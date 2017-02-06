Рой Джонс назвал две главные проблемы для Джейкобса в бою с Головкиным

Экс-чемпион в пяти весах добавил, что с удовольствием посмотрит этот бой.

Экс-чемпион мира в пяти весовых категориях Рой Джонс-младший рассказал о том, с какими сложностями придется столкнуться "регулярному" чемпиону WBA в среднем весе американцу Дэниэлу Джейкобсу (32-1, 29 КО) в предстоящем бою с непобежденным казахстанцем Геннадием Головкиным (36-0, 33 КО), которому принадлежат титулы WBA (Super), IBO, WBC и IBF в этом же весе.



"Головкин - Джейкобс - это очень хороший бой, который я с удовольствием посмотрю. Головкин - топовый боец. Его никто не может побить. У него есть резюме, но пока нет оппонентов. Как только он найдет хороших оппонентов, то покажет все, на что способен.



Для Джейкобса этот поединок будет тяжелым, потому что ему придется преодолеть не только силу Головкина, но и его высокий интеллектуальный бокс. Головкин берет не только силой. Это будет для Дэнни проблемой. Посмотрите, что он сделал с тем парнем из Канады Он перебоксировал Давида Лемье одним лишь джебом. Так что в бою с ним нельзя спать. Как я уже сказал, никто не сможет его (Головкина) побить", - заявил Джонс-младший в интервью Fight Hub TV.



Такого же мнения придерживается американский проспект Давид Бенавидес, выступающий в суперсреднем весе, которого Головкин взял в спарринг-партнеры. Однако непобежденный ирландский проспект среднего веса Джейсон Куигли (12-0, 10 КО) считает иначе. По его словам, Джейкобс доставит Головкину проблемы, которых он раньше никогда не видел.



Напомним, поединок Головкин - Джейкобс состоится 18 марта на Madison Square Garden в Нью-Йорке. Телеканал HBO покажет его по системе платных трансляций (PPV). В Казахстане бой будут транслировать "Казахстан" и KazSport.