Рикки Хаттон раскрыл победную тактику Жакиянова в бою с Уорреном

После победы тренер расцеловал казахстанского боксера в раздевалке.
Сегодня 18:30
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- Рикки Хаттон расцеловал Жаната Жакиянова в раздевалке после завоевания титулов WBA (Super) и IBO
Рикки Хаттон и Жанат Жакиянов. Фото с Twitter
Тренер новоиспеченного чемпиона мира по версиям WBA (Super) и IBO в легчайшем весе казахстанца Жаната Жакиянова (27-1, 18 КО), известный в прошлом британский боксер Рикки Хаттон, рассказал о тактике, которая позволила его подопечному добиться победы в титульном бою против американца Роуши Уоррена (14-2, 4 КО).
Поединок состоялся утром 11 февраля в Толедо (США) и продлился все 12 раундов. По их итогам судьи раздельным решением отдали победу Жакиянову, который дважды побывал в нокдауне в первом раунде. При этом в третьем раунде уже Уоррен оказался на настиле ринге, однако рефери не засчитал ему нокдаун. Видео боя можно посмотреть здесь.
"Мы были удивлены, когда Жакиянов упал в начале боя. Я просто хотел напомнить ему, в чем хорош он, а в чем Уоррен. Он не собирался перебоксировать его, ему нужно было загнать его в коробку, запугать и устроить побоище. Жанат сделал это очень хорошо, и так он выиграл бой.
Если бы мы проиграли, то расстроились. Я знаю, что Уоррен очень разочарован, он чувствует, что он выиграл бой, но давайте будем честными - это тот бой, в котором неважно, кто выиграл, но проигравший чувствует, что он заслужил, чтобы подняли его руку.
Их стили сделали отличный бой. Почему бы не сделать это снова? Не только потому, что это было близко, но и потому, что это было прекрасное зрелище", - заявил Хаттон.
Ранее тренер признался, что очень горд за Жакиянова. В раздевалке после боя Хаттон даже расцеловал казахстанского боксера.
Между тем, Уоррен заявил, что не согласен с решением судей и требует реванша. Однако Жакиянов считает, что добился заслуженной победы, но готов вновь встретиться с американцем.
Поединок состоялся утром 11 февраля в Толедо (США) и продлился все 12 раундов. По их итогам судьи раздельным решением отдали победу Жакиянову, который дважды побывал в нокдауне в первом раунде. При этом в третьем раунде уже Уоррен оказался на настиле ринге, однако рефери не засчитал ему нокдаун. Видео боя можно посмотреть здесь.
"Мы были удивлены, когда Жакиянов упал в начале боя. Я просто хотел напомнить ему, в чем хорош он, а в чем Уоррен. Он не собирался перебоксировать его, ему нужно было загнать его в коробку, запугать и устроить побоище. Жанат сделал это очень хорошо, и так он выиграл бой.
Если бы мы проиграли, то расстроились. Я знаю, что Уоррен очень разочарован, он чувствует, что он выиграл бой, но давайте будем честными - это тот бой, в котором неважно, кто выиграл, но проигравший чувствует, что он заслужил, чтобы подняли его руку.
Их стили сделали отличный бой. Почему бы не сделать это снова? Не только потому, что это было близко, но и потому, что это было прекрасное зрелище", - заявил Хаттон.
Ранее тренер признался, что очень горд за Жакиянова. В раздевалке после боя Хаттон даже расцеловал казахстанского боксера.
Между тем, Уоррен заявил, что не согласен с решением судей и требует реванша. Однако Жакиянов считает, что добился заслуженной победы, но готов вновь встретиться с американцем.