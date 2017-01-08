Майкл Баффер представил Головкина и Джейкобса во время матча НБА

Боксеры посетили арену Madison Square Garden, где 18 марта пройдет их бой.
Сегодня 08:45
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Майкл Баффер и Геннадий Головкин. Фото с сайта BoxingScene.com
Чемпион мира в среднем весе по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF казахстанский боксер Геннадий Головкин (36-0, 33 КО) и его будущий соперник американец Дэниэл Джейкобс (32-1, 29 КО) посетили матч регулярного чемпионата НБА, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Ранее сообщалось, что боксеры в рамках медиатура посетят Нью-Йорк и станут специальными гостями на матче между "Нью-Йорк Никс" и "Нью-Орлеан Пеликанс", который в эти минуты проходит на арене Madison Square Garden.
Во время паузы в игре Головкин и Джейкобс вышли на центр паркета, где их представил публике известный ринг-анонсер Майкл Баффер. Также Баффер анонсировал предстоящий бой боксеров.
Перед игрой Головкин встретился с латышским баскетболистом "Никс" Кристапсом Порзингисом и обменялся с ним сувенирами: казахстанский боксер получил игровую майку, а игрок - перчатки с автографом GGG.
Напомним, бой между Головкиным и Джейкобсом пройдет 18 марта также на арене Madison Square Garden. Телеканал HBO покажет его по системе платных трансляций (PPV) в США. Для казахстанского боксера это станет вторым подобным опытом в карьере.
В Казахстане трансляцию будут вести телеканалы "Казахстан" и KazSport. Начало вечера бокса, согласно анонсу HBO, запланировано на 08:00 часов утра 19 марта по времени Астаны.
Ранее сообщалось, что боксеры в рамках медиатура посетят Нью-Йорк и станут специальными гостями на матче между "Нью-Йорк Никс" и "Нью-Орлеан Пеликанс", который в эти минуты проходит на арене Madison Square Garden.
Во время паузы в игре Головкин и Джейкобс вышли на центр паркета, где их представил публике известный ринг-анонсер Майкл Баффер. Также Баффер анонсировал предстоящий бой боксеров.
Перед игрой Головкин встретился с латышским баскетболистом "Никс" Кристапсом Порзингисом и обменялся с ним сувенирами: казахстанский боксер получил игровую майку, а игрок - перчатки с автографом GGG.
Напомним, бой между Головкиным и Джейкобсом пройдет 18 марта также на арене Madison Square Garden. Телеканал HBO покажет его по системе платных трансляций (PPV) в США. Для казахстанского боксера это станет вторым подобным опытом в карьере.
В Казахстане трансляцию будут вести телеканалы "Казахстан" и KazSport. Начало вечера бокса, согласно анонсу HBO, запланировано на 08:00 часов утра 19 марта по времени Астаны.