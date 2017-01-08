Головкин обменялся сувенирами с игроком НБА перед матчем

GGG прибыл в Нью-Йорк для раскрутки предстоящего боя с Дэниэлом Джейкобсом.
Сегодня 07:55
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Фото: Instagram
Казахстанский боксер Геннадий Головкин (36-0, 33 КО), являющийся чемпионом мира в среднем весе по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF, прибыл в Нью-Йорк, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Цель визита - раскрутка предстоящего боя с "регулярным" чемпионом WBA в среднем весе американцем Дэниэлом Джейкобсом (32-1, 29 КО). Ранее сообщалось, что в рамках медиатура Головкин посетит матч регулярного чемпионата НБА между "Нью-Йорк Никс" и "Нью-Орлеан Пеликанс", который в эти минуты проходит на арене Madison Square Garden.
Перед матчем Головкин встретился с латышским баскетболистом "Никс" Кристапсом Порзингисом и обменялся с ним сувенирами: казахстанский боксер получил игровую майку, а игрок - перчатки с автографом GGG.
Напомним, бой Головкин - Джейкобс пройдет в Нью-Йорке 18 марта на арене Madison Square Garden. Телеканал HBO покажет его по системе платных трансляций (PPV) в США. Для казахстанского боксера это станет вторым подобным опытом в карьере.
В Казахстане трансляцию будут вести телеканалы "Казахстан" и KazSport. Начало вечера бокса, согласно анонсу HBO, запланировано на 08:00 часов утра 19 марта по времени Астаны.
Цель визита - раскрутка предстоящего боя с "регулярным" чемпионом WBA в среднем весе американцем Дэниэлом Джейкобсом (32-1, 29 КО). Ранее сообщалось, что в рамках медиатура Головкин посетит матч регулярного чемпионата НБА между "Нью-Йорк Никс" и "Нью-Орлеан Пеликанс", который в эти минуты проходит на арене Madison Square Garden.
Перед матчем Головкин встретился с латышским баскетболистом "Никс" Кристапсом Порзингисом и обменялся с ним сувенирами: казахстанский боксер получил игровую майку, а игрок - перчатки с автографом GGG.
Напомним, бой Головкин - Джейкобс пройдет в Нью-Йорке 18 марта на арене Madison Square Garden. Телеканал HBO покажет его по системе платных трансляций (PPV) в США. Для казахстанского боксера это станет вторым подобным опытом в карьере.
В Казахстане трансляцию будут вести телеканалы "Казахстан" и KazSport. Начало вечера бокса, согласно анонсу HBO, запланировано на 08:00 часов утра 19 марта по времени Астаны.