Видео с тренировки Головкина перед боем с Джейкобсом

Казахстанец находится в лагере Big Bear.
Вчера 23:42
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Фото: @steveucnliv
Официальная группа GGG в ВКонтакте опубликовала видео тренировки чемпиона мира в среднем весе по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF казахстанца Геннадия Головкина (36-0, 33 КО) перед боем с американцем Дэниэлом Джейкобсом (32-1, 29 КО).
Поединок Головкин - Джейкобс состоится 18 марта на Madison Square Garden в Нью-Йорке. Телеканал HBO покажет его по системе платных трансляций (PPV). В Казахстане бой будут транслировать "Казахстан" и KazSport.
Казахстанский боксер продолжает тренировочный процесс в калифорнийском лагере Big Bear. Свежие фото тренировок GGG можно посмотреть здесь.