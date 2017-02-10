Где посмотреть следующий бой Каната Ислама?

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Результаты
Сегодня
Скоро
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Хоккей. Молодежная Хоккейная Лига 2016/17
Кузнецкие Медведи (мол) Снежные Барсы (мол) 2:5
Сибирские Снайперы (мол) Алтай (мол) 3:1
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2016/17
Алтай-Торпедо Горняк 1:2
Иртыш Астана 2:1
Темиртау Арлан 2:0
Алматы Бейбарыс 4:1
Темиртау Арлан 3:4 ОТ
Алматы Бейбарыс 0:2
Кулагер Номад 3:2
Иртыш Астана 0:1 ОТ
Алтай-Торпедо Горняк 3:2
Кулагер Номад 2:4
Баскетбол. XXV-й Чемпионат Казахстана среди мужских команд Национальной лиги 2016/17
Барсы Атырау Астана 64:79
Барсы Атырау Астана 54:67
Баскетбол. Первенство Казахстана среди мужских команд Высшей лиги 2016/17
Барс Каспий-2 103:40
Барсы Атырау-2 Иртыш 81:65
Тигры Астаны Окжетпес 83:99
Иртыш Барс 67:80
Барсы Атырау-2 Тигры Астаны 61:68
Окжетпес Каспий-2 107:59
Биатлон. Чемпионат мира по биатлону 2017
Спринт. 7,5 км. Финалы (женщины) 19:45
Спринт. 10 км. Финалы 19:45
Гонка преследования. 10 км. Финалы (женщины) 15:30
Теннис. Кубок Федерации 2017
Таиланд Казахстан 0:3
Лертпитаксинчаи Воскобоева 0:2
Кумхум Путинцева 0:2
Буаям, Плипеч Шведова, Керимбаева 0:2
Казахстан Япония 2:1
Воскобоева Осака 1:2
Путинцева Дои 2:0
Шведова, Воскобоева Аояма, Хозуми 2:0
Футбол. Чемпионат Германии 2016/17
Майнц Аугсбург 2:0
Ингольштадт 04 Бавария 0:2
Шальке-04 Герта 2:0
Футбол. Чемпионат Англии 2016/17
Арсенал Халл Сити 2:0
Манчестер Юнайтед Уотфорд 2:0
Ливерпуль Тоттенхэм 2:0
Футбол. Ла Лига Испании 2016/17
Эспаньол Реал Сосьедад 1:2
Бетис Валенсия 0:0
Алавес Барселона 0:6
Осасуна Реал М 1:3
Вильярреал Малага 1:1
Футбол. Чемпионат Италии 2016/17
Наполи Дженоа 2:0
Фиорентина Удинезе 3:0
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Шахтер Ильичевец 2:0
Иртыш Алашкерт 1:0
Акжайык Металлург Бк 0:2
Иртыш Ом Экибастуз 3:1
Ордабасы Локомотив Тш 2:1
Актобе Тосно 0:0
Окжетпес Луч-Энергия 1:1
Атырау Балмазуйвароши 0:0
Астана Железничар 1:1
Атырау Чихура 2:0
Тобол (U-21) Динамо М 0:5
Иртыш Ом Экибастуз 1:0
Акжайык Алашкерт 3:0
Бокс. Профессиональный бокс 2017
Жакиянов Уоррен 2:1
Шуменов Дортикос
Бенди. Первенство России среди команд Высшей лиги - 2016/17
Универсал Акжайык
Универсал Акжайык
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Футбол. Чемпионат Германии 2016/17
Вольфсбург Хоффенхайм 20:30
Футбол. Чемпионат Англии 2016/17
Бернли Челси 0:1
Суонси Сити Лестер Сити 22:00
Футбол. Ла Лига Испании 2016/17
Осасуна Реал М 1:3
Вильярреал Малага 1:1
Лас-Пальмас Севилья 23:30
Атлетико М Сельта 01:45
Футбол. Чемпионат Италии 2016/17
Фиорентина Удинезе 3:0
Кротоне Рома 0:2
Интер Эмполи 20:00
Кальяри Ювентус 01:45
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Иртыш Ом Экибастуз 1:0
Акжайык Алашкерт 3:0
Шахтер Академия Пандев 1:1
Кайсар Бананц 20:00
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2016/17
Кулагер Номад 2:4
Биатлон. Чемпионат мира по биатлону 2017
Гонка преследования. 10 км. Финалы (женщины) 15:30
Гонка преследования. 12,5 км. Финалы 19:45
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Футбол. Чемпионат Германии 2016/17
Вольфсбург Хоффенхайм 20:30
Аугсбург Байер 01:30
Футбол. Чемпионат Англии 2016/17
Бернли Челси 0:1
Суонси Сити Лестер Сити 22:00
Борнмут Манчестер Сити 02:00
Футбол. Ла Лига Испании 2016/17
Лас-Пальмас Севилья 23:30
Атлетико М Сельта 01:45
Эйбар Гранада 01:45
Гранада Бетис 01:45
Реал М Эспаньол 21:15
Севилья Эйбар 01:45
Футбол. Чемпионат Италии 2016/17
Интер Эмполи 20:00
Кальяри Ювентус 01:45
Лацио Милан 01:45
Ювентус Палермо 01:45
Эмполи Лацио 01:45
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Кайсар Бананц 20:00
Актобе Сталь Дн
Ордабасы (U-21) Актобе (U-21)
Окжетпес Подбескидже
Тараз Септември 20:00
Кайсар Олимпик Д
Тобол (U-21) Силкеборг
Астана Заря Лг
Акжайык Динамо Бт
Атырау Днепр Дн
Тобол Оренбург
Шахтер Заря Лг
Астана Олимпия Л
Тобол (U-21) Арсенал-мол Тл
Кайрат Динамо М 20:00
Актобе Амкар
Атырау Ильичевец
Тобол Ильичевец
Футбол. 2 Бундеслига Германии 2016/17
Ганновер 96 Бохум 01:15
Бохум Вюрцбургер Киккерс 18:00
Футбол. Лига чемпионов 2016/17
Бенфика Боруссия Д 01:45
ПСЖ Барселона 01:45
Бавария Арсенал 01:45
Реал М Наполи 01:45
Футбол. Лига Европы 2016/17
Краснодар Фенербахче 22:00
Астра Дж Генк 23:55
Лудогорец Копенгаген 23:55
Сельта Шахтер Д 23:55
Олимпиакос Османлыспор 23:55
Гент Тоттенхэм 23:55
Ростов Спарта П 23:55
Боруссия М Фиорентина 23:55
А3 Алкмаар Лион 23:55
Легия В Аякс 02:05
Андерлехт Зенит 02:05
Манчестер Юнайтед Сент-Этьен 02:05
Вильярреал Рома 02:05
Хапоэль Б-Ш Бешикташ 02:05
ПАОК Шальке-04 02:05
Атлетик АПОЕЛ 02:05
Биатлон. Чемпионат мира по биатлону 2017
Гонка преследования. 12,5 км. Финалы 19:45
Индивидуальная гонка. 15 км. Финалы (женщины) 19:30
Индивидуальная гонка. 20 км. Финалы 19:30
Эстафета. 4х6 км. Финалы (женщины) 19:45
Эстафета. 4х7,5 км. Финалы 19:45
Масс-старт. 12,5 км. Финалы (женщины) 16:30
Масс-старт. 12,5 км. Финалы 16:30
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2016/17
Локомотив Адмирал 22:00
Барыс Сибирь 19:30
Салават Юлаев Ак Барс 20:00
СКА Спартак 22:30
Трактор Металлург Мг 20:00
Слован Медвешчак 23:55
Барыс Металлург Нк 19:30
Югра Сибирь 20:00
ЦСКА Торпедо НН 22:30
Металлург Мг Трактор 20:00
Барыс Авангард 17:00
Салават Юлаев Лада 17:30
ЦСКА Спартак 20:00
Хоккей. Высшая Хоккейная Лига 2016/17
Торпедо УК Буран 18:30
Сарыарка ХК Рязань 19:00
Торпедо УК ХК Рязань 18:30
Сарыарка Буран 19:00
Торпедо УК СКА-Нева 18:30
Сарыарка Звезда Чх 19:00
Торпедо УК Звезда Чх 17:00
Сарыарка СКА-Нева 17:00
Хоккей. Молодежная Хоккейная Лига 2016/17
Авто (мол) Снежные Барсы (мол) 19:30
Толпар (мол) Алтай (мол) 19:30
Авто (мол) Снежные Барсы (мол) 14:00
Толпар (мол) Алтай (мол) 16:00
Авто (мол) Алтай (мол) 14:00
Толпар (мол) Снежные Барсы (мол) 19:30
Толпар (мол) Снежные Барсы (мол) 19:30
Авто (мол) Алтай (мол) 19:30
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2016/17
Арлан Алматы
Астана Алтай-Торпедо
Бейбарыс Кулагер
Номад Иртыш
Горняк Темиртау
Горняк Темиртау
Номад Иртыш
Бейбарыс Кулагер
Арлан Алматы
Астана Алтай-Торпедо
Хоккей. Зимние Азиатские игры 2017
Казахстан Япония 09:00
Тайланд Южная Корея 12:30
Китай Гонконг 16:00
Волейбол. 25-й Чемпионат Казахстана по волейболу среди мужских команд Национальной лиги 2016/17
Алтай Тараз 14:00
ТНК "Казхром" Есиль СК 16:00
Павлодар Атырау 18:00
Тараз ТНК "Казхром" 14:00
Есиль СК Павлодар 16:00
Буревестник-Алматы Алтай 18:00
Павлодар Тараз 14:00
ТНК "Казхром" Буревестник-Алматы 16:00
Атырау Есиль СК 18:00
Буревестник-Алматы Павлодар 14:00
Алтай ТНК "Казхром" 16:00
Тараз Атырау 18:00
Павлодар Алтай 14:00
Есиль СК Тараз 16:00
Атырау Буревестник-Алматы 18:00
ТНК "Казхром" Павлодар 14:00
Буревестник-Алматы Есиль СК 16:00
Алтай Атырау 18:00
Теннис. Турнир ATP Мемфис (США) 2017
Кукушкин Браун 21:00
Теннис. Турнир WTA Доха (Катар) 2017
Путинцева Бачински 14:00
Футзал. Чемпионат Казахстана по футзалу 2016/17
Кайрат Аят 18:00
Актобе СДЮШОР № 7 20:00
Актобе СДЮШОР № 7
Кайрат Аят
Велоспорт. Многодневная гонка высшей категории "Тур Омана" 2017
Групповая гонка. Этап 1. Аль-Савади - Насим Гарден (176.5 km) 13:10
Групповая гонка. Общий зачет 08:00
Групповая гонка. Этап 2. Nakhal - Аль-Бустан (145.5 km) 13:05
Групповая гонка. Этап 3. Сиб - Курайят (162 km) 13:10
Групповая гонка. Этап 4. Ас-Сифа - Сиб (118 km) 14:10
Групповая гонка. Этап 5. Sama'il - Джабаль Аль-Ахдар (152.5 km) 13:00
Групповая гонка. Этап 6. Сиб - Матра (130.5 km) 13:10
Баскетбол. Единая Лига ВТБ-2016/17
Локомотив-Кубань Астана 23:00
Зенит СПб ЦСКА 23:00
Цмоки-Минск Астана 19:00
Баскетбол. XXV-й чемпионат Казахстана среди женских команд 2016/17
Тигры Астаны Окжетпес 18:30
Окжетпес Иртыш 18:30
Иртыш Тигры Астаны 16:00
Бенди. Первенство России среди команд Высшей лиги - 2016/17
Акжайык Никельщик 14:00
Акжайык Никельщик 14:00
Бокс. Всемирная Серия Бокса 2016/17
Астана Арланс Узбек Тайгерс
Чайна Драгонс Patriot Boxing Team
Бокс. Профессиональный бокс 2017
Ислам Ассис 08:00
Лыжные гонки. Кубок мира по лыжным гонкам 2016/17
Индивидуальный спринт. Свободный стиль. Этап 12. Отепя (Эстония) 16:00
Индивидуальный спринт. Свободный стиль. Этап 12. Отепя (Эстония) (женщины) 16:00
Индивидуальная гонка, 10 км. Классический стиль. Этап 12. Отепя (Эстония) (женщины) 15:30
Индивидуальная гонка. 15 км. Классический стиль. Этап 12. Отепя (Эстония) 17:30
Кёрлинг. Зимние Азиатские игры 2017
Южная Корея Катар 06:00
Китай Казахстан 06:00
Япония Китайский Тайбэй 06:00
Япония Катар 10:30
Казахстан Китай 10:30
Япония Катар 15:00
Южная Корея Казахстан 15:00
Казахстан Япония 06:00
Китай Китайский Тайбэй 06:00
Катар Южная Корея 06:00
Водное поло. Открытый чемпионат России среди мужчин - 2016/17
Динамо Ас Астана 21:00
Динамо Ас Астана 14:30
Сноубординг. Зимние Азиатские игры 2017
Параллельный слалом-гигант. Финалы
Параллельный слалом-гигант. Финалы (женщины)
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Кто стал лучшим казахстанским спортсменом на Универсиаде-2017?

Где посмотреть следующий бой Каната Ислама?

Поединок казахстанца против бразильца Робсона Ассиса состоится 17 февраля в США.

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1 Комментариев
Канат Ислам. Фото с сайта спортсмена
Канат Ислам. Фото с сайта спортсмена

17 февраля казахстанский боксер Канат Ислам проведет поединок против бразильца Робсона Ассиса. Бой обладателя титулов WBO Intercontinental и WBA Federatin в первом среднем весе состоится в городе Уилмингтон (штат Делавэр, США).

"Где посмотреть следующий бой Каната Ислама?" - В прямом эфире его покажут телеканалы "Казахстан" и KazSport (по казахстанскому времени он пройдет утром 18 февраля). Об этом сообщается в группе "Профи Бокс Казахстана" ВКонтакте. 

Напомним, что в главном бою этого боксерского шоу экс-чемпион мира в четырех весовых категориях 48-летний американец Рой Джонс-младший встретится со своим 46-летним соотечественником Бобби Гунном. Боксеры разыграют вакантный пояс чемпиона мира по версии WBF (World Boxing Foundation) в первом тяжелом весе.

Узнать подробнее о том, кто такой Робсон Ассис можно здесь. А прочитать о том, зачем Канату Исламу бой с бразильцем в этой новости.

  Комментариев: 1
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Комментарии

 
 
Бейбут Есмурзин Сегодня 19:57
Статус: Профи
Рейтинг: 454
Рахмет и на этом, но можно было всем телеканалом в Казахстане собраться договориться и показать бой Жаната Жакиянова он наверно думал что его на Родине прям эфире показывают.
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