"На разогреве" у Роя Джонса. Зачем Канату Исламу бой с Робсоном Ассисом?

Вечер бокса пройдет 17 февраля в США.
Вчера 20:43
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Канат Ислам. Фото zhusan.kz/Женис Ыскабай
32-летний казахстанский боксер Канат Ислам свой следующий поединок проведет в США с бразильцем Робсоном Соарешом Ассисом. Подробнее о вечере бокса - в материале корреспондента Vesti.kz.
Главным событием вечера бокса в американском Уилмингтоне станет поединок 48-летнего ветерана Роя Джонса-младшего (64-9-0, 46 КО) с 43-летним соотечественником Бобби Ганом (21-6-1, 18 КО). Поединок пройдет в рамках первого тяжелого веса. Боксеры разыграют вакантный титул Всемирного боксерского фонда (WBF). Как и положено, бой рассчитан на 12 раундов.
Возможно, карьера титулованного Роя Джонса сейчас, находящего одной ногой "на пенсии", сейчас не изобилует звездными противостояниями, но привлечь определенное внимание в США вполне может. Наш Ислам выйдет в третьем по значимости бою вечера, а это значит, что зрительский зал пустым не будет. Другое дело, что Канат, наверное, перерос такие мероприятия.
Так почему же Канат и его команда согласились выступить там, где нет большой перспективы для роста? Этот бой практически ничего не даст казахстанцу, ведь он дерется не с самим Джонсом, а с парнем, имя которого многие и не запомнили. Один из сильнейших профессиональных боксеров страны должен выигрывать поединок с бразильцем с "закрытыми глазами", ведь статусы о соперником абсолютно несовместимы.
Домашний поединок с Патриком Аллотея из Ганы особо не вдохновил и заставил засомневаться, способен ли казахстанец пойти за мировой короной. Яркая и броская победа казахстанца на глазах американской публики заставит снова говорить о себе. С одной стороны, "разогрев" у Роя Джонса, являющегося, на минутку, экс-чемпионом мира сразу в нескольких весовых категориях, это огромный шанс. А с другой, поединок в нераскрученном событии - это потеря драгоценного времени.
Карьера Каната Ислама стартовала больше четырех лет назад и с тех пор ни одного топового соперника или бывшей звезды. Одни середняки и ниже. Надеемся, что эта встреча станет заключительной небольшой в карьере казахстанца, и его команда наконец выведет боксера в большой вечер бокса. Агрессивный стиль Каната и огромный опыт могут помочь ему в конкурентном бою, но такого шанса казахстанец еще не получал.
Либо не хочет рисковать менеджмент Каната Ислама, получая свой стабильный доход, либо в карьерном росте казахстанца не заинтересованы "владельцы" боксерского мира. Не хватает боксеру грамотного международного промоушн и "раскрутки". Но, как не раз говорил сам боксер, он полностью доверяет своим партнерам по своему продвижению. Но на дворе 2017 год, и если Ислам не получит бой за какой-нибудь серьезный пояс, то его карьерные перспективы существенно упадут.
Подводят итоги: 32-летний Канат Ислам начинает текущий соревновательный год боем в андеркарте вечера бокса Роя Джонса-младшего. Затем, ближе к лету, едет в Астану, где проводит второй бой в году. Соперник неизвестен. Далее календарь не определен. Может быть, наконец звездное сражение. Скажем, вызвать на бой "суперчемпиона" мира по версии WBA кубинца Эрисланди Лару... Тот практически не бит и открыт к интересным предложения. Главное, чтобы закрыл Ислам год отличным боем с по-настоящему сильным соперником. Его возможности ведь позволяют реализовать ему его амбиции.
Напомним, казахстанец Канат Ислам (22-0-0, 18 КО) и бразилец Робсон Соареш де Ассис (16-3-0, 9 КО) проведут очную встречу 17 февраля в американском . Уилмингтоне. В случае успеха в этом бою Ислам готов приступить к подготовке к поединку в Астане, который предположительно пройдет летом текущего года. Другие новости о карьере казахстанца Каната Ислама можно найти здесь.
Фото с сайтов roy-jones.net (1) и zhusan.kz/Женис Ыскабай (2)
Главным событием вечера бокса в американском Уилмингтоне станет поединок 48-летнего ветерана Роя Джонса-младшего (64-9-0, 46 КО) с 43-летним соотечественником Бобби Ганом (21-6-1, 18 КО). Поединок пройдет в рамках первого тяжелого веса. Боксеры разыграют вакантный титул Всемирного боксерского фонда (WBF). Как и положено, бой рассчитан на 12 раундов.
Возможно, карьера титулованного Роя Джонса сейчас, находящего одной ногой "на пенсии", сейчас не изобилует звездными противостояниями, но привлечь определенное внимание в США вполне может. Наш Ислам выйдет в третьем по значимости бою вечера, а это значит, что зрительский зал пустым не будет. Другое дело, что Канат, наверное, перерос такие мероприятия.
Так почему же Канат и его команда согласились выступить там, где нет большой перспективы для роста? Этот бой практически ничего не даст казахстанцу, ведь он дерется не с самим Джонсом, а с парнем, имя которого многие и не запомнили. Один из сильнейших профессиональных боксеров страны должен выигрывать поединок с бразильцем с "закрытыми глазами", ведь статусы о соперником абсолютно несовместимы.
Домашний поединок с Патриком Аллотея из Ганы особо не вдохновил и заставил засомневаться, способен ли казахстанец пойти за мировой короной. Яркая и броская победа казахстанца на глазах американской публики заставит снова говорить о себе. С одной стороны, "разогрев" у Роя Джонса, являющегося, на минутку, экс-чемпионом мира сразу в нескольких весовых категориях, это огромный шанс. А с другой, поединок в нераскрученном событии - это потеря драгоценного времени.
Карьера Каната Ислама стартовала больше четырех лет назад и с тех пор ни одного топового соперника или бывшей звезды. Одни середняки и ниже. Надеемся, что эта встреча станет заключительной небольшой в карьере казахстанца, и его команда наконец выведет боксера в большой вечер бокса. Агрессивный стиль Каната и огромный опыт могут помочь ему в конкурентном бою, но такого шанса казахстанец еще не получал.
Либо не хочет рисковать менеджмент Каната Ислама, получая свой стабильный доход, либо в карьерном росте казахстанца не заинтересованы "владельцы" боксерского мира. Не хватает боксеру грамотного международного промоушн и "раскрутки". Но, как не раз говорил сам боксер, он полностью доверяет своим партнерам по своему продвижению. Но на дворе 2017 год, и если Ислам не получит бой за какой-нибудь серьезный пояс, то его карьерные перспективы существенно упадут.
Подводят итоги: 32-летний Канат Ислам начинает текущий соревновательный год боем в андеркарте вечера бокса Роя Джонса-младшего. Затем, ближе к лету, едет в Астану, где проводит второй бой в году. Соперник неизвестен. Далее календарь не определен. Может быть, наконец звездное сражение. Скажем, вызвать на бой "суперчемпиона" мира по версии WBA кубинца Эрисланди Лару... Тот практически не бит и открыт к интересным предложения. Главное, чтобы закрыл Ислам год отличным боем с по-настоящему сильным соперником. Его возможности ведь позволяют реализовать ему его амбиции.
Напомним, казахстанец Канат Ислам (22-0-0, 18 КО) и бразилец Робсон Соареш де Ассис (16-3-0, 9 КО) проведут очную встречу 17 февраля в американском . Уилмингтоне. В случае успеха в этом бою Ислам готов приступить к подготовке к поединку в Астане, который предположительно пройдет летом текущего года. Другие новости о карьере казахстанца Каната Ислама можно найти здесь.
Фото с сайтов roy-jones.net (1) и zhusan.kz/Женис Ыскабай (2)