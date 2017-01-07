Геннадий Головкин и Дэниэл Джейкобс посетят матч НБА

Казахстанец хорошо знаком с некоторыми баскетболистами.

Казахстанский боксер Геннадий Головкин и американец Дэниэл Джейкобс начинают цикл мероприятий по раскрутке боя, передает корреспондент Vesti.kz.

Как сообщил промоутер GGG Том Леффлер, бойцы посетят матч НБА между "Нью-Йорк Никс" и "Нью-Орлеан Пеликанс". Эта игра пройдет на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке, а по казахстанскому времени начнется в 6:30 утра завтра, 10 января.

Стоит отметить, что Джейкобс болеет за "Бруклин Нетс", который представляет его родной район Бруклин, что в Нью-Йорке.

В свою очередь Головкин публично не признавался в симпатиях к какому-либо клубу НБА. В 2015 году боксер посетил матч между "Лос-Анджелес Клипперс" и "Лос-Анджелес Лейкерс", а затем вышел на бой против Вилли Монро-младшего в форме в цветах "Лейкерс". Связано это с тем, что тот поединок проходил в Инглвуде, что в пригороде Лос-Анджелеса.

Кроме того, Головкин хорошо знаком с российским игроком "Лейкерс" Тимофеем Мозговым и бывшим баскетболистом "Юты", "Бруклин Нетс" и сборной России Андреем Кириленко. В ноябре он вместе с двукратным чемпионом Рэем Алленом участвовал в рекламной акции в Париже.

Напомним, поединок Головкин - Джейкобс состоится в Нью-Йорке 18 марта на арене Madison Square Garden. Телеканал HBO покажет его по системе платных трансляций (PPV) в США. Для Головкина это станет вторым подобным опытом в карьере.



В Казахстане трансляцию будут вести телеканалы "Казахстан" и KazSport. Начало вечера бокса, согласно анонсу HBO, запланировано на 08:00 часов утра 19 марта по времени Астаны.