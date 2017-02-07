Дэниэла Джейкобса сравнили с Домиником Уэйдом в плане способности держать удар

Претендент в апреле 2016 года продержался всего два раунда в ринге с Геннадием Головкиным.
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Доминик Уэйд (слева) в бою с Геннадием Головкиным. Фото с сайта Boxing Scene
Обозреватель портала Boxingnews24.com Дэн Эмброуз прокомментировал недавнее заявление экс-чемпиона мира в пяти весовых категориях Роя Джонс-младшего о том, какие проблемы ждут американца Дэниэла Джейкобса (32-1, 29 КО) в бою с казахстанцем Геннадием Головкиным (36-0, 33 КО).
По словам Джонса-младшего, в предстоящем поединке Джейкобсу придется справиться не только с силой Головкина, но и его боксерским интеллектом. "Головкин берет не только силой. Посмотрите, что он сделал с тем парнем из Канады. Он перебоксировал Давида Лемье одним лишь джебом. Так что в бою с ним нельзя спать", - добавил он.
По мнению Эмброуза, сила Гловкина станет проблемой для Джейкобса, поскольку тот не способен держать удар. Он напомнил, что россиянин Дмитрий Пирог в 2010 году нокаутировал американца в пятом раунде. Кроме того, Джейкобсу сильно досталось в боях с Серхио Морой, Ише Смитом и Майклом Уолкером, которые не являются панчерами.
Журналист считает, что Джейкобс во многом похож на Доминика Уэйда. Последний, напомним, в апреле 2016 года продержался всего два раунда в ринге, прежде чем Головкин нокаутировал его.
"Даже если Джейкобс сможет преодолеть силу удара Головкина, ему все еще нужно будет справиться с его боксерскими навыками и джебом. Это может оказаться сложной задачей для него, поскольку Головкин мощно бьет своим джебом. Я не удивлюсь, если он разнесет Джейкобса таким образом. Как только Головкин достанет его, он прикончит. Серхио Мора уронил Джейкобса в первом раунде их поединка в 2015-м. Дэниэл был сильно потрепан после нокдауна. Если бы Мора мог действительно бить, то он бы вынес его. Повторись подобное в бою с Головкиным, Джейкобс будет немедленно нокаутирован.
Джейкобса я во многом сравниваю с Домиником Уэйдом, когда речь заходит о его способности держать удар. Уэйд продержался против Головкина всего два раунда. Это даже не было похоже на бой. Головкин позволил ему нанести несколько ударов, чтобы он смог подойти достаточно близко, и как только GGG смог до него достать, то сразу нокаутировал его", - написал Эмброуз.
Напомним, поединок Головкин - Джейкобс состоится 18 марта на Madison Square Garden в Нью-Йорке. Телеканал HBO покажет его по системе платных трансляций (PPV). В Казахстане бой будут транслировать "Казахстан" и KazSport.
По словам Джонса-младшего, в предстоящем поединке Джейкобсу придется справиться не только с силой Головкина, но и его боксерским интеллектом. "Головкин берет не только силой. Посмотрите, что он сделал с тем парнем из Канады. Он перебоксировал Давида Лемье одним лишь джебом. Так что в бою с ним нельзя спать", - добавил он.
По мнению Эмброуза, сила Гловкина станет проблемой для Джейкобса, поскольку тот не способен держать удар. Он напомнил, что россиянин Дмитрий Пирог в 2010 году нокаутировал американца в пятом раунде. Кроме того, Джейкобсу сильно досталось в боях с Серхио Морой, Ише Смитом и Майклом Уолкером, которые не являются панчерами.
Журналист считает, что Джейкобс во многом похож на Доминика Уэйда. Последний, напомним, в апреле 2016 года продержался всего два раунда в ринге, прежде чем Головкин нокаутировал его.
"Даже если Джейкобс сможет преодолеть силу удара Головкина, ему все еще нужно будет справиться с его боксерскими навыками и джебом. Это может оказаться сложной задачей для него, поскольку Головкин мощно бьет своим джебом. Я не удивлюсь, если он разнесет Джейкобса таким образом. Как только Головкин достанет его, он прикончит. Серхио Мора уронил Джейкобса в первом раунде их поединка в 2015-м. Дэниэл был сильно потрепан после нокдауна. Если бы Мора мог действительно бить, то он бы вынес его. Повторись подобное в бою с Головкиным, Джейкобс будет немедленно нокаутирован.
Джейкобса я во многом сравниваю с Домиником Уэйдом, когда речь заходит о его способности держать удар. Уэйд продержался против Головкина всего два раунда. Это даже не было похоже на бой. Головкин позволил ему нанести несколько ударов, чтобы он смог подойти достаточно близко, и как только GGG смог до него достать, то сразу нокаутировал его", - написал Эмброуз.
Напомним, поединок Головкин - Джейкобс состоится 18 марта на Madison Square Garden в Нью-Йорке. Телеканал HBO покажет его по системе платных трансляций (PPV). В Казахстане бой будут транслировать "Казахстан" и KazSport.