький.
Напомним, по сообщению Fightnews.com, слухи о бое Альварес - Ислам ходят среди боксерской общественности. Поединок может пройти 6 мая на стадионе "Даллас Ковбойз" в Техасе. Арена вмещает 80 тысяч человек.
По данным издания, Альварес не против выставить на кон в бою с Исламом пояс WBO. При этом Альварес ведет переговоры о поединке на май со своим соотечественником Хулио Сезаром Чавесом-младшим.
Добавим, что коллега Беленького - Григорий Стангрит - наоборот, считает, что в этом поединке нет ничего невозможного.
"Насчет этого много не расскажешь на сегодняшний день. Поэтому буду очень кратким. На мой взгляд - это "утка". Не нужен Саулю Альваресу боец, которого не знают в США. Собственно, и сам бой вызывает много сомнений", - прокомментировал Беленький.
Напомним, по сообщению Fightnews.com, слухи о бое Альварес - Ислам ходят среди боксерской общественности. Поединок может пройти 6 мая на стадионе "Даллас Ковбойз" в Техасе. Арена вмещает 80 тысяч человек.
По данным издания, Альварес не против выставить на кон в бою с Исламом пояс WBO. При этом Альварес ведет переговоры о поединке на май со своим соотечественником Хулио Сезаром Чавесом-младшим.
Добавим, что коллега Беленького - Григорий Стангрит - наоборот, считает, что в этом поединке нет ничего невозможного.