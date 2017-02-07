Опубликованы свежие фотографии с тренировок Головкина перед боем с Джейкобсом

GGG показал свое новые тренировочные перчатки.
Сегодня 07:31
Ссылки по теме:
- Рой Джонс назвал две главные проблемы для Джейкобса в бою с Головкиным
- Джейкобс доставит Головкину проблемы, которых он раньше никогда не видел - Джейсон Куигли
- Чемпион мира по боксу среди любителей назвал своего фаворита в бою Головкин - Джейкобс
Фото: @steveucnlive
Чемпион мира в среднем весе по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF казахстанский боксер Геннадий Головкин (36-0, 33 КО) продолжает подготовку к мартовскому поединку с американцем Дэниэлом Джейкобсом (32-1, 29 КО), сообщает корреспондент Vesti.kz.
Авторитетный американский журналист Стив Ким из UCNLive, пишущий о боксе, посетил зал The Summit, в котором тренируется Головкин. В своем твиттере он выложил свежие фотографии казахстанского боксера за процессом.
Напомним, поединок Головкин - Джейкобс состоится 18 марта на Madison Square Garden в Нью-Йорке. Телеканал HBO покажет его по системе платных трансляций (PPV). В Казахстане бой будут транслировать "Казахстан" и KazSport.
Фото с твиттера @steveucnlive
Авторитетный американский журналист Стив Ким из UCNLive, пишущий о боксе, посетил зал The Summit, в котором тренируется Головкин. В своем твиттере он выложил свежие фотографии казахстанского боксера за процессом.
Напомним, поединок Головкин - Джейкобс состоится 18 марта на Madison Square Garden в Нью-Йорке. Телеканал HBO покажет его по системе платных трансляций (PPV). В Казахстане бой будут транслировать "Казахстан" и KazSport.
Фото с твиттера @steveucnlive