Головкин и Джейкобс своим появлением взорвали зал на матче НБА

Боксеры стали почетными гостями на игре, во время которой Майкл Баффер анонсировал их бой.
Сегодня 09:30
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- Майкл Баффер представил Головкина и Джейкобса во время матча НБА
- Головкин обменялся сувенирами с игроком НБА перед матчем
Фото: instagram.com
Представляем вашему вниманию видео того, как чемпион мира в среднем весе по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF казахстанский боксер Геннадий Головкин (36-0, 33 КО) и его будущий соперник американец Дэниэл Джейкобс (32-1, 29 КО) посетили матч регулярного чемпионата НБА в Нью-Йорке.
Ранее сообщалось, что в рамках медиатура по раскрутке их боя боксеры посетят Нью-Йорк. Головкин и Джейкобс стали почетными гостями на игре между "Нью-Йорк Никс" и "Нью-Орлеан Пеликанс", проходившей на арене Madison Square Garden.
Во время паузы в матче на центр паркета вышел известный ринг-анонсер Майкл Баффер и анонсировал предстоящий бой, а также представил публике главных участников сего действия. Трибуны аплодисментами и криками встретили Джейкобса и Головкина.
Перед игрой Головкин встретился с латышским баскетболистом "Никс" Кристапсом Порзингисом и обменялся с ним сувенирами: казахстанский боксер получил игровую майку, а игрок - перчатки с автографом GGG.
Напомним, бой между Головкиным и Джейкобсом пройдет 18 марта также на арене Madison Square Garden. Телеканал HBO покажет его по системе платных трансляций (PPV) в США. Для казахстанского боксера это станет вторым подобным опытом в карьере.
В Казахстане трансляцию будут вести телеканалы "Казахстан" и KazSport. Начало вечера бокса, согласно анонсу HBO, запланировано на 08:00 часов 19 марта по времени Астаны.
Ранее сообщалось, что в рамках медиатура по раскрутке их боя боксеры посетят Нью-Йорк. Головкин и Джейкобс стали почетными гостями на игре между "Нью-Йорк Никс" и "Нью-Орлеан Пеликанс", проходившей на арене Madison Square Garden.
Во время паузы в матче на центр паркета вышел известный ринг-анонсер Майкл Баффер и анонсировал предстоящий бой, а также представил публике главных участников сего действия. Трибуны аплодисментами и криками встретили Джейкобса и Головкина.
Перед игрой Головкин встретился с латышским баскетболистом "Никс" Кристапсом Порзингисом и обменялся с ним сувенирами: казахстанский боксер получил игровую майку, а игрок - перчатки с автографом GGG.
Напомним, бой между Головкиным и Джейкобсом пройдет 18 марта также на арене Madison Square Garden. Телеканал HBO покажет его по системе платных трансляций (PPV) в США. Для казахстанского боксера это станет вторым подобным опытом в карьере.
В Казахстане трансляцию будут вести телеканалы "Казахстан" и KazSport. Начало вечера бокса, согласно анонсу HBO, запланировано на 08:00 часов 19 марта по времени Астаны.