Джейкобс доставит Головкину проблемы, которых он раньше никогда не видел - Джейсон Куигли

Ирландский проспект ранее неоднократно говорил о желании провести бой с GGG.
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Фото с сайта sportsjoe.ie
Непобежденный ирландский проспект среднего веса Джейсон Куигли (12-0, 10 КО) сделал прогноз на предстоящий бой между чемпионом мира в среднем весе по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF казахстанским боксером Геннадием Головкиным (36-0, 33 КО) и обладателем пояса "регулярного" чемпиона WBA в этой же категории американцем Дэниэлом Джейкобсом (32-1, 29 КО).
По словам Куигли, Джейкобс обладает силой удара и боксерскими навыками, за счет которых доставит Головкину много проблем. Однако в конечном итоге, по мнению ирландца, казахстанец окажется слишком сильным для американца и одержит досрочную победу в поздних раундах.
"Джейкобс определенно доставит Головкину проблемы, которых он раньше никогда не видел за счет своих навыков и таланта. Если у Джейкобса есть сила для того, чтобы сделать Головкину больно, заставить его отступать и думать дважды перед тем, как идти вперед, то Дэниэл может выиграть бой. Но лично я считаю, что Головкин будет слишком для него сильным и остановит его в поздних раундах", - заявил Куигли в интервью iFL TV.
При этом сам ирландец неоднократно заявлял о желании провести бой с Головкиным. По словам Куигли, бой с GGG - это его мечта, и он намерен отобрать у казахстанца все его пояса.
Напомним, поединок Головкин - Джейкобс состоится 18 марта на Madison Square Garden в Нью-Йорке. Телеканал HBO покажет его по системе платных трансляций (PPV). В Казахстане бой будут транслировать "Казахстан" и KazSport.
По словам Куигли, Джейкобс обладает силой удара и боксерскими навыками, за счет которых доставит Головкину много проблем. Однако в конечном итоге, по мнению ирландца, казахстанец окажется слишком сильным для американца и одержит досрочную победу в поздних раундах.
"Джейкобс определенно доставит Головкину проблемы, которых он раньше никогда не видел за счет своих навыков и таланта. Если у Джейкобса есть сила для того, чтобы сделать Головкину больно, заставить его отступать и думать дважды перед тем, как идти вперед, то Дэниэл может выиграть бой. Но лично я считаю, что Головкин будет слишком для него сильным и остановит его в поздних раундах", - заявил Куигли в интервью iFL TV.
При этом сам ирландец неоднократно заявлял о желании провести бой с Головкиным. По словам Куигли, бой с GGG - это его мечта, и он намерен отобрать у казахстанца все его пояса.
Напомним, поединок Головкин - Джейкобс состоится 18 марта на Madison Square Garden в Нью-Йорке. Телеканал HBO покажет его по системе платных трансляций (PPV). В Казахстане бой будут транслировать "Казахстан" и KazSport.