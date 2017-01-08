Головкин перед поездкой в Нью-Йорк освежил образ у своего парикмахера

Казахстанский боксер вручил своему мастеру памятные сувениры.
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Геннадий Головкин. Фото instagram.com
Чемпион мира по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе казахстанский боксер-профессионал Геннадий Головкин (36-0, 33 КО) посетил своего парикмахера Фернца Барбершопа в Лос-Анджелесе, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Мастер подстриг своего постоянного клиента и опубликовал фотографию на собственной странице в Instagram. Со своей стороны Головкин подарил парикмахеру несколько сувенирных кепок, а так же кроссовки со своим автографом.
Позднее Фернц на своей странице в Instagram опубликовал интересный факт из карьеры Головкина: "А вы знали, что за свою любительскую и профессиональную карьеру GGG ни разу не касался канваса. Даже на тренировках".
В Нью-Йорке Головкин в рамках медиатура по раскрутке своего следующего боя вместе с американцем Дэниэлем Джейкобсом стали почетными гостями на игре между "Нью-Йорк Никс" и "Нью-Орлеан Пеликанс", который прошел утром 10 января на арене Madison Square Garden. Перед матчем GGG обменялся сувенирами с латышским баскетболистом "Никс" Кристапсом Порзингисом.
Напомним, бой Головкин - Джейкобс пройдет 18 марта в Нью-Йорке на арене Madison Square Garden. По системе платных трансляций (PPV) в США его покажет телеканал HBO.
В Казахстане трансляцию будут вести телеканалы "Казахстан" и KazSport. Начало вечера бокса, согласно анонсу HBO, запланировано на 08:00 часов 19 марта по времени Астаны.
Мастер подстриг своего постоянного клиента и опубликовал фотографию на собственной странице в Instagram. Со своей стороны Головкин подарил парикмахеру несколько сувенирных кепок, а так же кроссовки со своим автографом.
Позднее Фернц на своей странице в Instagram опубликовал интересный факт из карьеры Головкина: "А вы знали, что за свою любительскую и профессиональную карьеру GGG ни разу не касался канваса. Даже на тренировках".
В Нью-Йорке Головкин в рамках медиатура по раскрутке своего следующего боя вместе с американцем Дэниэлем Джейкобсом стали почетными гостями на игре между "Нью-Йорк Никс" и "Нью-Орлеан Пеликанс", который прошел утром 10 января на арене Madison Square Garden. Перед матчем GGG обменялся сувенирами с латышским баскетболистом "Никс" Кристапсом Порзингисом.
Напомним, бой Головкин - Джейкобс пройдет 18 марта в Нью-Йорке на арене Madison Square Garden. По системе платных трансляций (PPV) в США его покажет телеканал HBO.
В Казахстане трансляцию будут вести телеканалы "Казахстан" и KazSport. Начало вечера бокса, согласно анонсу HBO, запланировано на 08:00 часов 19 марта по времени Астаны.