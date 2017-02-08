В отличие от многих знаменитостей GGG некапризный парень - парикмахер Головкина

Мастер работает над образом казахстанского боксера больше трех лет.
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Личный парикмахер чемпиона мира по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе казахстанского боксера-профессионала Геннадия Головкина (36-0, 33 КО) Фернц рассказал корреспонденту Vesti.kz о том, почему он считает GGG своим лучшим клиентом.
- Делать прическу великому чемпиону GGG для меня большая честь. У меня предпочитают подстригаться несколько известных спортсменов, но главная звезда, конечно же, Головкин. Я стригу его уже более трех лет, - отметил Фернц.
- Вам комфортно работать с Головкиным?
- Работать с ним очень просто, в отличие от многих знаменитостей, он некапризный парень. Я предлагаю ему разные варианты, но он предпочитает спортивный стиль.
- Выросло ли число клиентов, после того как Головкин начал стричься у вас?
- У меня всегда хватает клиентов, но Головкин определенно привлекает внимание. В день его стрижки всегда собирается больше людей, чем обычно. Вы сами понимаете, каждый хочет увидеть непобедимого GGG и, если получится, сфотографироваться с ним.
- Вы тоже частенько с ним фотографируетесь.
- Мы с ним хорошие друзья. Он очень приятный в общении. Смотрю все его поединки и восхищаюсь каждой победой. Он великий чемпион, которого никому не удалось победить и впереди у него большое будущее.
Стоит отметить, что Головкин в последний раз посетил своего парикмахера в Лос-Анджелесе в прошлом месяце.
После стрижки Головкин в рамках медиатура по раскрутке своего следующего боя вместе с американцем Дэниэлем Джейкобсом посетили баскетбольный матч между "Нью-Йорк Никс" и "Нью-Орлеан Пеликанс".
Напомним, бой Головкин - Джейкобс пройдет 18 марта в Нью-Йорке на арене Madison Square Garden. По системе платных трансляций (PPV) в США его покажет телеканал HBO.
В Казахстане трансляцию будут вести телеканалы "Казахстан" и KazSport. Начало вечера бокса, согласно анонсу HBO, запланировано на 08:00 часов 19 марта по времени Астаны.