Отец Криса Юбенка заявил о готовности начать переговоры с Геннадием Головкиным

Британец мог встретиться с казахстанцем еще в 2016 году.
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Фото Sky Sport
Британский боксер Крис Юбенк-младший по-прежнему хочет провести бой с казахстанцем Геннадием Головкиным. Об этом сообщил его отец Крис Юбенк-старший.
Накануне Юбенк-младший в Лондоне техническим нокаутом победил австралийца Ренольда Куинлана и завоевал пояс IBO во втором среднем весе. Видео этого поединка вы можете посмотреть здесь.
"Мы готовы провести следующий бой в апреле. Приоритетом для нас является поединок с Джеймсом ДиГейлом. Если говорить о среднем весе, то на первом месте для нас Геннадий Головкин. Мы хотим как можно быстрее начать переговоры с ним. У нас не получилось сделать бой в прошлом году, поэтому мы хотим организовать этот поединок в 2017", - цитирует Юбенка-старшего FightHype.com.
Сразу после победы над Куинланом Юбенк бросил вызов Головкину и британцу Билли Джо Сондерсу - двум боксерам, которым принадлежат все чемпионские пояса в среднем весе. Австралиец же выразил сомнение в том, что у его бывшего соперника хватит сил для победы над казахстанцем.
В сентябре 2016 года Юбенк мог встретиться с Головкиным. Переговоры сорвались в последний момент из-за завышенных требований отца британца. Комментируя случившееся, Головкин назвал Юбенка клоуном, который не хотел драться с ним.
В одном из последних интервью Юбенк-старший пообещал больше не выкидывать фокусов на переговорах, а его сын отметился рядом громких заявлений и выразил уверенность, что бой с Головкиным пройдет в 2017 году. Промоутер казахстанца Том Леффлер отметил, что их команда открыта для любых предложений.
Накануне Юбенк-младший в Лондоне техническим нокаутом победил австралийца Ренольда Куинлана и завоевал пояс IBO во втором среднем весе. Видео этого поединка вы можете посмотреть здесь.
"Мы готовы провести следующий бой в апреле. Приоритетом для нас является поединок с Джеймсом ДиГейлом. Если говорить о среднем весе, то на первом месте для нас Геннадий Головкин. Мы хотим как можно быстрее начать переговоры с ним. У нас не получилось сделать бой в прошлом году, поэтому мы хотим организовать этот поединок в 2017", - цитирует Юбенка-старшего FightHype.com.
Сразу после победы над Куинланом Юбенк бросил вызов Головкину и британцу Билли Джо Сондерсу - двум боксерам, которым принадлежат все чемпионские пояса в среднем весе. Австралиец же выразил сомнение в том, что у его бывшего соперника хватит сил для победы над казахстанцем.
В сентябре 2016 года Юбенк мог встретиться с Головкиным. Переговоры сорвались в последний момент из-за завышенных требований отца британца. Комментируя случившееся, Головкин назвал Юбенка клоуном, который не хотел драться с ним.
В одном из последних интервью Юбенк-старший пообещал больше не выкидывать фокусов на переговорах, а его сын отметился рядом громких заявлений и выразил уверенность, что бой с Головкиным пройдет в 2017 году. Промоутер казахстанца Том Леффлер отметил, что их команда открыта для любых предложений.