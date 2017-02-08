В андеркарт боя Головкин - Джейкобс добавлен еще один участник

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Футбол. Чемпионат Италии 2016/17
Рома Фиорентина 4:0
Кротоне Ювентус 0:2
Болонья Милан 0:1
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Навбахор Махтаарал 3:1
Актобе (U-21) Астана (U-21) 1:2
ЦСКА Ал Каспий 1:3
Астана (U-21) Актобе (U-21) 0:0
Тобол Силекс 1:2
Атырау Оренбург 0:2
Ордабасы Подбрезова 0:2
Ордабасы Шахтер-2 Дн 1:1
Астана Александрия 2:2
Тобол (U-21) Левски Кр 2:7
Алтай Шахтер-2 Дн 1:0
Окжетпес Заря Бл 1:0
Кайрат Сплит РНК 0:0
Иртыш Ньиредьхаза Спартакус 1:1
Кайсар Славия Сф 1:0
Алтай Пелистер 17:30
Шахтер Ильичевец 2:0
Иртыш Алашкерт 1:0
Бенди. Первенство России среди команд Высшей лиги - 2016/17
Динамо-Казань-2 Акжайык 6:1
Динамо-Казань-2 Акжайык 4:6
Универсал Акжайык
Универсал Акжайык
Волейбол. Первенство Казахстана по волейболу среди женских команд высшей лиги "А" 2016/17
Дворец школьников Казыгурт 3:1
Грация-KZ Куаныш и К 0:3
Костанай Грация-KZ 3:0
Куаныш и К Дворец школьников 3:1
Дворец школьников Костанай 0:3
Казыгурт Куаныш и К 0:3
Волейбол. Первенство Казахстана по волейболу среди мужских команд высшей лиги 2016/17
Павлодар-2 Алтай-2 3:0
Жетысу-Жастар Динамо-Казыгурт 3:1
Динамо-Костанай Мангыстау 2:3
Кайсар КазНАУ-Алматы (фарм) 1:3
ТНК «Казхром-2» Жайык 0:3
Женис-Есиль СК (фарм) Актобе 2:3
Алтай-2 Жетысу-Жастар 1:3
Динамо-Казыгурт Кайсар 3:2
Атырау-2 Динамо-Костанай 3:2
Тараз-2 Павлодар-2 2:3
Мангыстау Женис-Есиль СК (фарм) 3:1
Актобе ТНК «Казхром-2» 3:0
Кайсар Алтай-2 3:0
Женис-Есиль СК (фарм) Атырау-2 3:0
Жетысу-Жастар Тараз-2 1:3
ТНК «Казхром-2» Мангыстау 1:3
КазНАУ-Алматы (фарм) Динамо-Казыгурт 0:3
Жайык Актобе 0:3
Футзал. Международные товарищеские матчи 2016/17
Казахстан Беларусь 3:0
Лыжные гонки. Зимняя Универсиада 2017
Масс-старт, 15 км (Классический стиль). Финалы (женщины) 13:30
Масс-старт, 30 км (Классический стиль). Финалы 10:00
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Будапешт (Венгрия) -2017"
Ноул, Мельцер Голубев, Сьен-Йин 2:0
Теннис. Турнир серии ITF - "Шарм-Эль-Шейх (Египет) - 2017"
Евсеев Заричанский 0:2
Белинский, Евсеев Эшмейд, Вербеек 2:1
Секулич, Эрикссон Белинский, Евсеев 2:0
Теннис. Кубок Федерации 2017
Казахстан Южная Корея 2:1
Воскобоева Хан 2:0
Шведова Джанг 0:2
Шведова, Воскобоева Чой, Ким 2:0
Таиланд Южная Корея 0:3
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Сан-Франциско (США) -2017"
Кукушкин Ммо 0:2
Хоккей. Молодежная Хоккейная Лига 2016/17
Кузнецкие Медведи (мол) Снежные Барсы (мол) 5:3
Сибирские Снайперы (мол) Алтай (мол) 3:0
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2016/17
Динамо Мн Витязь 4:3 Б
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2016/17
Алтай-Торпедо Бейбарыс 1:6
Хоккей. Зимняя Универсиада 2017
Россия (студенческая) Канада (студенческая) 4:1
Казахстан (студенческая) Чехия (студенческая) 4:1
Канада (студенческая) Чехия (студенческая) 4:3
Казахстан (студенческая) Россия (студенческая) 0:1
Биатлон. Зимняя Универсиада 2017
Масс-старт. 12,5 км. Финалы (женщины) 12:00
Масс-старт. 15 км. Финалы 15:00
Биатлон. Чемпионат мира по биатлону 2017
Смешанная эстафета 2х6 + 2х7,5 км. Финалы (микст) 19:45
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Футбол. Чемпионат Германии 2016/17
Майнц Аугсбург 01:30
Футбол. Ла Лига Испании 2016/17
Эспаньол Реал Сосьедад 01:45
Футбол. Чемпионат Италии 2016/17
Наполи Дженоа 01:45
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Ордабасы Локомотив Тш 14:00
Окжетпес Луч-Энергия 20:00
Хоккей. Молодежная Хоккейная Лига 2016/17
Кузнецкие Медведи (мол) Снежные Барсы (мол) 16:00
Сибирские Снайперы (мол) Алтай (мол) 17:30
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2016/17
Алтай-Торпедо Горняк 18:30
Иртыш Астана 19:00
Алматы Бейбарыс 19:00
Темиртау Арлан 19:00
Баскетбол. XXV-й Чемпионат Казахстана среди мужских команд Национальной лиги 2016/17
Барсы Атырау Астана 19:00
Теннис. Кубок Федерации 2017
Таиланд Казахстан 0:0
Лертпитаксинчаи Воскобоева 0:1
Кумхум Путинцева 13:00
Буаям, Плипеч Шведова, Воскобоева 15:00
Биатлон. Чемпионат мира по биатлону 2017
Спринт. 7,5 км. Финалы (женщины) 19:45
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Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2016/17
Барыс Сибирь 19:30
Барыс Металлург Нк 19:30
Хоккей. Высшая Хоккейная Лига 2016/17
Торпедо УК Буран 18:30
Сарыарка ХК Рязань 19:00
Торпедо УК ХК Рязань 18:30
Сарыарка Буран 19:00
Хоккей. Молодежная Хоккейная Лига 2016/17
Кузнецкие Медведи (мол) Снежные Барсы (мол) 16:00
Сибирские Снайперы (мол) Алтай (мол) 17:30
Авто (мол) Снежные Барсы (мол) 19:30
Толпар (мол) Алтай (мол) 19:30
Авто (мол) Снежные Барсы (мол) 14:00
Толпар (мол) Алтай (мол) 16:00
Авто (мол) Алтай (мол) 14:00
Толпар (мол) Снежные Барсы (мол) 19:30
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2016/17
Алтай-Торпедо Горняк 18:30
Иртыш Астана 19:00
Темиртау Арлан 19:00
Алматы Бейбарыс 19:00
Кулагер Номад 17:00
Алматы Бейбарыс 17:00
Темиртау Арлан 17:00
Иртыш Астана 17:00
Алтай-Торпедо Горняк 17:00
Кулагер Номад 17:00
Астана Алтай-Торпедо
Горняк Темиртау
Номад Иртыш
Бейбарыс Кулагер
Арлан Алматы
Бейбарыс Кулагер
Номад Иртыш
Арлан Алматы
Горняк Темиртау
Астана Алтай-Торпедо
Баскетбол. Единая Лига ВТБ-2016/17
Локомотив-Кубань Астана 23:00
Баскетбол. XXV-й Чемпионат Казахстана среди мужских команд Национальной лиги 2016/17
Барсы Атырау Астана 19:00
Барсы Атырау Астана 18:00
Биатлон. Чемпионат мира по биатлону 2017
Спринт. 7,5 км. Финалы (женщины) 19:45
Спринт. 10 км. Финалы 19:45
Гонка преследования. 10 км. Финалы (женщины) 15:30
Гонка преследования. 12,5 км. Финалы 19:45
Индивидуальная гонка. 15 км. Финалы (женщины) 19:30
Индивидуальная гонка. 20 км. Финалы 19:30
Футбол. Чемпионат Германии 2016/17
Майнц Аугсбург 01:30
Ингольштадт 04 Бавария 20:30
Шальке-04 Герта 23:30
Вольфсбург Хоффенхайм 20:30
Футбол. Чемпионат Англии 2016/17
Арсенал Халл Сити 18:30
Манчестер Юнайтед Уотфорд 21:00
Ливерпуль Тоттенхэм 23:30
Бернли Челси 19:30
Суонси Сити Лестер Сити 22:00
Борнмут Манчестер Сити 02:00
Футбол. Ла Лига Испании 2016/17
Эспаньол Реал Сосьедад 01:45
Бетис Валенсия 18:00
Алавес Барселона 21:15
Осасуна Реал М 01:45
Вильярреал Малага 17:00
Лас-Пальмас Севилья 23:30
Атлетико М Сельта 01:45
Эйбар Гранада 01:45
Футбол. Чемпионат Италии 2016/17
Наполи Дженоа 01:45
Фиорентина Удинезе 01:45
Кротоне Рома 17:30
Интер Эмполи 20:00
Кальяри Ювентус 01:45
Лацио Милан 01:45
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Актобе (U-21) Жетысу
Иртыш Ом Экибастуз
Актобе Тосно
Ордабасы Локомотив Тш 14:00
Окжетпес Луч-Энергия 20:00
Атырау Чихура
Астана Железничар
Тобол (U-21) Балмазуйвароши
Шахтер Академия Пандев
Иртыш Ом Экибастуз
Акжайык Алашкерт
Ордабасы (U-21) Актобе (U-21)
Актобе Сталь Дн
Тобол (U-21) Силкеборг
Кайсар Олимпик Д
Астана Заря Лг
Атырау Днепр Дн
Акжайык Динамо Бт
Шахтер Заря Лг
Тобол Оренбург
Астана Олимпия Л
Тобол (U-21) Арсенал-мол Тл
Футбол. 2 Бундеслига Германии 2016/17
Ганновер 96 Бохум 01:15
Футбол. Лига чемпионов 2016/17
Бенфика Боруссия Д 01:45
ПСЖ Барселона 01:45
Бавария Арсенал 01:45
Реал М Наполи 01:45
Футбол. Лига Европы 2016/17
Краснодар Фенербахче 22:00
Астра Дж Генк 23:55
Лудогорец Копенгаген 23:55
Сельта Шахтер Д 23:55
Олимпиакос Османлыспор 23:55
Гент Тоттенхэм 23:55
Ростов Спарта П 23:55
Боруссия М Фиорентина 23:55
А3 Алкмаар Лион 23:55
Легия В Аякс 02:05
Андерлехт Зенит 02:05
Манчестер Юнайтед Сент-Этьен 02:05
Вильярреал Рома 02:05
Хапоэль Б-Ш Бешикташ 02:05
ПАОК Шальке-04 02:05
Атлетик АПОЕЛ 02:05
Теннис. Кубок Федерации 2017
Таиланд Казахстан 0:0
Лертпитаксинчаи Воскобоева 0:1
Кумхум Путинцева 13:00
Буаям, Плипеч Шведова, Воскобоева 15:00
Бокс. Профессиональный бокс 2017
Жакиянов Уоррен
Шуменов Дортикос
Ислам Ассис
Бокс. Всемирная Серия Бокса 2016/17
Астана Арланс Узбек Тайгерс
Чайна Драгонс Patriot Boxing Team
Волейбол. 25-й Чемпионат Казахстана по волейболу среди мужских команд Национальной лиги 2016/17
Алтай Тараз
ТНК "Казхром" Есиль СК
Павлодар Атырау
Тараз ТНК "Казхром"
Есиль СК Павлодар
Буревестник-Алматы Алтай
Атырау Есиль СК
ТНК "Казхром" Буревестник-Алматы
Павлодар Тараз
Буревестник-Алматы Павлодар
Алтай ТНК "Казхром"
Тараз Атырау
Футзал. Чемпионат Казахстана по футзалу 2016/17
СДЮШОР № 7 Актобе
Кайрат Аят
СДЮШОР № 7 Актобе
Кайрат Аят
Велоспорт. Многодневная гонка высшей категории "Тур Омана" 2017
Групповая гонка. Этап 1. Аль-Савади - Насим Гарден (176.5 km)
Групповая гонка. Этап 2. Nakhal - Аль-Бустан (145.5 km)
Групповая гонка. Общий зачет 08:00
Групповая гонка. Этап 3. Сиб - Курайят (162 km)
Групповая гонка. Этап 4. Ас-Сифа - Сиб (118 km)
Бенди. Первенство России среди команд Высшей лиги - 2016/17
Акжайык Никельщик
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Кто стал лучшим казахстанским спортсменом на Универсиаде-2017?

В андеркарт боя Головкин - Джейкобс добавлен еще один участник

До шоу на арене Madison Square Garden остается чуть больше месяца.

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11 Комментариев
Фото с сайта fightclub.com
Фото с сайта fightclub.com

В андеркарт вечера бокса в Нью-Йорке, где главным станет бой чемпиона мира в среднем весе по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF казахстанца Геннадия Головкина (36-0, 33 КО) с американцем Дэниэлом Джейкобсом (32-1, 29 КО), официально добавлен еще один участник, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Участие в шоу примет 18-летний британский тяжеловес Джей МакФарлейн. Его соперник пока не определен.

Отметим, что ранее стало известно, что в андеркарте поединка Головкин - Джейкобс примет бывший чемпион WBO в среднем весе ирландец Энди Ли (34-3-1, 24KO), которому будет противостоять американец Кеандре Лезервуд (19-3-1, 12 КО). Также в рамках этого шоу в Нью-Йорке состоятся бои Роман Гонсалес (Никарагуа, 46-0, 38 КО) - Висаксил Вангек (Таиланд, 41-4-1, 38 КО), Карлос Куадрас (Мексика, 35-1-1, 27 КО) - Давид Кармона (Мексика, 20-3-5, 8 КО), Райан Мартин (США, 17-0, 10 KO) - Брайант Круз (США, 17-1, 8 KO).

Напомним, вечер бокса состоится 18 марта на арене Madison Square Garden. Телеканал HBO покажет его в США по системе платных трансляций (PPV), в Казахстане его в прямом эфире будут транслировать "Казахстан" и KazSport. 

Все новости о бое Головкин - Джейкобс

  Комментариев: 11
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Комментарии

 
 
Расул Хабибуллаев Сегодня 09:37
Статус: Зритель
Рейтинг: 5
Класс, подарите билет на бой))
Ответить 0
 
Рауан Калдыбаев Сегодня 09:39
Статус: Юниор
Рейтинг: 58
Трус против чевурашка)))
Ответить -5
 
serikjan atau Сегодня 09:43
Статус: Олимп. чемпион
Рейтинг: 3013
В андеркарте выступает Гонсалес и его будущий противник Куадрас, МакФарлейну рано выйти на Усика, а вот Головкин - Ли, да, Астанинскому бою подходит идеально. Бои против чемпионов (Джейкобс, Сондерс) и экс-чемпионов (Энди Ли, Энжикам) - всегда достойные бои.
Ответить 0
 
Бейбут Есмурзин Сегодня 10:34
Статус: Профи
Рейтинг: 449
Рауан, трус это твой кумиры такие как Сондерс, Юбенк п...болы как и ты. Альварес который пояс отдал без боя это вообще позор, мейвейзер ушёл на пенсию зная что народ его заставит выйти Гены. Про Урода все знают когда Гена начнёт поднимается в весе он тоже на пенсию уйдёт. Так что GGG тот который без боя отправляет на пенсию или забирает пояс только с одной улыбкой.
Ответить 2
 
Ernat Сегодня 10:43
Статус: Чемпион РК
Рейтинг: 1218
Бейбут Есмурзин, ЧЕТКО!!!
Ответить 1
 
M585 Сегодня 11:06
Статус: Дублёр
Рейтинг: 199
Бейбут Есмурзин, эхх...золотые слова!
Ответить 0
 
Рауан Калдыбаев Сегодня 10:53
Статус: Юниор
Рейтинг: 58
Эй бейбут твой трус, с 2013 года бегал от уорда!!! Щас уорду не нужен головкин) почему? Потому что если андре победит твоего труса, и все скажет. Две категории ниже малыша победил. . Точнo маленький G
Ответить 0
 
M585 Сегодня 11:10
Статус: Дублёр
Рейтинг: 199
Рауан Калдыбаев , Уорду предлагали драться в 168 футах...напомните пожалуйста что он тогда ответил? Так что это Уорд / он же Борцуха / он же Сынок судей / он же балаб*л - бегает от Гены! Он мастерски преподносит свою трусость, за храбрость, и не менее мастерски прячется в кустах, под видом того что это от него убегают! Придет время Гена придет за его головой, но что то мне подсказывает что этот "помазанник божий" предпочтет состариться, чем драться с Геной!
Ответить 0
 
Nurlan Сегодня 11:37
Статус: Профи
Рейтинг: 448
Рауан Калдыбаев , рауан иди в школу мальчик
Ответить 0
 
Рауан Калдыбаев Сегодня 11:15
Статус: Юниор
Рейтинг: 58
Твоего труса даже нет железный яйца' как и у брука!! Ссыт просто трус.. больше ничего
Ответить 0
 
Рауан Калдыбаев Сегодня 11:27
Статус: Юниор
Рейтинг: 58
Ишида боксёр из 69кг (нижней категории) до боя с Головкиным имел 8 поражении, годичный простой и две поражении подряд от Уильямса и Пирога, как таких пускают на титульный бой? Росадо также боксёр из 69кг, до встречи с Триплджи никогда не боксировал в 72кг. И в 69кг Габриэль проиграл 5 раз, за полтора раунда его Ангуло трижды ронял и нокаутировал. Оума так же боксёр из 69кг, из последних 6 боев в пяти проиграл. Осуману Адама также боксёр из 69кг, в основном боксировал в спортзалах и в ресторанах (в прямом смысле). До боя с Головкиным трижды был пробит. Австралийский чемп Дэниел Гил до боя с Головкиным проигрывал Мандину (боксер из 69кг) и средняку Баркеру, который от шлепка Мартинеса бы в нокауте. Скажите Лемье? Так ведь Лемье до боя с Головкины имел 36 боев из них 34 провёл в Монреале против не пойми кого, привезли в Канаду средняков виде Рубио и Альсина так он им сразу же проиграл. Уэйд? Впервые услышал о нём. Брук? Так он малыш который 19 боев провел в 63 кг и 17 боев в 66кг. Он до боя с Голокиным никогда даже в 69кг не боксировал. Поднялся аж на13 фунта. А Гена как мы помним не смог подняться на 3,4кг ради боя с Уордом. А вот Уорд побил лучших боксеров в их лучшее время. Карл Фроч, Миккель Кесслер, Чед Доусон, Артур Абрахам, Миранда, Бика, Барера 18-0, Родригес 24-0, Ковалев 30-0.
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