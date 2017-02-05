Головкин - монстр. Никто не сравнится с ним по силе, он всех выносит - спарринг-партнер GGG

Американец выступает в суперсреднем весе и выиграл нокаутом 16 из 17 боев.
Сегодня 11:43
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Фото с сайта combatstory.com
Американский проспект Давид Бенавидес, выступающий в суперсреднем весе, рассказал об опыте спаррингов с чемпионом WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе Геннадием Головкиным (36-0, 33 КО), а также поделился ожиданиями от предстоящего боя казахстанского боксера с американцем Дэниэлом Джейкобсом (32-1, 29 КО).
Ранее стало известно, что Бенавидес пополнит тренировочный лагерь Головкина, который готовится к мартовскому бою с Джейкобсом. В активе 20-летнего американца 17 побед в 17 боях на профи-ринге, из которых 16 он завершил досрочно.
"Я спарринговал с ним, когда мне было 15. Теперь я снова буду спарринговать с ним, мне уже 20. Головкин - монстр, просто зверь. Никто не сравнится с ним по силе, он просто всех выносит. Он великий боец, умный боксер. Работа с ним будет для меня великолепным опытом.
Я думаю, Джейкобс - жесткий боец. В своих последних боях он устраивал настоящие драки, быстро нокаутировал соперников. Думаю, они с Головкиным устроят великолепный поединок. Оба боксера голодны до побед и не хотят проигрывать. Не знаю, кто победит, но это будет классный бой", - рассказал Бенавидес в беседе с ALEETBOXING.
Ранее стало известно, что Бенавидес пополнит тренировочный лагерь Головкина, который готовится к мартовскому бою с Джейкобсом. В активе 20-летнего американца 17 побед в 17 боях на профи-ринге, из которых 16 он завершил досрочно.
"Я спарринговал с ним, когда мне было 15. Теперь я снова буду спарринговать с ним, мне уже 20. Головкин - монстр, просто зверь. Никто не сравнится с ним по силе, он просто всех выносит. Он великий боец, умный боксер. Работа с ним будет для меня великолепным опытом.
Я думаю, Джейкобс - жесткий боец. В своих последних боях он устраивал настоящие драки, быстро нокаутировал соперников. Думаю, они с Головкиным устроят великолепный поединок. Оба боксера голодны до побед и не хотят проигрывать. Не знаю, кто победит, но это будет классный бой", - рассказал Бенавидес в беседе с ALEETBOXING.