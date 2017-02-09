Очень горд за Жаната Жакиянова - Рикки Хаттон

Казахстанский боксер выиграл два пояса, побывав в двух нокдаунах.
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Фото twitter.com/HitmanHatton
Тренер Жаната Жакиянова Рикки Хаттон поделился эмоциями после боя казахстанца в США, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Дважды побывав в нокдауне в первом раунде, Жакиянов отобрал у американца Роуши Уоррена чемпионские титулы по версиям WBA (Super) и IBO в легчайшем весе.
"Мой первый чемпион мира, очень горд за Жаната Жакиянова", - написал Хаттон в "Твиттере", опубликовав видео из раздевалки боксера.
"Это наша общая победа!" - добавил Жакиянов.
My First world champion very proud of Zhanat Zhakiyanov @boxnationtv @WBABoxing @HattonBoxingTV @talkSPORT @MENSports @premierboxing pic.twitter.com/s2h216Tj1m— Ricky Hatton MBE (@HitmanHatton) 11 февраля 2017 г.