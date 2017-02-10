Поединок казахстанца против бразильца Робсона Ассиса состоится 17 февраля в США.
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17 февраля казахстанский боксер Канат Ислам проведет поединок против бразильца Робсона Ассиса. Бой обладателя титулов WBO Intercontinental и WBA Federatin в первом среднем весе состоится в городе Уилмингтон (штат Делавэр, США).
"Где посмотреть следующий бой Каната Ислама?" - В прямом эфире его покажут телеканалы "Казахстан" и KazSport (по казахстанскому времени он пройдет утром 18 февраля). Об этом сообщается в группе "Профи Бокс Казахстана" ВКонтакте.
Напомним, что в главном бою этого боксерского шоу экс-чемпион мира в четырех весовых категориях 48-летний американец Рой Джонс-младший встретится со своим 46-летним соотечественником Бобби Гунном. Боксеры разыграют вакантный пояс чемпиона мира по версии WBF (World Boxing Foundation) в первом тяжелом весе.
Узнать подробнее о том, кто такой Робсон Ассис можно здесь. А прочитать о том, зачем Канату Исламу бой с бразильцем в этой новости.