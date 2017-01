Геннадий Головкин и Дэниэл Джейкобс посетят матч НБА

Казахстанский боксер Геннадий Головкин и американец Дэниэл Джейкобс начинают цикл мероприятий по раскрутке боя, передает корреспондент Vesti.kz.

Как сообщил промоутер GGG Том Леффлер, бойцы посетят матч НБА между "Нью-Йорк Никс" и "Нью-Орлеан Пеликанс". Эта игра пройдет на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке, а по казахстанскому времени начнется в 6:30 утра завтра, 10 января.

@GGGBoxing and @DanielJacobsTKO will be at the @nyknicks game tonight @TheGarden to kick off PR Week for #GGGJacobs March 18 @HBOboxing