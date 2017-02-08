Канат Ислам призвал молодых казахстанских боксеров присоединяться к его команде Kazakh Team

На профи-ринге 32-летний боксер провел 22 победных боя.
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32-летний казахстанский боксер-профессионал Канат Ислам (22-0-0, 18 КО) пригласил в свою команду молодых отечественных боксеров, передает корреспондент Vesti.kz.
"В нашу команду Kazakh Team приехал наш известный боксер Руслан Мырсатаев. Число участников команды растет. Наша команда работает в Америке, чтобы о нашем боксе узнали во всем мире. Молодые казахстанские боксеры, присоединяйтесь к нашей команде. Поднимем казахстанский флаг вместе. Алга, Казахстан!" - говорит в своем обращении непобежденный на профессиональном ринге Канат Ислам.
Добавим, что казахстанский боксер вместе со своей командой ведет подготовку к поединку с бразильцем Робсоном Ассисом (16-3-0, 9 КО), который пройдет в американском Уилмингтоне. Главным событием вечера бокса станет бой известного американского боксера Роя Джонса-младшего (64-9-0, 46 КО) против соотечественника Бобби Гана (21-6-1, 18 КО) за вакантный титул Всемирного боксерского фонда в тяжелом весе.