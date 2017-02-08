20 километров кросс и три часа в спортзале. Как Канат Ислам готовится к бою в США

Поединок с Робсоном Ассисом пройдет 17 февраля.
Ссылки по теме:
- "На разогреве" у Роя Джонса. Зачем Канату Исламу бой с Робсоном Ассисом?
- ТОП-5 боксеров Казахстана, которые могли бы покорить китайский рынок
- Канат Ислам готов начать готовиться к вечеру бокса в Астане после боя с Робсоном Асиссом - представитель боксера
32-летний казахстанский боксер-профессионал Канат Ислам (22-0-0, 18 КО) продолжает подготовку к поединку с бразильцем Робсоном Ассисом (16-3-0, 9 КО). Корреспонденту Vesti.kz стали известны подробности подготовительного процесса.
Основная часть тренировочного лагеря проходит в штате Флорида. Утро начинает с кросса на 20 километров, а вечером боксер переходит в зал. Это занятие продолжается около трех часов. И так каждый день, вплоть до боя с южноамериканцем. Тренировочным процессом руководит Нельсон Лопес-старший.
Сам поединок пройдет 17 февраля (в Казахстане будет утро следующего дня) в Уилмингтоне. Главным событием вечера бокса станет бой известного американского боксера Роя Джонса-младшего (64-9-0, 46 КО) против соотечественника Бобби Гана (21-6-1, 18 КО) за вакантный титул Всемирного боксерского фонда в тяжелом весе.
Фото предоставлено командой Каната Ислама