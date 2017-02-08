В андеркарт боя Головкин - Джейкобс добавлен еще один участник

До шоу на арене Madison Square Garden остается чуть больше месяца.
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В андеркарт вечера бокса в Нью-Йорке, где главным станет бой чемпиона мира в среднем весе по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF казахстанца Геннадия Головкина (36-0, 33 КО) с американцем Дэниэлом Джейкобсом (32-1, 29 КО), официально добавлен еще один участник, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Участие в шоу примет 18-летний британский тяжеловес Джей МакФарлейн. Его соперник пока не определен.
Отметим, что ранее стало известно, что в андеркарте поединка Головкин - Джейкобс примет бывший чемпион WBO в среднем весе ирландец Энди Ли (34-3-1, 24KO), которому будет противостоять американец Кеандре Лезервуд (19-3-1, 12 КО). Также в рамках этого шоу в Нью-Йорке состоятся бои Роман Гонсалес (Никарагуа, 46-0, 38 КО) - Висаксил Вангек (Таиланд, 41-4-1, 38 КО), Карлос Куадрас (Мексика, 35-1-1, 27 КО) - Давид Кармона (Мексика, 20-3-5, 8 КО), Райан Мартин (США, 17-0, 10 KO) - Брайант Круз (США, 17-1, 8 KO).
Напомним, вечер бокса состоится 18 марта на арене Madison Square Garden. Телеканал HBO покажет его в США по системе платных трансляций (PPV), в Казахстане его в прямом эфире будут транслировать "Казахстан" и KazSport.
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