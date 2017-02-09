Рикки Хаттон раскрыл победную тактику Жакиянова в бою с Уорреном

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Результаты
Сегодня
Скоро
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Футбол. Чемпионат Германии 2016/17
Майнц Аугсбург 2:0
Футбол. Ла Лига Испании 2016/17
Эспаньол Реал Сосьедад 1:2
Футбол. Чемпионат Италии 2016/17
Кротоне Ювентус 0:2
Болонья Милан 0:1
Наполи Дженоа 2:0
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Тобол (U-21) Левски Кр 2:7
Астана Александрия 2:2
Кайрат Сплит РНК 0:0
Окжетпес Заря Бл 1:0
Алтай Шахтер-2 Дн 1:0
Иртыш Ньиредьхаза Спартакус 1:1
Махтаарал Жетысу 1:5
Кайсар Славия Сф 1:0
Шахтер Ильичевец 2:0
Иртыш Алашкерт 1:0
Акжайык Металлург Бк 0:2
Иртыш Ом Экибастуз 3:1
Ордабасы Локомотив Тш 2:1
Актобе Тосно 0:0
Окжетпес Луч-Энергия 1:1
Хоккей. Молодежная Хоккейная Лига 2016/17
Кузнецкие Медведи (мол) Снежные Барсы (мол) 5:3
Сибирские Снайперы (мол) Алтай (мол) 3:0
Кузнецкие Медведи (мол) Снежные Барсы (мол) 2:5
Сибирские Снайперы (мол) Алтай (мол) 3:1
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2016/17
Алтай-Торпедо Горняк 1:2
Иртыш Астана 2:1
Алматы Бейбарыс 4:1
Темиртау Арлан 2:0
Бенди. Первенство России среди команд Высшей лиги - 2016/17
Динамо-Казань-2 Акжайык 4:6
Универсал Акжайык
Универсал Акжайык
Волейбол. Первенство Казахстана по волейболу среди женских команд высшей лиги "А" 2016/17
Дворец школьников Костанай 0:3
Казыгурт Куаныш и К 0:3
Волейбол. Первенство Казахстана по волейболу среди мужских команд высшей лиги 2016/17
Актобе ТНК «Казхром-2» 3:0
Кайсар Алтай-2 3:0
Женис-Есиль СК (фарм) Атырау-2 3:0
Жетысу-Жастар Тараз-2 1:3
ТНК «Казхром-2» Мангыстау 1:3
КазНАУ-Алматы (фарм) Динамо-Казыгурт 0:3
Жайык Актобе 0:3
Биатлон. Чемпионат мира по биатлону 2017
Смешанная эстафета 2х6 + 2х7,5 км. Финалы (микст) 19:45
Спринт. 7,5 км. Финалы (женщины) 19:45
Теннис. Кубок Федерации 2017
Таиланд Южная Корея 0:3
Таиланд Казахстан 0:3
Лертпитаксинчаи Воскобоева 0:2
Кумхум Путинцева 0:2
Буаям, Плипеч Шведова, Керимбаева 0:2
Казахстан Япония 2:1
Воскобоева Осака 1:2
Путинцева Дои 2:0
Шведова, Воскобоева Аояма, Хозуми 2:0
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Сан-Франциско (США) -2017"
Кукушкин Ммо 0:2
Теннис. Турнир серии ITF - "Шарм-Эль-Шейх (Египет) - 2017"
Секулич, Эрикссон Белинский, Евсеев 2:0
Баскетбол. XXV-й Чемпионат Казахстана среди мужских команд Национальной лиги 2016/17
Барсы Атырау Астана 64:79
Баскетбол. Первенство Казахстана среди мужских команд Высшей лиги 2016/17
Барс Каспий-2 103:40
Барсы Атырау-2 Иртыш 81:65
Тигры Астаны Окжетпес 83:99
Бокс. Профессиональный бокс 2017
Жакиянов Уоррен 2:1
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Футбол. Чемпионат Германии 2016/17
Майнц Аугсбург 2:0
Ингольштадт 04 Бавария 20:30
Шальке-04 Герта 23:30
Футбол. Чемпионат Англии 2016/17
Арсенал Халл Сити 1:0
Манчестер Юнайтед Уотфорд 21:00
Ливерпуль Тоттенхэм 23:30
Футбол. Ла Лига Испании 2016/17
Эспаньол Реал Сосьедад 1:2
Бетис Валенсия 0:0
Алавес Барселона 21:15
Осасуна Реал М 01:45
Футбол. Чемпионат Италии 2016/17
Наполи Дженоа 2:0
Фиорентина Удинезе 01:45
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Атырау Балмазуйвароши 14:30
Астана Железничар 19:00
Атырау Чихура 20:00
Тобол (U-21) Динамо-мол М 20:00
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2016/17
Иртыш Астана 0:1 ОТ
Кулагер Номад 3:2
Алматы Бейбарыс 0:2
Темиртау Арлан 3:3
Алтай-Торпедо Горняк 3:2
Бокс. Профессиональный бокс 2017
Жакиянов Уоррен 2:1
Баскетбол. XXV-й Чемпионат Казахстана среди мужских команд Национальной лиги 2016/17
Барсы Атырау Астана 37:42
Теннис. Кубок Федерации 2017
Казахстан Япония 2:1
Воскобоева Осака 1:2
Путинцева Дои 2:0
Шведова, Воскобоева Аояма, Хозуми 2:0
Биатлон. Чемпионат мира по биатлону 2017
Спринт. 10 км. Финалы 19:45
>>>
Футбол. Чемпионат Германии 2016/17
Ингольштадт 04 Бавария 20:30
Шальке-04 Герта 23:30
Вольфсбург Хоффенхайм 20:30
Футбол. Чемпионат Англии 2016/17
Арсенал Халл Сити 1:0
Манчестер Юнайтед Уотфорд 21:00
Ливерпуль Тоттенхэм 23:30
Бернли Челси 19:30
Суонси Сити Лестер Сити 22:00
Борнмут Манчестер Сити 02:00
Футбол. Ла Лига Испании 2016/17
Бетис Валенсия 0:0
Алавес Барселона 21:15
Осасуна Реал М 01:45
Вильярреал Малага 17:00
Лас-Пальмас Севилья 23:30
Атлетико М Сельта 01:45
Эйбар Гранада 01:45
Футбол. Чемпионат Италии 2016/17
Фиорентина Удинезе 01:45
Кротоне Рома 17:30
Интер Эмполи 20:00
Кальяри Ювентус 01:45
Лацио Милан 01:45
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Астана Железничар 19:00
Атырау Чихура 20:00
Тобол (U-21) Динамо-мол М 20:00
Акжайык Алашкерт
Иртыш Ом Экибастуз
Шахтер Академия Пандев
Актобе Сталь Дн
Ордабасы (U-21) Актобе (U-21)
Тобол (U-21) Силкеборг
Астана Заря Лг
Кайсар Олимпик Д
Акжайык Динамо Бт
Атырау Днепр Дн
Шахтер Заря Лг
Тобол Оренбург
Тобол (U-21) Арсенал-мол Тл
Астана Олимпия Л
Кайрат Динамо М 20:00
Актобе Амкар
Футбол. 2 Бундеслига Германии 2016/17
Ганновер 96 Бохум 01:15
Бохум Вюрцбургер Киккерс 18:00
Футбол. Лига чемпионов 2016/17
Бенфика Боруссия Д 01:45
ПСЖ Барселона 01:45
Бавария Арсенал 01:45
Реал М Наполи 01:45
Футбол. Лига Европы 2016/17
Краснодар Фенербахче 22:00
Астра Дж Генк 23:55
Лудогорец Копенгаген 23:55
Сельта Шахтер Д 23:55
Олимпиакос Османлыспор 23:55
Гент Тоттенхэм 23:55
Ростов Спарта П 23:55
Боруссия М Фиорентина 23:55
А3 Алкмаар Лион 23:55
Легия В Аякс 02:05
Андерлехт Зенит 02:05
Манчестер Юнайтед Сент-Этьен 02:05
Вильярреал Рома 02:05
Хапоэль Б-Ш Бешикташ 02:05
ПАОК Шальке-04 02:05
Атлетик АПОЕЛ 02:05
Баскетбол. Единая Лига ВТБ-2016/17
Локомотив-Кубань Астана 23:00
Баскетбол. XXV-й Чемпионат Казахстана среди мужских команд Национальной лиги 2016/17
Барсы Атырау Астана 37:42
Баскетбол. XXV-й чемпионат Казахстана среди женских команд 2016/17
Тигры Астаны Окжетпес 18:30
Окжетпес Иртыш 18:30
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2016/17
Барыс Сибирь 19:30
Барыс Металлург Нк 19:30
Барыс Авангард 17:00
Хоккей. Высшая Хоккейная Лига 2016/17
Торпедо УК Буран 18:30
Сарыарка ХК Рязань 19:00
Торпедо УК ХК Рязань 18:30
Сарыарка Буран 19:00
Торпедо УК СКА-Нева 18:30
Сарыарка Звезда Чх 19:00
Хоккей. Молодежная Хоккейная Лига 2016/17
Авто (мол) Снежные Барсы (мол) 19:30
Толпар (мол) Алтай (мол) 19:30
Авто (мол) Снежные Барсы (мол) 14:00
Толпар (мол) Алтай (мол) 16:00
Авто (мол) Алтай (мол) 14:00
Толпар (мол) Снежные Барсы (мол) 19:30
Толпар (мол) Снежные Барсы (мол) 19:30
Авто (мол) Алтай (мол) 19:30
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2016/17
Алматы Бейбарыс 0:2
Темиртау Арлан 3:3
Кулагер Номад 17:00
Арлан Алматы
Астана Алтай-Торпедо
Бейбарыс Кулагер
Номад Иртыш
Горняк Темиртау
Горняк Темиртау
Номад Иртыш
Бейбарыс Кулагер
Арлан Алматы
Астана Алтай-Торпедо
Хоккей. Зимние Азиатские игры 2017
Казахстан Япония 09:00
Тайланд Южная Корея 12:30
Китай Гонконг 16:00
Биатлон. Чемпионат мира по биатлону 2017
Спринт. 10 км. Финалы 19:45
Гонка преследования. 10 км. Финалы (женщины) 15:30
Гонка преследования. 12,5 км. Финалы 19:45
Индивидуальная гонка. 15 км. Финалы (женщины) 19:30
Индивидуальная гонка. 20 км. Финалы 19:30
Эстафета. 4х6 км. Финалы (женщины) 19:45
Бокс. Профессиональный бокс 2017
Шуменов Дортикос
Ислам Ассис
Бокс. Всемирная Серия Бокса 2016/17
Астана Арланс Узбек Тайгерс
Чайна Драгонс Patriot Boxing Team
Волейбол. 25-й Чемпионат Казахстана по волейболу среди мужских команд Национальной лиги 2016/17
Алтай Тараз 14:00
ТНК "Казхром" Есиль СК 16:00
Павлодар Атырау 18:00
Тараз ТНК "Казхром" 14:00
Есиль СК Павлодар 16:00
Буревестник-Алматы Алтай 18:00
Павлодар Тараз 14:00
ТНК "Казхром" Буревестник-Алматы 16:00
Атырау Есиль СК 18:00
Буревестник-Алматы Павлодар 14:00
Алтай ТНК "Казхром" 16:00
Тараз Атырау 18:00
Павлодар Алтай 14:00
Есиль СК Тараз 16:00
Атырау Буревестник-Алматы 18:00
Футзал. Чемпионат Казахстана по футзалу 2016/17
СДЮШОР № 7 Актобе
Кайрат Аят
СДЮШОР № 7 Актобе
Кайрат Аят
Велоспорт. Многодневная гонка высшей категории "Тур Омана" 2017
Групповая гонка. Этап 1. Аль-Савади - Насим Гарден (176.5 km)
Групповая гонка. Этап 2. Nakhal - Аль-Бустан (145.5 km)
Групповая гонка. Общий зачет 08:00
Групповая гонка. Этап 3. Сиб - Курайят (162 km)
Групповая гонка. Этап 4. Ас-Сифа - Сиб (118 km)
Групповая гонка. Этап 5. Sama'il - Джабаль Аль-Ахдар (152.5 km)
Бенди. Первенство России среди команд Высшей лиги - 2016/17
Акжайык Никельщик
Акжайык Никельщик
Лыжные гонки. Кубок мира по лыжным гонкам 2016/17
Индивидуальный спринт. Свободный стиль. Этап 12. Отепя (Эстония) 16:00
Индивидуальный спринт. Свободный стиль. Этап 12. Отепя (Эстония) (женщины) 16:00
Кёрлинг. Зимние Азиатские игры 2017
Китай Казахстан 06:00
Япония Китайский Тайбэй 06:00
Южная Корея Катар 06:00
Казахстан Китай 10:30
Япония Катар 10:30
Япония Катар 15:00
Южная Корея Казахстан 15:00
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Кто стал лучшим казахстанским спортсменом на Универсиаде-2017?

Рикки Хаттон раскрыл победную тактику Жакиянова в бою с Уорреном

После победы тренер расцеловал казахстанского боксера в раздевалке.

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4 Комментария
Рикки Хаттон и Жанат Жакиянов. Фото с Twitter
Рикки Хаттон и Жанат Жакиянов. Фото с Twitter
Тренер новоиспеченного чемпиона мира по версиям WBA (Super) и IBO в легчайшем весе казахстанца Жаната Жакиянова (27-1, 18 КО), известный в прошлом британский боксер Рикки Хаттон, рассказал о тактике, которая позволила его подопечному добиться победы в титульном бою против американца Роуши Уоррена (14-2, 4 КО).

Поединок состоялся утром 11 февраля в Толедо (США) и продлился все 12 раундов. По их итогам судьи раздельным решением отдали победу Жакиянову, который дважды побывал в нокдауне в первом раунде. При этом в третьем раунде уже Уоррен оказался на настиле ринге, однако рефери не засчитал ему нокдаун. Видео боя можно посмотреть здесь.

"Мы были удивлены, когда Жакиянов упал в начале боя. Я просто хотел напомнить ему, в чем хорош он, а в чем Уоррен. Он не собирался перебоксировать его, ему нужно было загнать его в коробку, запугать и устроить побоище. Жанат сделал это очень хорошо, и так он выиграл бой.

Если бы мы проиграли, то расстроились. Я знаю, что Уоррен очень разочарован, он чувствует, что он выиграл бой, но давайте будем честными - это тот бой, в котором неважно, кто выиграл, но проигравший чувствует, что он заслужил, чтобы подняли его руку.

Их стили сделали отличный бой. Почему бы не сделать это снова? Не только потому, что это было близко, но и потому, что это было прекрасное зрелище", - заявил Хаттон.

Ранее тренер признался, что очень горд за Жакиянова. В раздевалке после боя Хаттон даже расцеловал казахстанского боксера.


Между тем, Уоррен заявил, что не согласен с решением судей и требует реванша. Однако Жакиянов считает, что добился заслуженной победы, но готов вновь встретиться с американцем.
  Комментариев: 4
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Комментарии

 
 
Talgat Kasenov Сегодня 18:41
Статус: Мастер спорта
Рейтинг: 629
Сравниваю два боя Жакиянов-Уоррен и Ковалев -Уорд. Все такие это разные бои. Да похоже что Уорд и Уоррен по стилю одинаковые, но в бою Жакиянов показал как надо биться, притом будучи самим в нокдауне быть. Ковалев не проявил волю к победе, и боксировал не так с Уордом.
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Talgat Kasenov Сегодня 18:43
Статус: Мастер спорта
Рейтинг: 629
Talgat Kasenov, Ковалеву на заметку, если хочет взять вверх над Уордом. Смотри Сергей бой Жакиянова, и учись. Хотя Ковалев и панчер, но не прессовщик.
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serikjan atau Сегодня 18:56
Статус: Олимп. чемпион
Рейтинг: 3040
Talgat Kasenov, Ковалев - панчер, он хочет решить одним ударом все проблемы, а Жакиянов атакует сериями ударов. Как выстоял Уоррен, тоже удивительно. А такие качества, как воля к победе, и биться в каждую секунду и до конца, железные нервы - все это у Жаната от природы.
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Fater Сегодня 19:11
Статус: Чемпион РК
Рейтинг: 1062
Ковалёв скучно боксирует, все помнят его бой со стариной Хопом, когда Крашер показал очень скучный бокс, ударит разок и отскочит, ударит и отскочит, нет такой бокс не интересный который показывает Ковалёв и можно смело говорить что это скучный бой....а Жанат сегодня просто всё сделал красиво, когда он пропустил удар в первом раунде то были серьёзные опасения что бой скоро закончится и не в пользу нашего бойца, но Жанат и его команда сделали хорошую работу, работу которая принесла красивую победу над Уореном, Жанат оказывал постоянное давление и прессинг которого американец не вывез..Браво Чемпион!!! Браво ZZ!!! Алга Казахстан!!!
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