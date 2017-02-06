Рой Джонс назвал две главные проблемы для Джейкобса в бою с Головкиным

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Результаты
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Футбол. Чемпионат Германии 2016/17
Айнтрахт Фр Дармштадт 1898 2:0
Футбол. Чемпионат Англии 2016/17
Манчестер Сити Суонси Сити 2:1
Лестер Сити Манчестер Юнайтед 0:3
Футбол. Ла Лига Испании 2016/17
Севилья Вильярреал 0:0
Гранада Лас-Пальмас 1:0
Футбол. Чемпионат Италии 2016/17
Милан Сампдория 0:1
Пескара Лацио 2:6
Ювентус Интер 1:0
Рома Фиорентина 4:0
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Вельвет Каспий 2:1
Окжетпес Шкендия 1:2
Кайрат Локомотив Пл 4:2
Иртыш Трепча 89 2:3
Кайсар Сорокшар 2:0
Кайрат Младость Добой 1:2
Иртыш Нефтехимик 2:3
Навбахор Махтаарал 3:1
Актобе (U-21) Астана (U-21) 1:2
ЦСКА Ал Каспий 1:3
Астана (U-21) Актобе (U-21) 0:0
Атырау Оренбург 0:2
Тобол Силекс 1:2
Ордабасы Подбрезова 0:2
Футбол. 2 Бундеслига Германии 2016/17
Бохум Карлсруэ СК 1:1
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2016/17
Барыс Динамо Р 1:0
Югра Динамо Мн 2:3 Б
Медвешчак Витязь 3:5
ХК Сочи Торпедо НН 4:2
Динамо Мн Витязь 4:3 Б
Хоккей. Высшая Хоккейная Лига 2016/17
Торпедо УК Ермак 6:2
Сарыарка Сокол 3:2 Б
Хоккей. Молодежная Хоккейная Лига 2016/17
Сибирские Снайперы (мол) Снежные Барсы (мол) 6:3
Кузнецкие Медведи (мол) Алтай (мол) 4:2
Кузнецкие Медведи (мол) Алтай (мол) 10:2
Сибирские Снайперы (мол) Снежные Барсы (мол) 2:1
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2016/17
Алтай-Торпедо Бейбарыс 0:3
Алтай-Торпедо Бейбарыс 1:6
Хоккей. Хоккей. Контрольные игры 2016/17
Арлан Кулагер 2:1
Хоккей. Зимняя Универсиада 2017
Великобритания (студенческая) Япония (студенческая) 2:9
Чехия (студенческая) Словакия (студенческая) 4:3 Б
Казахстан (студенческая) Швеция (студенческая) 4:0
Казахстан (студенческая) Великобритания (студенческая) 6:0
США (студенческая) Китай (студенческая) 3:0
Канада (студенческая) Россия (студенческая) 1:4
Россия (студенческая) Канада (студенческая) 4:1
Казахстан (студенческая) Чехия (студенческая) 4:1
Волейбол. Первенство Казахстана по волейболу среди женских команд высшей лиги "А" 2016/17
Костанай Казыгурт 3:0
Грация-KZ Дворец школьников 1:3
Казыгурт Грация-KZ 1:3
Куаныш и К Костанай 3:1
Дворец школьников Казыгурт 3:1
Грация-KZ Куаныш и К 0:3
Волейбол. Первенство Казахстана по волейболу среди мужских команд высшей лиги 2016/17
Алтай-2 Тараз-2 3:2
Динамо-Казыгурт Павлодар-2 3:1
Жайык Женис-Есиль СК (фарм) 0:3
КазНАУ-Алматы (фарм) Жетысу-Жастар 2:3
Мангыстау Атырау-2 3:1
Актобе Динамо-Костанай 3:0
Павлодар-2 Алтай-2 3:0
Жетысу-Жастар Динамо-Казыгурт 3:1
Динамо-Костанай Мангыстау 2:3
Кайсар КазНАУ-Алматы (фарм) 1:3
ТНК «Казхром-2» Жайык 0:3
Женис-Есиль СК (фарм) Актобе 2:3
Шорт-трек. Зимняя Универсиада 2017
1500 м. Финалы 14:00
1500 м. Финалы (женщины) 14:00
500 м. Финалы 14:00
500 м. Финалы (женщины) 14:00
1000 м. Финалы 14:00
1000 м. Финалы (женщины) 14:00
Эстафета. Финалы 18:00
Эстафета. Финалы (женщины) 18:00
Конькобежный спорт. Зимняя Универсиада 2017
Командная гонка. Финалы 13:00
Масс-старт. Финалы (женщины) 11:00
Масс-старт. Финалы 13:00
Горнолыжный спорт. Зимняя Универсиада 2017
Слалом. Финалы (женщины) 13:00
Слалом. Финалы 13:30
Футзал. Международные товарищеские матчи 2016/17
Казахстан Беларусь 0:1
Лыжные гонки. Зимняя Универсиада 2017
Эстафета. Финалы (женщины) 11:00
Эстафета. 4 х 7,5 км. Финалы 13:30
Масс-старт, 15 км (Классический стиль). Финалы (женщины) 13:30
Лыжные гонки. Кубок мира по лыжным гонкам 2016/17
Командные соревнования. Спринт. Свободный стиль. Этап 11. Пхенчхан (Южная Корея) 16:00
Командные соревнования. Спринт. Свободный стиль. Этап 11. Пхенчхан (Южная Корея) (женщины) 16:00
Баскетбол. Единая Лига ВТБ-2016/17
Астана Калев/Крамо 72:78
Баскетбол. Балтийская баскетбольная лига 2016/17
Тарту Юликооль/Рок Барсы Атырау 83:49
Тарту Юликооль/Рок Барсы Атырау 74:45
Кёрлинг. Зимняя Универсиада 2017
Норвегия (студенческая) Великобритания (студенческая) 8:9
Швеция (студенческая) Чехия (студенческая) 8:6
Швеция (студенческая) Канада (студенческая) 4:7
Швейцария (студенческая) Россия (студенческая) 7:8
Норвегия (студенческая) Чехия (студенческая) 7:3
Швеция (студенческая) Швейцария (студенческая) 6:3
Канада (студенческая) Россия (студенческая) 8:3
Великобритания (студенческая) Швеция (студенческая) 8:6
Теннис. Турнир WTA Санкт-Петербург (Россия) 2017
Младенович Путинцева 2:1
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Будапешт (Венгрия) -2017"
Фаббиано Голубев 22:30
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Лонсестон (Австралия) -2017"
Ясика Попко 2:0
Мозли, Сэвилл Попко, Ян 2:1
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Сан-Франциско (США) -2017"
Кукушкин Милоевич 2:0
Теннис. Турнир серии ITF - "Шарм-Эль-Шейх (Египет) - 2017"
Евсеев Заричанский 0:2
Белинский, Евсеев Эшмейд, Вербеек 2:1
Фристайл. Зимняя Универсиада 2017
Ски-кросс. Финалы 14:00
Ски-кросс. Финалы (женщины) 14:00
Сноубординг. Зимняя Универсиада 2017
Слоупстайл. Финалы 13:00
Слоупстайл. Финалы (женщины) 13:00
Биг-эйр. Финалы 14:00
Биг-эйр. Финалы (женщины) 14:00
Биатлон. Зимняя Универсиада 2017
Смешанная эстафета 2х6 + 2х7,5 км. Финалы (микст) 12:00
Масс-старт. 12,5 км. Финалы (женщины) 12:00
Масс-старт. 15 км. Финалы 15:00
Бенди. Первенство России среди команд Высшей лиги - 2016/17
Универсал Акжайык
Универсал Акжайык
Бенди. Чемпионат мира по бенди 2017
Норвегия Финляндия 1:11
Швеция Россия 4:3
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Футбол. Чемпионат Италии 2016/17
Рома Фиорентина 4:0
Кротоне Ювентус 23:00
Болонья Милан 01:45
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Тобол (U-21) Левски Кр 19:00
Хоккей. Зимняя Универсиада 2017
Канада (студенческая) Чехия (студенческая) 3:2
Казахстан (студенческая) Россия (студенческая) 15:00
Футзал. Международные товарищеские матчи 2016/17
Казахстан Беларусь 19:00
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Будапешт (Венгрия) -2017"
Ноул, Мельцер Голубев, Сьен-Йин 17:00
Теннис. Кубок Федерации 2017
Казахстан Южная Корея 0:0
Воскобоева Хан 11:00
Шведова Джанг 13:00
Шведова, Воскобоева Чой, Ким 17:00
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Сан-Франциско (США) -2017"
Кукушкин Ммо 02:00
Лыжные гонки. Зимняя Универсиада 2017
Масс-старт, 30 км (Классический стиль). Финалы 10:00
Бенди. Первенство России среди команд Высшей лиги - 2016/17
Динамо-Казань-2 Акжайык 14:00
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Футбол. Чемпионат Германии 2016/17
Майнц Аугсбург 01:30
Футбол. Чемпионат Англии 2016/17
Арсенал Халл Сити 18:30
Ливерпуль Тоттенхэм 23:30
Суонси Сити Лестер Сити 22:00
Борнмут Манчестер Сити 02:00
Футбол. Ла Лига Испании 2016/17
Эспаньол Реал Сосьедад 01:45
Алавес Барселона 21:15
Осасуна Реал М 01:45
Вильярреал Малага 17:00
Атлетико М Сельта 01:45
Эйбар Гранада 01:45
Футбол. Чемпионат Италии 2016/17
Кротоне Ювентус 23:00
Болонья Милан 01:45
Наполи Дженоа 01:45
Фиорентина Удинезе 01:45
Кальяри Ювентус 01:45
Лацио Милан 01:45
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Алтай Шахтер-2 Дн
Кайрат Сплит РНК
Иртыш Вардар
Астана Александрия
Тобол (U-21) Левски Кр 19:00
Иртыш Алашкерт
Шахтер Ильичевец
Кайсар Славия Сф
Актобе (U-21) Жетысу
Актобе Тосно
Атырау Чихура
Тобол (U-21) Балмазуйвароши
Астана Железничар
Акжайык Алашкерт
Ордабасы (U-21) Актобе (U-21)
Актобе Сталь Дн
Тобол (U-21) Силкеборг
Кайсар Олимпик Д
Астана Заря Лг
Акжайык Динамо Бт
Атырау Днепр Дн
Футбол. 2 Бундеслига Германии 2016/17
Ганновер 96 Бохум 01:15
Футбол. Лига чемпионов 2016/17
Бенфика Боруссия Д 01:45
ПСЖ Барселона 01:45
Бенди. Первенство России среди команд Высшей лиги - 2016/17
Динамо-Казань-2 Акжайык 14:00
Динамо-Казань-2 Акжайык 15:00
Футзал. Чемпионат Казахстана по футзалу 2016/17
СДЮШОР № 7 Актобе
Кайрат Аят
СДЮШОР № 7 Актобе
Кайрат Аят
Футзал. Международные товарищеские матчи 2016/17
Казахстан Беларусь 19:00
Лыжные гонки. Зимняя Универсиада 2017
Масс-старт, 30 км (Классический стиль). Финалы 10:00
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Будапешт (Венгрия) -2017"
Ноул, Мельцер Голубев, Сьен-Йин 17:00
Теннис. Кубок Федерации 2017
Казахстан Южная Корея 11:00
Воскобоева Хан 11:00
Шведова Джанг 13:00
Шведова, Воскобоева Чой, Ким 17:00
Таиланд Южная Корея
Таиланд Казахстан
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Сан-Франциско (США) -2017"
Кукушкин Ммо 02:00
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2016/17
Барыс Сибирь 19:30
Хоккей. Высшая Хоккейная Лига 2016/17
Торпедо УК Буран 18:30
Сарыарка ХК Рязань 19:00
Хоккей. Молодежная Хоккейная Лига 2016/17
Кузнецкие Медведи (мол) Снежные Барсы (мол) 16:00
Сибирские Снайперы (мол) Алтай (мол) 17:30
Кузнецкие Медведи (мол) Снежные Барсы (мол) 16:00
Сибирские Снайперы (мол) Алтай (мол) 17:30
Авто (мол) Снежные Барсы (мол) 19:30
Толпар (мол) Алтай (мол) 19:30
Авто (мол) Снежные Барсы (мол) 14:00
Толпар (мол) Алтай (мол) 16:00
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2016/17
Алтай-Торпедо Горняк 18:30
Иртыш Астана 19:00
Алматы Бейбарыс 19:00
Темиртау Арлан 19:00
Алтай-Торпедо Горняк
Темиртау Арлан
Алматы Бейбарыс
Кулагер Номад
Иртыш Астана
Кулагер Номад
Арлан Алматы
Бейбарыс Кулагер
Номад Иртыш
Горняк Темиртау
Астана Алтай-Торпедо
Хоккей. Зимняя Универсиада 2017
Канада (студенческая) Чехия (студенческая) 3:2
Казахстан (студенческая) Россия (студенческая) 15:00
Биатлон. Чемпионат мира по биатлону 2017
Смешанная эстафета 2х6 + 2х7,5 км. Финалы (микст) 19:45
Спринт. 7,5 км. Финалы (женщины) 19:45
Спринт. 10 км. Финалы 19:45
Гонка преследования. 10 км. Финалы (женщины) 15:30
Гонка преследования. 12,5 км. Финалы 19:45
Баскетбол. XXV-й Чемпионат Казахстана среди мужских команд Национальной лиги 2016/17
Барсы Атырау Астана 19:00
Барсы Атырау Астана 18:00
Бокс. Профессиональный бокс 2017
Жакиянов Уоррен
Шуменов Дортикос
Волейбол. 25-й Чемпионат Казахстана по волейболу среди мужских команд Национальной лиги 2016/17
Алтай Тараз
ТНК "Казхром" Есиль СК
Павлодар Атырау
Тараз ТНК "Казхром"
Есиль СК Павлодар
Буревестник-Алматы Алтай
Павлодар Тараз
ТНК "Казхром" Буревестник-Алматы
Атырау Есиль СК
Велоспорт. Многодневная гонка высшей категории "Тур Омана" 2017
Групповая гонка. Этап 1. Аль-Савади - Насим Гарден (176.5 km)
Групповая гонка. Этап 2. Nakhal - Аль-Бустан (145.5 km)
Групповая гонка. Общий зачет 08:00
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Кто победит - Адильбек Ниязымбетов или Жанибек Алимханулы?

Рой Джонс назвал две главные проблемы для Джейкобса в бою с Головкиным

Экс-чемпион в пяти весах добавил, что с удовольствием посмотрит этот бой.

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5 Комментариев
Рой Джонс-младший. Фото с сайта roy-jones-jr.com.
Рой Джонс-младший. Фото с сайта roy-jones-jr.com.

Экс-чемпион мира в пяти весовых категориях Рой Джонс-младший рассказал о том, с какими сложностями придется столкнуться "регулярному" чемпиону WBA в среднем весе американцу Дэниэлу Джейкобсу (32-1, 29 КО) в предстоящем бою с непобежденным казахстанцем Геннадием Головкиным (36-0, 33 КО), которому принадлежат титулы WBA (Super), IBO, WBC и IBF в этом же весе.

"Головкин - Джейкобс - это очень хороший бой, который я с удовольствием посмотрю. Головкин - топовый боец. Его никто не может побить. У него есть резюме, но пока нет оппонентов. Как только он найдет хороших оппонентов, то покажет все, на что способен.

Для Джейкобса этот поединок будет тяжелым, потому что ему придется преодолеть не только силу Головкина, но и его высокий интеллектуальный бокс. Головкин берет не только силой. Это будет для Дэнни проблемой. Посмотрите, что он сделал с тем парнем из Канады Он перебоксировал Давида Лемье одним лишь джебом. Так что в бою с ним нельзя спать. Как я уже сказал, никто не сможет его (Головкина) побить", - заявил Джонс-младший в интервью Fight Hub TV.

Такого же мнения придерживается американский проспект Давид Бенавидес, выступающий в суперсреднем весе, которого Головкин взял в спарринг-партнеры. Однако непобежденный ирландский проспект среднего веса Джейсон Куигли (12-0, 10 КО) считает иначе. По его словам, Джейкобс доставит Головкину проблемы, которых он раньше никогда не видел.

Напомним, поединок Головкин - Джейкобс состоится 18 марта на Madison Square Garden в Нью-Йорке. Телеканал HBO покажет его по системе платных трансляций (PPV). В Казахстане бой будут транслировать "Казахстан" и KazSport.

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